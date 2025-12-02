Arjun Tendulkar: ३ विकेट्सनंतर अर्जुनची १६० च्या स्ट्राईक रेटने फटकेबाजी! IPL मधील २३ कोटींच्या फलंदाजाला केले OUT; गोवा संघाचा दणदणीत विजय

Goa vs Madhya Pradesh full match report Syed Mushtaq Ali Trophy : अर्जुन तेंडुलकरच्या ( Arjun Tendulkar ) अष्टपैलू कामगिरी आणि अभिनव थरेजा व कर्णधार सुयश प्रभुदेसाई यांच्या अर्धशतकी खेळीच्या जोरावर, गोव्याने सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी २०२५ लीग सामन्यात रजत पाटीदारच्या नेतृत्वाखालील मध्य प्रदेशचा ७ गडी राखून पराभव केला. अर्जुनने या सामन्यात ३ विकेट्स घेतल्या आणि नंतर सलामीला येताना १६०च्या स्ट्राईक रेटने धावा केल्या. .मध्य प्रदेशने प्रथम फलंदाजी करताना २० षटकांत ६ बाद १७० धावा केल्या. विजयासाठी १७१ धावांचे लक्ष्य गोव्याने १८.३ षटकांत ३ बाद १७१ धावा करत सहज पार केले. कर्णधार सुयश प्रभुदेसाईला त्याच्या शानदार खेळीसाठी सामनावीर म्हणून घोषित करण्यात आले. त्याने ५० चेंडूंत ६ चौकार व ३ षटकारांसह नाबाद ७५ धावा केल्या. .Vaibhav Suryavanshi : १४ वर्षीय वैभवचा वर्ल्ड रेकॉर्ड! जगात असा पराक्रम करणारा एकमेव फलंदाज; महाराष्ट्राच्या गोलंदाजांची धुलाई.अर्जुन तेंडुलकरने पहिल्या डावात गोव्यासाठी सर्वाधिक तीन बळी घेतले आणि नंतर डावाची सुरुवात करताना १० चेंडूत तीन चौकारांसह १६ धावा केल्या. त्याचा स्ट्राईक रेट १६०.०० होता. पण, अभिनवने डाव सावरला आणि ३३ चेंडूत ५५ धावांची शानदार खेळी केली. ललित यादवनेही १२ धावांची नाबाद खेळी केली. हरप्रीत सिंगच्या ८० धावांच्या नाबाद खेळीच्या जोरावर मध्य प्रदेशने पहिल्या डावात १७० धावा केल्या होत्या. .अर्जुनने या सामन्यात सलामीवीर अंकुश सिंग ( ३) व शिवांग कुमार ( ०) यांना माघारी पाठवून मध्य प्रदेशची अवस्था २ बाद ६ धावा अशी केली होती. त्यानंतर अर्जुनने आयपीएलमध्ये २३ कोटीपर्यंत रक्कम घेणाऱ्या वेंकटेश अय्यरला ( ६) स्वस्तात बाद केले. .Abhishek Sharma अन् प्रभसिमरन सिंग यांनी केली हार्दिक पांड्याची धुलाई; दोघांचे दमदार अर्धशतक अन् रडकुंडीला आला गोलंदाज....अर्जुनने २२ प्रथम श्रेणी सामन्यात ४८ विकेट्स घेतल्या आहेत आणि १ शतकासह ६२० धावाही केल्या आहेत. लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये १८ सामन्यांत त्याच्या नावावर २५ विकेट्स व १०२ धावा आहेत, तर ट्वेंटी-२०त त्याने २८ सामन्यांत ३३ विकेट्स घेतल्या आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.