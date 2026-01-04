Arshdeep Singh: स्टार क्रिकेटर, पण किती साधेपणा! अर्शदीपने आजींना समोर पाहताच केला वाकून नमस्कार अन् मग...; Video Viral

Arshdeep Singh Viral Video: भारताचा यशस्वी टी२० गोलंदाज अर्शदीप सिंग सध्या विजय हजारे ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धेत खेळत आहे. या स्पर्धेत त्याने सिक्कीमविरुद्ध खेळताना ५ विकेट्स घेण्याचाही कारनामा केला. याचदरम्यान, त्याचा एक व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला आहे. या व्हिडिओमध्ये अर्शदीपच्या (Arshdeep Singh) साधेपणाने अनेकांची मनं जिंकली आहेत..Video: 'भारतीय फुटबॉलला वाचवा, आम्हाला खेळायचंय...', सुनील छेत्रीसह फुटबॉलपटूंची FIFA कडू कळकळीची विनंती.वेगवान गोलंदाज अर्शदीप हा त्याच्या दिलखुलास आणि विनोदी स्वभावामुळे ओळखला जातो. तो त्याच्या आजूबाजूच्या लोकांनाही यामुळे आनंद देतो. त्यामुळे तो चर्चेतही असतो. त्याच्या सोशल मीडियावरही तो त्याचे असेच काही विनोदी व्हिडिओही शेअर करत असतो. दरम्यान सध्या जो एक व्हिडिओ व्हायरल (Video Viral) होत आहे, तो त्याने बनवलेला नाही, पण यामध्ये त्याने केलेल्या कृतीचे कौतुक होत आहे..या व्हिडिओमध्ये दिसते की एक वयस्कर महिला रस्त्यावर चालत होती, तिच्यासोबत एक नातेवाईकही होता. त्यांना अचानक तिथे अर्शदीप दिसतो. त्यावेळी त्या वयस्कर महिला अर्शदीपला ओळखते. त्यावेळी अर्शदीपही आपुलकीने थांबून त्या आजींना नमस्कार करतो आणि त्यांच्या पायाही पडतो. त्यानंतर तो त्यांची विचारपूस करतो. त्यावेळी ते दोघे त्याला फोटोसाठी विचारतात, तेव्हा अर्शदीपही त्यांच्यासोबत आनंदाने फोटो काढतो. या घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल होत असून पंजाब किंग्स संघानेही सोशल मीडियावर हा व्हिडिओ शेअर केला आहे.दरम्यान, या व्हिडिओतील दांपत्य अर्शदीपच्या ओळखीचे होते की त्याचे चाहते होते, हे अद्याप समजलेलं नाही, मात्र असे असले तरी अर्शदीपने केलेल्या कृतीने मात्र सर्वांची मनं जिंकली आहेत..अर्शदीपचे सिक्कीमविरुद्ध ५ विकेट्सअर्शदीपने विजय हजारे ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धेतील पहिला सामना शनिवारी (३ जानेवारी) सिक्कीमविरुद्ध खेळला. या सामन्यात त्याने पंजाबकडून खेळताना १० षटकात ३४ धावांत ५ विकेट्स घेतल्या. त्यामुळे सिक्कीमला २२.२ षटकात ७५ धावाच करता आल्या. त्यानंतर पंजाबने ७६ धावांचे लक्ष्य एकही विकेट न गमावता पूर्ण केले. हरनूर सिंगने नाबाद २२ आणि कर्णधार प्रभसिमरन सिंगने नाबाद ५३ धावांची खेळी केली..IND vs SA, 3rd T20I: अर्शदीप सिंगने सामनावीर पुरस्कार केला इनायतला समर्पित! कोण आहे ती?.न्यूझीलंडविरुद्ध खेळणारन्यूझीलंडचा संघ नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच भारत दौऱ्यावर येणार आहे. या दौऱ्यात भारत आणि न्यूझीलंड संघात तीन सामन्यांची वनडे आणि ५ सामन्यांटी टी२० मालिका होणार आहे. या दोन्ही मालिकांसाठी अर्शदीपचा भारताच्या संघात समावेश आहे. त्यामुळे तो या मालिकांमध्ये खेळताना दिसेल. भारत आणि न्यूझीलंड संघात ११ जानेवारीपासून वनडे मालिका सुरु होणार आहे, तर २१ जानेवारीपासून टी२० मालिका सुरू होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.