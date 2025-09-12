Arjun Tendulkar : सचिनच्या लेकाने मैदान गाजवले, महाराष्ट्राच्या पाच फलंदाजांना धडाधड तंबूत पाठवले, पहिल्या चेंडूवर विकेट अन्...

Goa Player Arjun Tendulkar five wicket haul against Maharashtra : मुंबई इंडियन्सचा अष्टपैलू खेळाडू अर्जुन तेंडुलकरने मैदान गाजवणारी कामगिरी केली आहे. कर्नाटक राज्य क्रिकेट असोसिएशनच्या डॉ. ( कॅप) के थिम्मापिह स्मृती निमंत्रित स्पर्धेत गोवा संघाकडून खेळताना अर्जुनने महाराष्ट्राचे कंबरडे मोडले. अर्जुनने पहिल्या चेंडूवर बाऊन्सर मारा करताना महाराष्ट्राचा सलामीवीर अनिरुद्ध साबळेला बाद केले आणि त्यानंतर पटापट पाच विकेट्स घेतल्या. .सलामीची जोडी तोडल्यानंतर अर्जुनने दुसरा सलामीवीर महेश म्हस्केला पायचीत केले. लखमेश पावणेने महाराष्ट्राच्या यश क्षीरसागरची विकेट घेतल्यानंतर अर्जुनने त्याची तिसरी विकेट पूर्ण करताना दिग्विजय पाटीलला बाद करून महाराष्ट्राची अवस्था ४ बाद १५ अशी दयनीय केली..मेहूल पटेलने महाराष्ट्राचा डाव सावरला आणि ५४ धावांची खेळी केली. ३९ व्या षटकात अर्जुनने त्याचीही विकेट मिळवली. ही महाराष्ट्राची नववी विकेट ठरली. ११ व्या क्रमांकावर आलेल्या नदीम शेखला बाद करून अर्जुनने पाच विकेट्स पूर्ण केल्या आणि महाराष्ट्राचा डाव १३६ धावांवर गुंडाळला..Viral Video : सचिन तेंडुलकरचं विमान वादळात अडकलं, हिंसक प्राणी असलेल्या जंगलात करावी लागली एमर्जन्सी लँडिंग.त्यानंतर फलंदाजीला नवव्या क्रमांकावर येत अर्जुनने ४४ चेंडूंत ३६ धावांची खेळी केली आणि संघाला ३३३ धावांपर्यंत पोहोचवले. गोवा संघाकडून मोहित रेडकर ( ५८), अभिनव तेज्राना ( ७७) आणि दर्शन मिसाळ ( ६१) हे सर्वाधिक धावा करणारे फलंदाज ठरले..अर्जुनने मुंबईसोडून गोव्याकडून खेळण्याचा निर्णय मागील हंगामात घेतला आहे. प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये त्याने १७ सामन्यांत ३७ विकेट्स व ५३२ धावा केल्या आहेत. त्याच्या नावावर १ शतक व २ अर्धशतकं आहेत. लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये १८ सामन्यांत २५ विकेट्स व १०२ धावा त्याच्या नावावर आहेत..Ashes 2025-26 : मॅथ्यू हेडन विवस्त्र होऊन MCG स्टेडियमला चक्कर मारणार? मुलगी ग्रेसची Joe Root ला एक विनंती, वाचा काय प्रकरण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.