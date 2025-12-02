Cricket

Arjun Tendulkar: ३ विकेट्सनंतर अर्जुनची १६० च्या स्ट्राईक रेटने फटकेबाजी! IPL मधील २३ कोटींच्या फलंदाजाला केले OUT; गोवा संघाचा दणदणीत विजय

Arjun Tendulkar’s Power-Hitting Seals Goa’s Win in SMAT: सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी ट्वेंटी-२० सामन्यात गोवाकडून अर्जुन तेंडुलकरने अष्टपैलू कामगिरी करून दाखवली. अर्जुनने ३ महत्त्वाच्या विकेट्स मिळवत मध्य प्रदेशाचा डाव रोखून धरला आणि नंतर फलंदाजीतही योगदान दिले.
Arjun Tendulkar celebrates after taking 3 wickets and smashing a 160-strike-rate cameo

Arjun Tendulkar celebrates after taking 3 wickets and smashing a 160-strike-rate cameo

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Goa vs Madhya Pradesh full match report Syed Mushtaq Ali Trophy : अर्जुन तेंडुलकरच्या ( Arjun Tendulkar ) अष्टपैलू कामगिरी आणि अभिनव थरेजा व कर्णधार सुयश प्रभुदेसाई यांच्या अर्धशतकी खेळीच्या जोरावर, गोव्याने सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी २०२५ लीग सामन्यात रजत पाटीदारच्या नेतृत्वाखालील मध्य प्रदेशचा ७ गडी राखून पराभव केला. अर्जुनने या सामन्यात ३ विकेट्स घेतल्या आणि नंतर सलामीला येताना १६०च्या स्ट्राईक रेटने धावा केल्या.

Loading content, please wait...
Goa
Madhya Pradesh
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
Syed Mushtaq Ali Trophy
cricket news today
T20 Matches
Arjun Tendulkar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com