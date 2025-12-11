Arjun Tendulkar: यशस्वी जैस्वालने सांगितला अर्जुन तेंडुलकरचा ‘छंद’; ड्रेसिंग रूममधील वर्तणुकीबाबतही केला खुलासा…

Yashasvi Jaiswal Reveals Arjun Tendulkar’s Secret Love: भारताचा सलामीवीर यशस्वी जैस्वाल याने दक्षिण आफ्रिकेविरूद्धच्या तिसऱ्या वन डेत शतक झळकावले. कसोटीतही यशस्वी सलामीला येऊन मैदान गाजवत आलाय आणि आता त्याला ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप २०२६ चे वेध लागले आहे. त्याने नुकत्याच एका मुलाखतीत तशी इच्छा व्यक्त केली आहे. पण, या मुलाखतीत त्याने अर्जुन तेंडुलकरबद्दल सांगितलेला किस्सा चर्चेत आला आहे. यशस्वीने यावेळी अर्जुनच्या एका छंदाबद्दल सर्वांना सांगितलं आणि ड्रेसिंग रूममधील त्याच्या वर्तवणुकीचाही उल्लेख केला. .यशस्वीचे मूळ उत्तर प्रदेशात असले तरी तो लहानपणापासूनच मुंबईसाठी क्रिकेट खेळला आहे. त्यामुळे सचिन तेंडुलकरचा मुलगा अर्जुन याच्यासोबत त्याने ड्रेसिंग रुम शेअर केले आहे. पण, अर्जुन ( Arjun Tendulkar) आता गोव्यासाठी रणजी ट्रॉफी सामने खेळतोय. मुलाखतीदरम्यान, यशस्वीला, त्याने कधी अर्जुनसोबत ड्रेसिंग रूम शेअर केला आहे का? असे विचारण्यात आले. त्याने, हो म्हणून उत्तर दिले..Explained : विराट कोहली, रोहित शर्माचा फॉर्म सुसाट... BCCI तरीही २२ डिसेंबरला दोघांच्या बाबतीत मोठा निर्णय घेणार; नेमकं काय?.मुंबईसाठी १९ वर्षांखालील क्रिकेट एकत्र खेळलोयशस्वीने खुलासा केला की तो मुंबईच्या १९ वर्षांखालील संघासाठी अर्जुनसोबत ड्रेसिंग रूम शेअर केले होते. यशस्वीला ड्रेसिंग रूममधील त्याच्या वागण्या-बोलण्याबद्दल प्रश्न विचारले आणि त्यांना उत्तर देताना त्याने त्याचे छंदही सांगितले. कार्यक्रमादरम्यान यशस्वी म्हणाली की, अर्जुनचे ड्रेसिंग रूममध्ये वागणे चांगले होते. तो सर्वांशी चांगले जुळवून घेत असे. त्याची राहण्याची स्वतःची वेगळी पद्धत होती, परंतु आम्ही सर्वांना खूप मजा आली. .यशस्वीने अर्जुनच्या छंदांबद्दल पुढे सांगितले की, अर्जुनला मांस खाण्याची आवड होती. आम्ही जेव्हाही हॉटेलमध्ये जायचो, तेव्हा तो सर्वांसाठी मांस ऑर्डर करायचा. आम्ही सर्वांनी एकत्र जेवलो आणि खूप मजा केली. .BCCI ने बंदी घातलेल्या Harry Brook ला काव्या मारनची फ्रँचायझी लिलावात ५.६५ कोटी देणार; मुंबई इंडियन्सची ३ खेळाडूंसाठी स्ट्रॅटर्जी.अर्जुन अलीकडेच सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीमध्ये गोव्याकडून खेळताना दिसला. त्याने पाच सामन्यांत ८ विकेट्स घेतल्या. अर्जुनने २२ प्रथम श्रेणी सामन्यांत ४८ विकेट्स घेतल्या आहेत व एका शतकासह ६२० धावा केल्या आहेत. लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये त्याने १८ सामन्यांत २५ विकेट्स व १०२ धावा केल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.