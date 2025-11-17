Ranji Trophy: महाराष्ट्रासाठी अर्शिन कुलकर्णीचं शतक, तर पृथ्वी शॉची फिफ्टी, मुंबईकडूनही तिघांची अर्धशतकं; पण विदर्भाचा डाव गडगडला

रणजी ट्रॉफीच्या पाचव्या फेरीत महाराष्ट्राच्या अर्शिन कुलकर्णीने शतक ठोकले, तर पृथ्वी शॉने फिफ्टी केली. मुंबईकडून मुशीर खान, अखिल हेरवाडकर आणि सिद्धेश लाड यांनी अर्धशतकं केली. विदर्भाचा डाव मात्र बडोद्याविरुद्ध पहिल्याच दिवशी गडगडला..रणजी ट्ऱॉफी २०२५-२६ स्पर्धेतील पाचव्या फेरीला सुरुवात झाली असून महाराष्ट्र आणि मुंबई संघाने पहिल्या दिवशी चांगली कामगिरी केली. मात्र विदर्भासाठी पहिला दिवस फारसा खास ठरला नाही. महाराष्ट्राचा सामना न्यू चंदिगढमध्ये पंजाबविरुद्ध सुरू आहे, तर मुंबईचा सामना वानखेडे स्टेडियमवर पुद्दुचेरीविरुद्ध होत आहे. विदर्भाचा सामना नागपूरला बडोदाविरुद्ध होत आहे.महाराष्ट्रासाठी अर्शिन कुलकर्णीचे शतकपंजाबने नाणेफेक जिंकून महाराष्ट्राला प्रथम फलंदाजीसाठी बोलावले. पण महाराष्ट्राकडून अर्शिन कुलकर्णी आणि पृथ्वी शॉ या सलामीवीरांनी दणक्यात सुरुवात केली. या दोघांनी पहिल्या विकेटसाठी १४४ धावांची भागीदारी केली. अखेर त्यांची भागीदारी हरप्रीत ब्रारने पृथ्वी शॉ याला त्रिफळाचीत करत तोडली. पृथ्वी शॉ याने ११७ चेंडूत ७४ धावांची खेळी केली..Video: जम्मू काश्मीरचा Ranji Trophy मध्ये उलटफेर; तगड्या संघाला हरवून घडवला इतिहास; विजयानंतर भन्नाट सेलिब्रेशन.नंतर अर्शिनला सिद्धेश वीरने साथ दिली. पण सिद्धेश ५९ चेंडूत ११ धावा करून मयंक मार्कंडेच्या हातून त्याच्याच गोलंदाजीवर झेलबाद झाला. त्यानंतर सचिन धसही २ धावांवर परतला. नंतर कर्णधार अंकित बावणे आणि अर्शिनने डाव पुढे नेला आणि संघाला २४० धावांचा टप्पा पार करून दिला. मात्र अंकितही २३ धावांवर माघारी परतला. तरी अर्शिनने शतक पूर्ण केले होते. अखेर त्याचा अडथळा ८१ व्या षटकात गुरनूर ब्रारने सलील अरोराच्या हातून झेलबाद केले. अर्शिनने १५ चौकार आणि २ षटकारांसह २२९ चेंडूत १३३ धावा केल्या. महाराष्ट्राला आणखी एक धक्का बसला. अनुभवी अष्टपैलू जलज सक्सेना दोन चेंडू खेळल्यानंतर लगेचच रिटायर्ड हर्ट झाला. पण नंतर सौरव नवले आणि रामकृष्ण घोष यांनी पहिल्या दिवसाचा खेळ संपेपर्यंत आणखी नुकसान होऊ दिले नाही. महाराष्ट्राने ८८ षटकात ५ बाद २७५ धावा केल्या.संक्षिप्त धावफलक : महाराष्ट्र - पहिला डाव ५ बाद २७५ धावा (पृथ्वी शॉ ७४, अर्शिन कुलकर्णी १३३, अंकित बावणे २३, गुरुनूर ब्रार २/८६, मयांक मार्कंडे २/३५) वि. पंजाब..