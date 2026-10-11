IND vs WI: अर्शदीप सिंग ५ व्या T20I मधून बाहेर होणार? हैदराबादमध्ये शेवटच्या ओव्हरमध्ये असं नेमकं काय घडलं; सविस्तर जाणून घ्या

भारतीय संघाला वेस्ट इंडिजविरुद्ध चौथ्या टी२० सामन्यात पराभवाचा मोठा धक्का बसला. हैदराबादला झालेल्या या सामन्यात वेस्ट इंडिजने २४ धावांनी पराभूत केले आणि पाच सामन्यांच्या मालिकेत २-२ अशी बरोबरी केली आहे. या सामन्यात पराभवासोबतच भारताला आणखी एक धक्का बसला. भारताचा वेगवान गोलंदाज अर्शदीप सिंग पाचव्या आणि निर्णायक टी२० सामन्यात खेळणार की नाही, यावर आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. .IND vs WI, 4th T20I : ९ सिक्स अन् ४ फोर... शे होपचं पुन्हा वादळी शतक अन् ३ मोठे विक्रम; गेल-लुईस सगळेच मागे पडले.या सामन्यात वेस्ट इंडिजने भारतासमोर २४८ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारताने १८ षटकापर्यंत ६ बाद २०५ धावा केलेल्या होत्या. १२ चेंडूत ४३ धावांची गरज होती. तसेच नितीश कुमार रेड्डी स्थिरावलेला होता, त्याला अक्षर पटेल साथ देत होता. पण १९ व्या षटकात किमो पॉलने भारताला मोठे धक्के दिले. त्याने नितीशला २० चेंडूत ४१ धावांवर बाद केल्यानंतर पुढच्याच चेंडूवर प्रिन्स यादवला त्रिफळाचीत केले. त्यानंतर अक्षर पटेललाही ३ धावांवर बाद केले. त्यामुळे १९ षटकापर्यंत भारतीय संघाची अवस्था ९ बाद २१३ झाली होती. मयंक यादव आणि अर्शदीप सिंग फलंदाजी करत होते..मात्र तिसऱ्या चेंडूवर शामर जोसेफने टाकलेला चेंडू खेळताना अर्शदीपला थोडा उशीर झाला आणि तो चेंडू त्याच्या डाव्या हाताला जोरात लागला. त्यामुळे त्याने फिजिओला बोलवले. त्यानंतर त्याने एक चेंडू खेळला, पण त्याला होत असलेल्या वेदनेमुळे अखेर त्याने मैदानातून बाहेर जाण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे भारताचा डावही संपला. भारतीय संघ १९.३ षटकात २२३ धावा करू शकला..पाचव्या सामन्यात अर्शदीप खेळणार?दरम्यान, अर्शदीप सिंग हा डावखुरा गोलंदाज आहे आणि त्याच्या डाव्या खांद्यालाच चेंडू लागला आहे. त्यामुळे भारतीय संघाच्या चिंता वाढल्या आहेत. सध्या तरी बीसीसीआयने किंवा कोणीही त्याच्याबद्दल कोणतीही माहिती दिलेली नाही. मात्र त्याला जोरात चेंडू लागला असल्याने ५ व्या सामन्यात आता त्याला खेळवण्याची जोखीम भारतीय संघ घेण्याची शक्यता कमी आहे. कारण नंतर भारताला न्यूझीलंड दौऱ्यावर जायचे असल्याने तिथे अर्शदीपची वेगवान गोलंदाजी महत्त्वाची ठरू शकते. मात्र आता त्याच्या दुखापतीबाबत बीसीसीआयची वैद्यकीय टीम काय निर्णय घेणार यावर त्याची वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या ५ व्या टी२० सामन्यातील उपलब्धता अवलंबून आहे..IND vs WI 4th T20I : वेस्ट इंडिजने हैदराबादचं मैदान मारलं, भारताला पराभूत करत मालिकेत बरोबरी; सॅमसनची फिफ्टी व्यर्थ.निर्णायक सामनाभारत - वेस्ट इंडिज यांच्यातील मालिकेत २-२ अशी बरोबरी झालेली असल्याने पाचवा सामना निर्णायक ठरणार आहे. पाचवा सामना जो संघ जिंकेल, तो ही मालिकाही जिंकणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.