Cricket

T20 World Cup, IND vs ENG: वानखेडेची खेळपट्टी कोणाला करणार मदत? काय आहे आत्तापर्यंतचा इतिहास, जाणून घ्या

IND vs ENG Semi-Final Wankhede Stadium Pitch: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ मध्ये भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील उपांत्य सामना वानखेडे स्टेडियमवर होणार आहे. वानखेडेची खेळपट्टी कशी असू शकते जाणून घ्या.
India vs England T20 World Cup 2026

India vs England T20 World Cup 2026

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

IND vs ENG T20 WC Semi-Final Wankhede Stadium Pitch: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत भारत आणि इंग्लंड संघात गुरुवारी (५ मार्च) उपांत्य फेरीचा सामना रंगणार आहे. हा सामना संध्याकाळी ७ वाजता मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर खेळवला जाणार आहे.

सलग तिसऱ्यांदा भारत आणि इंग्लंड टी२० वर्ल्ड कपच्या (T20 World Cup 2026) उपांत्य सामन्यात आमने-सामने असणार आहेत. याआधी २०२२ आणि २०२४ टी२० वर्ल्ड कपच्या उपांत्य सामन्यात भारत आणि इंग्लंड आमने-सामने होते. २०२२ मध्ये इंग्लंडने, तर २०२४ मध्ये भारताने बाजी मारली होती. आता यंदा या दोन तुल्यबळ संघातील कोणता संघ बाजी मारणार, हे पाहाणे रंजक असेल.

<div class="paragraphs"><p>India vs England T20 World Cup 2026</p></div>
T20 WC, NZ vs SA: अ‍ॅलेनच्या शतकी वादळात युवराज सिंगचाही १९ वर्षे जुना विक्रम मोडला; 'हा' पराक्रम करणारा जगातील पहिला खेळाडू ठरला
Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
Cricket News in Marathi
wankhede
ICC Mens T20 World Cup
India vs England
cricket news today
T20 Cricket World Cup

Related Stories

No stories found.