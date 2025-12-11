IND vs SA: तब्बल ७ वाईड अन् १३ चेंडूंची एक ओव्हर! अर्शदीपवर प्रचंड भडकला गौतम गंभीर; Video Viral

भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका दुसऱ्या टी२० सामन्यात भारताला ५१ धावांनी पराभवाचा सामना करावा लागला. अर्शदीप सिंगने १३ चेंडूंचे षटक टाकून नकोसा विक्रम केला. त्याने एकाच षटकात ७ वाईड चेंडू टाकले, यावेळी गौतम गंभीर चिडला होता..भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका संघात दुसरा टी२० सामना न्यू चंदिगढमधील मुल्लनपूर येथे गुरुवारी (११ डिसेंबर) झाला. या सामन्यात भारतीय संघाला ५१ धावांनी पराभवाचा सामना करावा लागला. त्यातच भारताकडून स्टार गोलंदाज अर्शदीप सिंगने एक नकोसा विक्रम केला..IND vs SA, 2nd T20I: तिलक वर्मा एकटा लढला, वादळी फिफ्टीही ठोकली; पण टीम इंडिया ऑलआऊट अन् द. आफ्रिकेचा मोठा विजय.या सामन्यात भारतीय संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. यावेळी दक्षिण आफ्रिकेकडून क्विंटन डी कॉक आक्रमक खेळत होता. रिझा हेंड्रिक्स बाद झाल्यानंतर त्याला कर्णधार एडेन मार्करम साथ देत होता. त्यांच्यात अर्धशतकी भागीदारीही झाली होती. .यावेळी ११ व्या षटकात गोलंदाजीसाठी अर्शदीप सिंग आला. त्याच्याविरुद्ध पहिल्याच चेंडूवर डी कॉकने षटकार मारला. पण त्यानंतर अर्शदीपने या षटकात तब्बल ७ वाईड चेंडू टाकले. त्यामुळे हे संपूर्ण षटक १३ चेंडूंचे झाले. या षटकात एकूण १८ धावा निघाल्या.त्यामुळे एकाच षटकात सर्वाधिक चेंडू टाकणारा तो दुसराच गोलंदाज (आयसीसीचे पूर्ण सदस्य असलेला संघ) ठरला. त्यापूर्वी असा नकोसा विक्रम केवळ नवीन-उल-हक आहे. त्याने अफगाणिस्तानकडून झिम्बाब्वेविरुद्ध २०२४ मध्ये एकाच षटकात १३ चेंडू टाकले होते..IND vs SA, 2nd T20I: भारतासमोर दक्षिण आफ्रिकेचे विक्रमी लक्ष्य! क्विंटन डी कॉकचं शतक हुकलं, पण नोंदवला मोठा रेकॉर्ड.गंभीरच चढला पाराअर्शदीपकडून सातत्याने वाईड चेंडू टाकले जात असताना भारताचा माजी प्रशिक्षक गौतम गंभीरचा पारा चढला. तो त्यावेळी भारताच्या डगआऊटमध्ये बसला होता. त्यावेळी अर्शदीपकडून वाईड चेंडू पडत असल्याचे पाहून तो चिडून काहीतरी बोलाताना दिसला. त्याचा व्हिडिओही सध्या व्हायरल होत आहे..भारताचा पराभवदरम्यान, दक्षिण आफ्रिकेने क्विंटन डी कॉकने केलेल्या ९० धावांच्या खेळीच्या जोरावर २० षटकात ४ बाद २१३ धावा केल्या होत्या. त्यानंतर २१४ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारताला १९.१ षटकात सर्वबाद १६२ धावाच करता आल्या. भारताकडून तिलक वर्माने ३४ चेंडूत ६२ धावांची खेळी केली. पण बाकी कोणाला मोठी खेळी करता आली नाही.भारताला या सामन्यात पराभव स्वीकारावा लागल्याने पाच सामन्यांच्या टी२० मालिकेत १-१ अशी बरोबरी झाली आहे. कारण पहिला सामना भारताने जिंकला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.