Video: 'भारतीय फुटबॉलला वाचवा, आम्हाला खेळायचंय...', सुनील छेत्रीसह फुटबॉलपटूंची FIFA कडू कळकळीची विनंती

भारतीय फुटबॉलमधील वाद संपताना दिसत नाहीयेत. अद्यापही इंडियन सुपर लीगचा (ISL) नवा हंगाम सुरू झालेला नाही. तसेच एकूणच भारतीय फुटबॉल (Indian Football) मोसम सध्या खंडित असल्यामुळे संभ्रमावस्था आहे. त्यामुळे सध्या भारतीय फुटबॉल खेळाडूंसह प्रशिक्षक आणि चाहतेही संभ्रमात आहेत. खेळाडू आणि प्रशिक्षकांमध्ये राग, निराशा अन् हतबलता वाढत आहे.त्यामुळे अखेर शुक्रवारी फुटबॉलपटूंनी या सर्व गोष्टींवर स्पष्टता मिळण्यासाठी भावनिक व्हिडिओ शेअर करत आर्त हाक दिली आहे. या व्हिडिओमध्ये भारताचे दिग्गज खेळाडू सुनील छेत्री, गुरप्रीत सिंग संधू, संदेश झिंगन, राहुल भेके दिसत आहेत. या खेळाडूंनी FIFA कडे भारतीय फुटबॉलला वाचवण्यासाठी पावले उचलण्याचीही विनंती केली आहे..राग, निराशा अन् हतबलता वाढतेय! ISL सुरू करण्यासाठी भारतीय फुटबॉलपटूंची आर्त हाक....सध्या ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन (AIFF) आणि फुटबॉल स्पोर्ट्स डेव्हलंपमेंट लिमिटेड (FSDL) यांच्यात मास्टर राइट्स करारावरून वाद आहेत. या कायदेशीर वादामुळे अद्याप इंडियन सुपर लीगच्या नव्या हंगामाला अद्यापही सुरुवात झालेली नाही. २५ ऑगस्ट २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने AIFF आणि FSDL यांना त्यांच्यातील वाद मिटवून तोडगा काढण्यास सांगितले होते. मात्र अद्यापही यावर काहीही तोडगा निघालेला नाही..दरम्यान, अनेक दिवसांनंतरही खेळाडू आणि स्टाफला स्पष्ट उत्तर मिळत नसल्याने अखेर शु्क्रवारी एक व्हिडिओ गुरप्रीतने शेअर केला. या व्हिडिओमध्ये सुरुवातीला गुरप्रीत आणि संदेश म्हटले की 'यावेळेला आम्ही तुमच्या स्क्रिनवर स्फर्धात्मक फुटबॉल खेळताना दिसायला हवे होतो, पण आम्ही इथे आहोत. आमच्यात भीती आणि निराशा आहे.'यानंतर अनेक खेळाडूंनी एक एक करत म्हटले की 'आम्ही इथे विनंती करत आहोत की भारतीय फुटबॉल गव्हर्नमेंट त्यांची जबाबदारी पूर्ण करू शकत नाहीये. आमचा हा शेवटचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे आम्ही FIFA ला विनंती करतो की यात लक्ष घालावं आणि भारतीय फुटबॉलला वाचवण्यासाठी पावले उचलावीत. आशा आहे की झुरीचमध्ये असलेल्या सत्ताधाऱ्यांपर्यंत हा संदेश पोहचेल.'.Messi and Revanth Reddy Football Video : लिओनेल मेस्सीने हैदराबादेत मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डींसोबत खेळला फुटबॉल; हजारो चाहत्यांचा उत्साह शिगेला!.याशिवाय खेळाडूंन हे देखील स्पष्ट केले की हे आवाहन राजकीय किंवा संघर्षाने प्रेरित नाही, पण गरजेचे आहे. हे शब्द कदाचित खूप मोठे वाटतील, पण आपण मानवतावाद, क्रीडा आणि आर्थिक संकटाचा सामना करत आहोत. लवकरात लवकर यातून वाचवा. आम्हाला फुटबॉल खेळायचे आहे, कृपया आम्हाला मदत करा.'शेवटी भारताचा माजी कर्णधार सुनील छेत्रीने या व्हिडिओमागची भूमिका स्पष्ट करताना म्हटले की खेळाडू, स्टाफ आणि चाहत्यांना पुढे काय होणार आहे, याबाबत जाणून घेण्याचा हक्क असून त्याबद्दल स्पष्टता हवी आहे..AIFF आणि FSDL यांच्यात २०१० मध्ये १५ वर्षांसाठी वार्षित ५० कोटी रुपयांचा करार झाला होता. यानुसार FSDL कडून AIFFला दरवर्षी ५० कोटी रुपये मिळाले, ज्याबदल्यात ते भारतीय फुटबॉलचे प्रसारण, व्यवस्थापन आणि प्रचार करण्याचे अधिकार मिळाले होते. मात्र त्यानंतर पुढच्या कराराबद्दल किंवा त्यांच्यातील वादावर अद्यापही स्पष्टता मिळालेली नाही. यापूर्वीही खेळाडूंनी सोशल मीडियावर भाष्य केले होते..