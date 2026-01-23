Arjun Tendulkar ने काढला पृथ्वी शॉचा 'काटा'! ऋतुराज गायकवाड अर्धशतक झळकावून भिडला, सोबतीला सौरभ नवलेही चमकला

Ruturaj Gaikwad fifty Maharashtra vs Goa Ranji Trophy match : गोवा संघाच्या पहिल्या डावातील २०९ धावांच्या प्रत्युत्तरात महाराष्ट्राला चांगली सुरुवात करता आली नाही. पण, ऋतुराज गायकवाड व सौरभ नवले यांनी अर्धशतक झळकावून महाराष्ट्राला आघाडी मिळवून दिली. ऋतुराजने सातत्य राखताना गोवा संघाच्या गोलंदाजांचा चांगला समाचार घेतला. त्याने सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी व विजय हजारे ट्रॉफीपाठोपाठ दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या वन डेतही शतक झळकावले होते. आज त्याने अर्धशतक झळकावून महाराष्ट्राचा डाव सावरला..प्रथम फलंदाजीला आलेला गोवा संघ ८२.१ षटकांत २०९ धावांवर गडगडला. कर्णधार स्नेहल कौठणकरने १३० चेंडूंत ६ चौकार व २ षटकारांसह ७३ धावांची खेळी केली. ललित यादवने ३३ धावांची साथ दिली. आठव्या क्रमांकावर आलेल्या अर्जुन तेंडुलकरला ( Arjun Tendulkar) ४ धावा करता आल्या. महाराष्ट्राकडून जलाज सस्केनाने ७९ धावांत ६ विकेट्स घेतल्या..Sarfaraz Khan: मुंबईच्या फलंदाजानं पुन्हा निवड समितीला दाखवला 'दम'! १९ चौकार, ९ षटकारांसह कुटल्या २२७ धावा.जलाजने या ६ विकेट्ससह प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये ५०० विकेट्सचा टप्पा पार केला आहे. तसेच रणजी ट्रॉफीमध्ये ५ किंवा त्यापेक्षा अधिक विर्केट्स घेण्याची ही त्याची ३३ वी वेळ आहे. तो आता रणजी ट्ऱॉफीमध्ये सर्वाधिक विकेट्स घेणारा चौथा गोलंदाज ठरला आहे. शिवाय जलाज हा रणजी ट्रॉफीमध्ये ७००० धावा आणि ४०० हून अधिक विकेट्स घेणारा पहिलाच भारतीय देखील आहे. त्याने त्याच्या संपूर्ण प्रथम श्रेणी क्रिकेट कारकिर्दीत ७००० हून अधिक धावा केल्या आहेत आणि ५०० विकेट्स घेतल्या आहेत..धावांचा पाठलाग करताना महाराष्ट्राचा सलामीवीर अर्शीन कुलकर्णी ( ७) कौशिकच्या गोलंदाजीवर झेलबाद झाला. पृथ्वी शॉने ३८ चेंडूंत ६ चौकारांसह ३१ धावांची खेळी केली, परंतु अर्जुनने त्याची विकेट काढली. निरज जोशी ( २३) व कर्णधार अंकित बावणे ( २२) हेही मोठी खेळी करू शकले नाहीत. ऋतुराज व निरज यांनी ४८ ( ८८ चेंडू) धावांची भागीदारी केली, तर ऋतुराज व अंकित या जोडीने ९१ चेंडूंत ४९ धावा जोडल्या. ऋतुराज १११ चेंडूंत ६ चौकारांसह ६६ धावांवर बाद झाला..Ranji Trophy 2025-26: महाराष्ट्राच्या दिग्गज गोलंदाजांचा जलवा! ६ विकेट्स घेत गाठलं नवं यशाचं शिखर.सौरभ नवले व सिद्धार्थ म्हात्रे ( १४) यांनी ४८ धावांची भागीदारी केली. नवले ११५ चेंडूंत ७ चौकारांच्या मदतीने ५३ धावांवर खेळतोय आणि हे वृत्त लिहिले तेव्हा महाराष्टाने ७ बाद २३५ धावा करून २६ धावांची आघाडी घेतली होती. अर्जुन, कौशिक, दर्शन मिसाळ व अमुल्या पांड्रेकर यांनी प्रत्येकी १ बळी टिपला. ललित यादवने तीन बळी टिपले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.