मुंबईकडून तिघांची अर्धशतकंमुशीर खान (८४ धावा), अखिल हेरवाडकर (८६ धावा) आणि सिद्धेश लाड (नाबाद ८० धावा) यांच्या धडाकेबाज अर्धशतकी खेळींच्या जोरावर मुंबई संघाने रविवारपासून सुरू झालेल्या पुद्दुचेरीविरुद्धच्या लढतीत पहिल्या डावात पहिल्या दिवसअखेरीस तीन बाद ३१७ धावा फटकावल्या. पुद्दुचेरी संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला. आयुष म्हात्रे व मुशीर खान या सलामी जोडीने ५४ धावांची भागीदारी करताना आश्वासक सुरुवात केली. एबिन मॅथ्यूच्या गोलंदाजीवर आयुष म्हात्रे ३५ धावांवर बाद झाला. मुशीर खान व अखिल हेरवाडकर या जोडीने ११९ धावांची भागीदारी करताना पुद्दुचेरीच्या गोलंदाजांवर वर्चस्व गाजवले. मुशीर खान याने १०२ चेंडूंमध्ये ११ चौकारांसह ८४ धावांची खेळी साकारली. सभय चढ्ढाच्या गोलंदाजीवर तो बाद झाला. अखिल हेरवाडकर याने १८८ चेंडूंमध्ये ११ चौकारांसह ८६ धावांची खेळी करीत झोकात पुनरागमन केले, मात्र तो शतकापासून दूर राहिला. सागर उदेशीच्या गोलंदाजीवर तो बाद झाला. सिद्धेश लाड व सर्फराझ खान या जोडीने नाबाद ८० धावांची भागीदारी करीत मुंबईला ३०० धावांच्या पुढे नेले. आता सिद्धेश लाड ८० धावांवर, तर सर्फराझ खान २९ धावांवर खेळत आहे..सात वर्षांनंतर पुनरागमन अजिंक्य रहाणेच्या अनुपस्थितीत अखिल हेरवाडकर याला मुंबईच्या संघात संधी मिळाली. तो तब्बल सात वर्षांनंतर मुंबईसाठी रणजी करंडकात खेळला. छत्तीसगड संघाकडून तो याआधी खेळत होता. अखिल हेरवाडकरने मात्र या लढतीत ८६ धावांची खेळी करीत ठसा उमटवला.संक्षिप्त धावफलक : मुंबई - पहिला डाव तीन बाद ३१७ धावा (आयुष म्हात्रे ३५, मुशीर खान ८४, अखिल हेरवाडकर ८६, सिद्धेश लाड नाबाद ८०, सर्फराझ खान नाबाद २९, एबिन मॅथ्यू १/६३, सभय चढ्ढा १/६५, सागर उदेशी १/७७) वि. पुद्दुचेरी..Ranji Trophy 4th Round: विदर्भाचा दणदणीत विजय; तर महाराष्ट्राविरुद्ध कर्नाटकच्या मयंक अगरवालचं शतक अन्....विदर्भाची खराब सुरुवातविदर्भ क्रिकेट संघटनेच्या जामठा मैदानावर रविवारपासून सुरू झालेल्या रणजी सामन्यात पहिल्याच दिवशी बडोद्याविरुद्ध यजमान विदर्भाचा पहिला डाव ५८ षटकांत १६९ धावांत गडगडला. बडोद्याचा फिरकीपटू निनाद राठवाने विदर्भाचा निम्मा संघ तंबूत परत पाठवला. प्रत्युत्तरात बडोद्याच्या २ बाद ७० धावा झाल्या होत्या. नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय विदर्भाच्या चांगलाच अंगलट आला. राज लिंबानीने अथर्व तायडेला तंबूत पाठवले तेव्हा विदर्भाच्या फक्त १५ धावा झाल्या होत्या. यानंतर नियमित अंतरावर विदर्भाचे फलंदाज बाद झाले. ४० धावांवर नाबाद राहणाऱ्या यश राठोडने थोडाफार प्रतिकार केला. पण त्याला दुसऱ्या बाजुने कुणाचीही साथ मिळाली नाही. अमन मोखाडे (३७), धृव शोरे (२५) आणि दर्शन नळकांडे (२०) वगळता अन्य फलंदाज अपयशी ठरले. निनाद राठवाने १६ षटकांत ४७ धावांच्या मोबदल्यात विदर्भाचा निम्मा संघ तंबूत पाठवला. सेठ आणि लिंबानीने प्रत्येकी दोन बळी घेतले तर महेश पिठीयाने एक बळी मिळवला. प्रत्युत्तरात पहिल्या दिवसाचा खेळ संपला तेव्हा बडोद्याच्या २ बाद ७० धावा झाल्या होत्या. दोन्ही बळी नचिकेत भुतेने घेतले. सलामीवीर ज्योत्सनील सिंग २७ धावांवर खेळत होता.संक्षिप्त धावफलकः विदर्भ पहिला डाव- सर्वबाद १६९ (अमन मोखाडे ३७, धृव शोरे २५, दर्शन नळकांडे २०, यश राठोड नाबाद ४०, निनाद राठवा ५-४७), बडोदा २ बाद ७० (ज्योत्सनील सिंग नाबाद २७, शाश्वत रावत ३३, नचिकेत भुते २-७)..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 