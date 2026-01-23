Cricket

Arjun Tendulkar ने काढला पृथ्वी शॉचा 'काटा'! ऋतुराज गायकवाड अर्धशतक झळकावून भिडला, सोबतीला सौरभ नवलेही चमकला

Arjun Tendulkar takes Prithvi Shaw wicket Ranji Trophy: रणजी ट्रॉफीतील महाराष्ट्र विरुद्ध गोवा या सामन्यात अर्जुन तेंडुलकरने मोठा क्षण साधत पृथ्वी शॉचा मोलाचा विकेट घेत सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. पृथ्वी शॉ लवकर बाद झाल्याने महाराष्ट्राला सुरुवातीलाच धक्का बसला, परंतु ऋतुराज गायकवाड व सौरभ नवले यांच्या अर्धशतकांनी डाव सावरला.
Ruturaj Gaikwad fifty against Goa Ranji Trophy

Swadesh Ghanekar
Updated on

Ruturaj Gaikwad fifty Maharashtra vs Goa Ranji Trophy match : गोवा संघाच्या पहिल्या डावातील २०९ धावांच्या प्रत्युत्तरात महाराष्ट्राला चांगली सुरुवात करता आली नाही. पण, ऋतुराज गायकवाड व सौरभ नवले यांनी अर्धशतक झळकावून महाराष्ट्राला आघाडी मिळवून दिली. ऋतुराजने सातत्य राखताना गोवा संघाच्या गोलंदाजांचा चांगला समाचार घेतला. त्याने सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी व विजय हजारे ट्रॉफीपाठोपाठ दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या वन डेतही शतक झळकावले होते. आज त्याने अर्धशतक झळकावून महाराष्ट्राचा डाव सावरला.

Goa
maharashtra
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
Ruturaj Gaikwad
Prithvi Shaw
Ranji Trophy
cricket news today
Arjun Tendulkar
Ruturaj Gaikwad performance
Ranji Trophy 2025-26

