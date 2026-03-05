Cricket

Arjun Tendulkar Marriage: अर्जुनचं लग्न लागलं, वरमाळा घालताच सानियाला मारली मिठी; सचिन-अंजली अन् साराही खूश; Video Viral

Arjun Tendulkar and Saaniya Chandhok Marriage Video Viral: अर्जुन तेंडुलकर आणि सानिया चांदोक यांचा विवाह सोहळा मुंबईत मोठ्या धूमधडाक्यात पार पडला. त्यांच्या लग्नातील व्हिडिओ व्हायरल झाले आहेत.
Arjun Tendulkar Marriage

Arjun Tendulkar Saaniya Chandhok Marriage Viral Video

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

Arjun Tendulkar Marriage : मास्टर - ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरचा मुलगा अर्जुन तेंडुलकर गुरुवारी (५ मार्च) लग्नबंधनात अडकला आहे. त्याने मुंबईत सानिया चांदोक हिच्याशी लग्नगाठ बांधली. २६ वर्षीय अर्जुन आणि साराच्या लग्नात कुटुंबियांसह जवळचे मित्रपरिवार सहभागी होते.

याशिवाय अनेक सेलिब्रेटिंनीही हजेरी लावली. अर्जुन आणि सानिया (Arjun Tendulkar and Saaniya Chandhok) यांच्या लग्नाचे काही व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल (Video Viral) झाले आहेत.

Arjun Tendulkar Marriage
T20 World Cup, IND vs ENG: वानखेडेची खेळपट्टी कोणाला करणार मदत? काय आहे आत्तापर्यंतचा इतिहास, जाणून घ्या
Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
marriage
MS Dhoni
wedding
Cricket News in Marathi
Sara Tendulkar
Sachin Tendulkar
wedding ceremony
Cricket Viral Video
Anjali Tendulkar
Cricketer News
cricket news today
Arjun Tendulkar

Related Stories

No stories found.