Ranji Trophy: महाराष्ट्रासाठी अर्शिन कुलकर्णीचं शतक, तर पृथ्वी शॉची फिफ्टी, मुंबईकडूनही तिघांची अर्धशतकं; पण विदर्भाचा डाव गडगडला

Ranji Trophy 5th Round, Maharashtra, Mumbai and Vidarbha Matches: रणजी ट्रॉफी पाचव्या फेरीत महाराष्ट्राच्या अर्शिन कुलकर्णीने शतक ठोकले, पृथ्वी शॉने फिफ्टी केली. मुंबईकडून तिघांनी अर्धशतकं केली. विदर्भाचा डाव मात्र बडोद्याविरुद्ध गडगडला.
Arshin Kulkarni - Prithvi Shaw | Ranji Trophy

  • रणजी ट्रॉफीच्या पाचव्या फेरीत महाराष्ट्राच्या अर्शिन कुलकर्णीने शतक ठोकले, तर पृथ्वी शॉने फिफ्टी केली.

  • मुंबईकडून मुशीर खान, अखिल हेरवाडकर आणि सिद्धेश लाड यांनी अर्धशतकं केली.

  • विदर्भाचा डाव मात्र बडोद्याविरुद्ध पहिल्याच दिवशी गडगडला.

