Arjun Tendulkar Marriage: अर्जुनचं लग्न लागलं, वरमाळा घालताच सानियाला मारली मिठी; सचिन-अंजली अन् साराही खूश; Video Viral

Arjun Tendulkar Marriage : मास्टर - ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरचा मुलगा अर्जुन तेंडुलकर गुरुवारी (५ मार्च) लग्नबंधनात अडकला आहे. त्याने मुंबईत सानिया चांदोक हिच्याशी लग्नगाठ बांधली. २६ वर्षीय अर्जुन आणि साराच्या लग्नात कुटुंबियांसह जवळचे मित्रपरिवार सहभागी होते. याशिवाय अनेक सेलिब्रेटिंनीही हजेरी लावली. अर्जुन आणि सानिया (Arjun Tendulkar and Saaniya Chandhok) यांच्या लग्नाचे काही व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल (Video Viral) झाले आहेत. .T20 World Cup, IND vs ENG: वानखेडेची खेळपट्टी कोणाला करणार मदत? काय आहे आत्तापर्यंतचा इतिहास, जाणून घ्या .याआधी गेल्या काही दिवसांपासून त्यांच्या लग्नाआधीचे सोहळेही मोठ्या उत्साहात सुरू होते. ३ मार्चला झालेल्या मेहंदी आणि संगीत सोहळ्याला अनेक माजी क्रिकेटपटूंनी हजेरीही लावली होती. त्यानंतर आता अर्जुन आणि सानिया यांचे आता लग्न झाले आहे..अर्जुन तेंडुलकरच्या लग्नातील व्हिडिओअर्जुन आणि सानिया यांच्या लग्नातील अनेक व्हिडिओपैकी एका व्हिडिओने सर्वांचे लक्ष वेधले आहे. या व्हिडिओमध्ये दिसते की अर्जुनने लाल रंगाची शेरवानी आणि सानियाने लाल रंगाची साडी नेसली आहे. यात अर्जुन सानियाला वरमाळा घातल्यानंतर तिला मिठी मारताना दिसत आहे. तसेच त्यावेळी अर्जुनच्याच मागे उभे असलेले त्याचे आई-बाबा सचिन तेंडुलकर आणि अंजली तेंडुलकर (Sachin Tendulkar - Anjali Tendulkar) खूश झाल्याचे दिसत आहेत, ते त्यांच्यावर फुलांची उधळणही करताना दिसत आहेत. तिथेच उभी असलेली मानाची कलवरी सारा तेंडुलकरही खूप खूश दिसत आहे..सेलिब्रेटिंची उपस्थितीतअर्जुन आणि सानिया यांच्या लग्नासाठी अनेक सेलिब्रेटिही उपस्थित असल्याचे दिसले. अंबानी कुटुंबिय, अभिषेक व ऐश्वर्या बच्चन, एमएस धोनी व त्याची पत्नी साक्षी, राहुल द्रविड, जय शाह असे अनेक सेलिब्रेटी या लग्नसोहळ्यासाठी उपस्थित होते. त्यांचेही व्हिडिओ समोर आले आहेत..ही पाकड्यांची लायकी! T20 World Cup संघातील खेळाडूचे हॉटेलमधील महिला कर्मचारीशी गैरवर्तन; तिने आरडाओरडा केला म्हणून वाचली....कोण आले सानिया?प्रसिद्ध उद्योगपती रवी घई यांची सानिया नात आहे. ती पेशाने वेटरिनरी टेक्निशियन असून मुंबईतील 'Mr. Paws Pet Spa & Store LLP' या संस्थेची डायरेक्टर आणि पार्टनर देखील आहे.सानिया आणि अर्जुन गेल्या अनेक वर्षांपासून एकमेकांचे चांगले मित्र होते. त्यांच्या मैत्रीचे रुपांतर प्रेमात झाल्यानंतर त्यांनी लग्नाचा निर्णय घेतला. सानिया अनेकदा यापूर्वीही तेंडुलकर कुटुंबियांच्या विविध कार्यक्रमातही सहभागी झाल्याचे दिसली आहे. सानिया आणि अर्जुन यांनी गेल्यावर्षी साखरपुडा केला होता. त्यानंतर आता त्यांचे लग्न झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.