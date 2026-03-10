Cricket

मोठी बातमी : T20 World Cup विजेत्या भारतीय खेळाडूवर आयसीसीची दंडात्मक कारवाई! 'ती' चूक महागात पडली

Arshdeep Singh fined by ICC during T20 World Cup final: भारतीय संघाने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपचे विजेतेपद पटकावत इतिहास घडवला. मात्र या अंतिम सामन्यानंतर भारतीय वेगवान गोलंदाज अर्शदीप सिंग चर्चेत आला आहे.
What mistake Arshdeep Singh made in T20 World Cup final? भारतीय संघाने ८ मार्च रोजी नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर इतिहास घडवला. सलग दोन ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जिंकणारा भारत हा जगातील पहिला संघ ठरला... घरच्या मैदानावर आतापर्यंत एकाही संघाला वर्ल्ड कप उंचावता आलेला नव्हता, तो पराक्रम भारताने करून दाखवला.. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपची सर्वाधिक ३ जेतेपदं आता भारताच्या नावावर आहेत.. अशी ऐतिहासिक कामगिरी केल्यानंतरही भारतीय गोलंदाजावर दंडात्मक कारवाई झाली आहे.

