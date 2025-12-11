Cricket

IND vs SA: तब्बल ७ वाईड अन् १३ चेंडूंची एक ओव्हर! अर्शदीपवर प्रचंड भडकला गौतम गंभीर; Video Viral

दक्षिण आफ्रिकेच्या दुसऱ्या टी२० सामन्यात अर्शदीप सिंगने १३ चेंडूचे एक षटक टाकले. त्यावेळी मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरचा पारा चांगलाच चढला होता.
Gautam Gambhir furious on Arshdeep Singh | India vs South Africa 2nd T20I

Gautam Gambhir furious on Arshdeep Singh | India vs South Africa 2nd T20I

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका दुसऱ्या टी२० सामन्यात भारताला ५१ धावांनी पराभवाचा सामना करावा लागला.

  • अर्शदीप सिंगने १३ चेंडूंचे षटक टाकून नकोसा विक्रम केला.

  • त्याने एकाच षटकात ७ वाईड चेंडू टाकले, यावेळी गौतम गंभीर चिडला होता.

Loading content, please wait...

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com