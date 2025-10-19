IND vs AUS: अर्शदीपने ट्रॅव्हिस हेडचा अडथळा दूर केला, तर रोहित शर्माने सोपा झेल टिपला; भारताला कशा मिळाल्या दोन विकेट्स, पाहा Video

पर्थमध्ये खेळल्या गेलेल्या पहिल्या वनडे सामन्यात भारताने ऑस्ट्रेलियाला १३१ धावांचे लक्ष्य दिले. अर्शदीप सिंगने ट्रॅव्हिस हेडला बाद करून भारताला पहिली विकेट मिळवून दिली.अक्षर पटेलने रोहित शर्माच्या हातून मॅथ्यू शॉर्टला झेलबाद करत दुसरी विकेट मिळवली. .ऑस्ट्रेलिया आणि भारत संघात पर्थमध्ये वनडे मालिकेतील पहिला सामना खेळला जात असून पहिल्याच सामन्यात पावासाने बऱ्याचदा अडथळा आणला. त्यामुळे हा सामना २६-२६ षटकांचा झाला, तर डकवर्थ लुईस नियमानुसार ऑस्ट्रेलियासमोर विजयासाठी १३१ धावांचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना ऑस्ट्रेलियाने दोन महत्त्वाच्या विकेट्स लवकर गमावल्या होत्या..IND vs AUS 1st ODI Live: टीम इंडियाला अक्षर पटेल, लोकेश राहुलने दिला आधार; २६ षटकांच्या सामन्यांत ऑसींसमोर 'इतके' लक्ष्य.ऑस्ट्रेलियाकडून कर्णधार मिचेल मार्श आणि ट्र्रॅव्हिस हेड यांनी डावाची सुरुवात केली. पहिल्याच षटकात मोहम्मद सिराजविरुद्ध हेडने दोन चौकार ठोकत सुरुवात केली होती. पण हेड खेळपट्टीवर स्थिरावणार नाही, याची काळजी अर्शदीप सिंगने घेतली. त्याने दुसऱ्या षटकाच्या दुसऱ्याच चेंडूवर हेडला त्याच्या जाळ्यात अडकवले. अर्शदीपने ऑफ स्टंपच्या बाहेर टाकलेल्या चेंडूवर हेडने मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न केला, पण चेंडू थोडा उंच उडावा आणि डीप थर्ड मॅनला हर्षित राणाने चेंडू झेलला. त्यामुळे भारतासाठी धोकादायक ठरू शकणारा हेड ५ चेंडूत २ चौकारांसह ८ धावा करून माघारी परतला. .त्यानंतर मोहम्मद सिराजने तिसरे षटक निर्धाव टाकले. पण चौथ्या षटकात मात्र अर्शदीप सिंगच्या गोलंदाजीवर मार्श आणि मॅथ्यू शॉर्ट यांनी मिळून १२ धावा काढल्या. त्यानंतरही मार्श आक्रमक खेळत होता. मार्श आणि शॉर्टची भागीदारीही रंगत होती. पण अखेर ८ व्या षटकात अक्षर पटेलने शॉर्टला बाद करत ही जोडी तोडली. त्याच्या गोलंदाजीवर शॉर्टच्या बॅटला चेंडू लागून शॉर्ट थर्ड मॅनला गेला, तिथे असलेल्या रोहित शर्माने सहज झेल घेतल. त्यामुळे शॉर्टला १७ चेंडूत ८ धावांवर बाद होत माघारी परतावे लागले. पण तरी मार्श मैदानात असल्याचे त्याचा धोका भारताला असणार आहे..या सामन्यात भारताने प्रथम फलंदाजी करताना २६ षटकात ९ बाद १३६ धावा केल्या होत्या. भारताने रोहित शर्मा (८), शुभमन गिल (१०), विराट कोहली (०) आणि श्रेयस अय्यर (११) या पहिल्या चार विकेट्स लवकर गमावल्या होत्या. त्यात अनेकदा पावसाचा अडथळाही आला. पण नंतर अक्षर पटेलने ३८ चेंडूत ३१ धावा केल्या, तर केएल राहुलने ३१ चेंडूत ३८ धावा केल्या. तसेच वॉशिंग्टन सुंदरने १० धावा केल्या, तर शेवटी आक्रमक खेळताना नितीश कुमार रेड्डीने ११ चेंडूत नाबाद १९ धावांचे योगदान दिले..IND vs AUS 1st ODI Live: रोहित शर्मा गेला! मिचेल स्टार्कच्या सहाव्या चेंडूवर वाचला, पण जॉश हेझलवूडच्या 'उसळी'ने घात केला... .ऑस्ट्रेलियाकडून जोश हेजलवूड, मिचेल ओवेन आणि मॅथ्यू कुन्हेमन यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या, तर मिचेल स्टार्क आणि नॅथन एलिस यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.