Asia Cup 2025 मध्ये अर्शदीप सिंग घडवणार इतिहास, आजपर्यंत कोणत्याच भारतीयाला न जमलेला करणार पराक्रम

आशिया कप २०२५ स्पर्धा संयुक्त अरब अमिराती येथे ९ सप्टेंबरपासून सुरू होत आहे. भारतीय संघाचा पहिला सामना युएईविरुद्ध दुबईत होणार आहे. अर्शदीप सिंगला आशिया कपमध्ये मोठा विक्रम करण्याची संधी आहे..संयुक्त अरब अमिराती येथे आशिया कप २०२५ स्पर्धा उद्यापासून म्हणजेच ९ सप्टेंबरपासून सुरू होत आहे. आठ संघात या स्पर्धेचा थरार रंगणार असून भारतीय संघाच्या मोहिमेला १० सप्टेंबरपासून सुरुवात होणार आहे. भारताचा पहिला सामना युएईविरुद्ध दुबईत होणार आहे. दरम्यान, या आशिया कप स्पर्धेत भारताचा वेगवान गोलंदाज अर्शदीप सिंगला मोठा विक्रम करण्याची संधी आहे..Asia Cup 2025 संघातून वगळल्यानंतर श्रेयस अय्यर प्रथमच व्यक्त झाला; "पात्र असूनही संधी मिळाली नाही, खूप त्रास होतोय".अर्शदीप सिंगने आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमध्ये ६३ सामन्यांत १८.३० च्या सरासरीने ९९ विकेट्स घेतल्या आहेत. तो भारताकडून सर्वाधिक टी२० विकेट्स घेणारा गोलंदाजही आहे. पण आता त्याने एक विकेट घेतली, तर तो १०० विकेट्स घेणारा भारताचा पहिलाच गोलंदाज बनेल. आत्तापर्यंत भारताकडून कोणालाही आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमध्ये १०० विकेट्स घेता आलेल्या नाही. पण आता हा टप्पा गाठण्याच्या उंबरठ्यावर अर्शदीप सिंग आहे..अर्शदीपने टी२० क्रिकेटमध्ये नेहमीच आपली प्रतिभा सिद्ध केली आहे. त्यामुळे आता तो हा मोठा विक्रमही करेल, अशी अपेक्षा क्रिकेटप्रेमींना असेल. दरम्यान, हार्दिक पांड्यानेही भारतासाठी ९४ टी२० विकेट्स घेतल्या आहेत, त्यामुळे तोही १०० विकेट्सपासून ६ विकेट्स दूर आहे. त्यालाही हा टप्पा गाठण्याची आशिया कपमध्ये संधी आहे. पण तो गोलंदाजी करणार का आणि किती षटके करणार, हा मोठा प्रश्न आहे.भारतासाठी टी२० मध्ये सर्वाधिक विकेट्स घेणारे गोलंदाज९९ विकेट्स - अर्शदीप सिंग (६३ सामने)९६ विकेट्स - युझवेंद्र चहल (८० सामने)९४ विकेट्स - हार्दिक पांड्या (११४ सामने)९० विकेट्स - भुवनेश्वर कुमार (८७ सामने)८९ विकेट्स - जसप्रीत बुमराह (७० सामने).भारत अ गटातआशिया कप २०२५ साठी भारतीय संघ अ गटात आहे. भारतासह युएई, ओमान आणि पाकिस्तान हे तीन देशही अ गटात आहेत. साखळी फेरीत भारताचा पहिला सामना युएईविरुद्ध झाल्यानंतर दुसरा सामना १४ सप्टेंबर रोजी पाकिस्तानविरुद्ध होईल, तर १९ सप्टेंबर रोजी ओमानविरुद्ध तिसरा साखळी सामना होईल. या गटात भारत पहिल्या दोन क्रमांकावर राहिला, तर सुपर फोर फेरीत प्रवेश करेल..आशिया कपसाठी भारताचा संघसूर्यकुमार यादव (कर्णधार), शुभमन गिल (उपकर्णधार), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (यष्टीरक्षक), जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), हर्षित राणा, अर्शदीप सिंग, वरुण चक्रवर्थी, रिंकू सिंग.FAQsप्र.१: अर्शदीप सिंगला १०० विकेट्ससाठी किती विकेट्स लागतील?उत्तर: अर्शदीप सिंगला फक्त १ विकेटची गरज आहे.(How many wickets does Arshdeep need to reach 100?)प्र.२: भारताचा पहिला सामना कोणाशी आहे?उत्तर: भारताचा पहिला सामना युएईविरुद्ध दुबईत होईल.(Who is India playing in their first Asia Cup 2025 match?)प्र.३: आंतरराष्ट्रीय टी२० मध्ये भारताकडून सर्वाधिक विकेट्स कोणाच्या आहेत?उत्तर: सध्या अर्शदीप सिंग ९९ विकेट्ससह सर्वाधिक आंतरराष्ट्रीय टी२० विकेट्स घेणारा भारतीय आहे.(Who holds the record for most T20I wickets for India?)प्र.४: भारत कोणत्या गटात आहे?उत्तर: भारत अ गटात असून युएई, पाकिस्तान आणि ओमान या संघांसोबत आहे.(Which group is India placed in for Asia Cup 2025?)प्र.५: भारताचा दुसरा सामना कधी आणि कोणाशी आहे?उत्तर: भारताचा दुसरा सामना १४ सप्टेंबरला पाकिस्तानविरुद्ध होईल.(When and against whom is India’s second match?)प्र.६: भारतीय संघाचा कर्णधार कोण आहे?उत्तर: सूर्यकुमार यादव भारतीय संघाचा कर्णधार आहे.(Who is the captain of Team India in Asia Cup 2025?).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.