IND vs WI : अर्शदीप सिंग पाचव्या T20I मधून बाहेर गेला, तर त्याची जागा कोण घेणार; ३६ वर्षीय गोलंदाजाच्या कमबॅकची तुफान चर्चा

India vs West Indies 5th T20I : भारतीय संघ सध्या वेस्ट इंडिजविरुद्ध टी२० मालिका खेळत आहे. या मालिकेत चौथ्या सामन्यात बुधवारी भारतीय संघाला २४ धावांनी पराभवाचा धक्का बसला. त्यामुळे पाच सामन्यांची मालिका २-२ अशी बरोबरी झाली असल्याने आता पाचवा टी२० सामना निर्णायक असणार आहे. अशातच भारतीय संघाला मोठा धक्का बसला आहे. .IND vs WI: अर्शदीप सिंग ५ व्या T20I मधून बाहेर होणार? हैदराबादमध्ये शेवटच्या ओव्हरमध्ये असं नेमकं काय घडलं; सविस्तर जाणून घ्या.भारताचा वेगवान गोलंदाज अर्शदीप सिंग (Arshdeep Singh) हा चौथ्या टी२० सामन्यात फलंदाजी करताना दुखापतग्रस्त झाला आहे. या सामन्यात वेस्ट इंडिजने दिलेल्या २४८ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारताकडून अर्शदीप १० व्या क्रमांकावर फलंदाजीला आला होता. पण शेवटच्या षटकात शामर जोसेफने टाकलेला चेंडू अर्शदीपच्या डाव्या खांद्याला जोरात लागला (Shoulder Injury). त्यामुळे तो मैदानातून रिटायर्ड आऊट होत मैदानाबाहेर गेला. तो बाहेर गेल्याने भारताचा डावही १९.३ षटकात २२३ धावांवर संपला..त्याच्या दुखापतीमुळे आता भारतीय संघाच्या चिंता वाढल्या आहेत. तो आता वेस्ट इंडिजविरुद्ध पाचव्या टी२० सामन्यात खेळणार की नाही, याबाबत प्रश्नचिन्ह आहे. चिंतेचे कारण असेल, तर भारतीय संघ त्याला खेळवून आणखी धोका वाढवण्याची जोखीम घेण्याची शक्यता कमी आहे. कारण नंतर भारताला न्यूझीलंड दौऱ्यावर ऑक्टोबरच्या अखेरीस जायचे आहे. तथापि, अद्याप बीसीसीआयने अर्शदीपबाबत कोणतेही अपडेट्स दिलेले नाहीत..पण, जर तो वेस्ट इंडिजविरुद्ध ५ व्या टी२० सामन्यात खेळला नाही, तर त्याची जागा कोण घेणार, हा मोठा प्रश्न आहे. सध्या अशी चर्चा आहे की पाचव्या टी२० सामन्यासाठी ३६ वर्षीय वेगवान गोलंदाज भुवनेश्वर कुमारला भारतीय संघात संधी दिली जाऊ शकते. त्याची ४ वर्षांनंतर न्यूझीलंड दौऱ्यातील टी२० मालिकेसाठी भारतीय संघात निवड झाली आहे. पण न्यूझीलंडला जाण्याआधी जर त्याला वेस्ट इंडिजविरुद्ध पाचव्या टी२० सामन्यात खेळवले, तर भुवनेश्वरलाही मैदानात उतरून लय मिळवण्यासाठी फायद्याचे ठरू शकते..IND vs WI 4th T20: भारताच्या हातातून सामना कसा निसटला? संजू सॅमसनने सांगितला टर्निंग पॉइंट; म्हणाला, “ते दोघे खेळत होते, तोपर्यंत…”.विशेष म्हणजे रिपोर्ट्सनुसार भुवनेश्वर (Bhuvneshwar Kumar) सध्या बंगळुरूमधील बीसीसीआयच्या सेंटर ऑफ एक्सलन्समध्ये आहे आणि भारत-वेस्ट इंडिज यांच्यातील पाचवा टी२० सामनाही बंगळुरूमध्ये १७ ऑक्टोबरला होणार आहे. त्यामुळे अर्शदीप फिट नसेल, तर भुवनेश्वरचा विचार केला जाण्याची दाट शक्यता आहे.याशिवाय अर्शदीपच्या जागेवर कुलदीप यादव किंवा रवी बिश्नोई या फिरकीपटूंपैकी एकाही प्लेइंग इलेव्हनमध्ये पाचव्या टी२० सामन्यात खेळवले जाऊ शकते. हे दोघेही सध्या १५ जणांच्या संघात आहे. पण त्यांना चौथ्या टी२० सामन्यात प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी मिळाली नव्हती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.