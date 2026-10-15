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IND vs WI : अर्शदीप सिंग पाचव्या T20I मधून बाहेर गेला, तर त्याची जागा कोण घेणार; ३६ वर्षीय गोलंदाजाच्या कमबॅकची तुफान चर्चा

Arshdeep Singh Injury Updates : अर्शदीप सिंगच्या खांद्याला वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या चौथ्या टी२० सामन्यावेळी दुखापत झाली आहे. त्यामुळे पाचव्या सामन्यात त्याच्या खेळण्यावर प्रश्नचिन्ह आहे. त्याच्या जागेसाठी सध्या बदली खेळाडू म्हणून ३६ वर्षीय खेळाडूची चर्चा आहे.
Arshdeep Singh | India vs West Indies 4th T20I

Arshdeep Singh | India vs West Indies 4th T20I

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

India vs West Indies 5th T20I : भारतीय संघ सध्या वेस्ट इंडिजविरुद्ध टी२० मालिका खेळत आहे. या मालिकेत चौथ्या सामन्यात बुधवारी भारतीय संघाला २४ धावांनी पराभवाचा धक्का बसला. त्यामुळे पाच सामन्यांची मालिका २-२ अशी बरोबरी झाली असल्याने आता पाचवा टी२० सामना निर्णायक असणार आहे. अशातच भारतीय संघाला मोठा धक्का बसला आहे.

Arshdeep Singh | India vs West Indies 4th T20I
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