मोठी बातमी : T20 World Cup विजेत्या भारतीय खेळाडूवर आयसीसीची दंडात्मक कारवाई! 'ती' चूक महागात पडली

What mistake Arshdeep Singh made in T20 World Cup final? भारतीय संघाने ८ मार्च रोजी नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर इतिहास घडवला. सलग दोन ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जिंकणारा भारत हा जगातील पहिला संघ ठरला... घरच्या मैदानावर आतापर्यंत एकाही संघाला वर्ल्ड कप उंचावता आलेला नव्हता, तो पराक्रम भारताने करून दाखवला.. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपची सर्वाधिक ३ जेतेपदं आता भारताच्या नावावर आहेत.. अशी ऐतिहासिक कामगिरी केल्यानंतरही भारतीय गोलंदाजावर दंडात्मक कारवाई झाली आहे..भारताचा जलदगती गोलंदाज अर्शदीप सिंग याच्यावर आयसीसीने दंडात्मक कारवाई केली. त्याला मॅच फीमधील १५ टक्के रक्कम दंड म्हणून भरावी लागणार आहे. न्यूझीलंडविरुद्ध झालेल्या फायनल आयसीसीचा लेव्हल १ चा नियम त्याने मोडला. अर्शदीपने खेळाडू आणि खेळाडूंच्या सहाय्यक कर्मचाऱ्यांसाठी आयसीसी आचारसंहितेच्या कलम २.९ चे उल्लंघन केल्याचे आढळून आले. आंतरराष्ट्रीय सामन्यादरम्यान खेळाडूवर किंवा त्याच्या जवळ अयोग्य आणि/किंवा धोकादायक पद्धतीने चेंडू (किंवा क्रिकेट उपकरणांचा कोणताही इतर आयटम) फेकण्याशी संबंधित हा नियम आहे..भारताला जेतेपदाच्या हॅट् ट्रिकची संधी! T20 World Cup 2028 साठी १२ संघ पात्र, कसा असेल उर्वरित ८ जागांसाठीचा मार्ग?.या दंडात्मक कारवाईसह त्याला १ डिमेरिट्स गुणही दिला गेला आहे. मागील २४ महिन्यातील ही त्याची पहिली चूक आहे. न्यूझीलंडविरुद्धच्या ११ व्या षटकात हा प्रसंग घडला, जेव्हा अर्शदीपने फलंदाजी करत असलेल्या डॅरिल मिचेलच्या दिशेने चेंडू फेकून मारला. तो चेंडू मिचेलच्या थाय पॅडवर आदळला आणि त्यानंतर न्यूझीलंडचा फलंदाज संतापला होता. सामन्यानंतर अर्शदीपने या घडलेल्या प्रकाराची माफी मागितली..भारतीय गोलंदाजाने ही चूक मान्य केल्याने पुढील सुनावणीची गरज नसल्याचे सामनाधीकारी अँडी पायक्रॉफ्ट यांनी स्पष्ट केले. ते षटक संपल्यानंतर मिचेल व अर्शदीप यांनी हस्तांदोलनही केले होते. लेव्हल १ च्या चुकीसाठी किमान ५० टक्के मॅच फी रक्कम कापली जाते आणि १ किंवा २ डिमेरिट्स गुण दिले जातात. २४ महिन्यांच्या कालावधीत खेळाडूला ४ किंवा त्याहून अधिक डिमेरिट्स गुण मिळाल्यास त्याच्यावर एका सामन्याच्या बंदीची करवाई होते..