Arjun Tendulkar : सचिनच्या लेकाने मैदान गाजवले, महाराष्ट्राच्या पाच फलंदाजांना धडाधड तंबूत पाठवले, पहिल्या चेंडूवर विकेट अन्...

Arjun Tendulkar’s Five-Wicket Haul : अर्जुन तेंडुलकरने पुन्हा एकदा आपली गोलंदाजीची ताकद दाखवून दिली आहे. महाराष्ट्राविरुद्धच्या सामन्यात त्याने पहिल्याच चेंडूवर विकेट घेतली आणि लगेचच आपल्या धडाकेबाज गोलंदाजीने महाराष्ट्राच्या फलंदाजांची कोंडी केली.
Updated on

Goa Player Arjun Tendulkar five wicket haul against Maharashtra : मुंबई इंडियन्सचा अष्टपैलू खेळाडू अर्जुन तेंडुलकरने मैदान गाजवणारी कामगिरी केली आहे. कर्नाटक राज्य क्रिकेट असोसिएशनच्या डॉ. ( कॅप) के थिम्मापिह स्मृती निमंत्रित स्पर्धेत गोवा संघाकडून खेळताना अर्जुनने महाराष्ट्राचे कंबरडे मोडले. अर्जुनने पहिल्या चेंडूवर बाऊन्सर मारा करताना महाराष्ट्राचा सलामीवीर अनिरुद्ध साबळेला बाद केले आणि त्यानंतर पटापट पाच विकेट्स घेतल्या.

