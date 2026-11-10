U19 Asia Cup, IND vs UAE: आर्यवीर सेहवागचे दीडशतक, तर विनीतचीही फिफ्टी; भारतच्या करो वा मरो सामन्यात ३०० धावा पार

U19 Asia Cup 2026, IND vs UAE : १९ वर्षांखालील आशिया कप २०२६ स्पर्धेत भारत विरुद्ध संयुक्त अरब अमिराती (UAE) या युवा संघात मंगळवारी (१० नोव्हेंबर)सामना होत आहे. या सामन्यात विरेंद्र सेहवागचा मुलगा आर्यवीरने खणखणीत शतक केले आहे. त्याला व्हीके विनीतचीही चांगली साथ मिळाली. त्यांच्या भागीदारीमुळे भारताने युएईसमोर ३१० धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे. हा सामना जिंकणारा संघ सेमीफायनलमध्ये जाणार असल्याने दोन्ही संघांसाठी हा सामना महत्त्वाचा आहे. .या सामन्यात युएईने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यांच्या गोलंदाजांनी सुरुवातीला चांगली गोलंदाजीही केली, ज्यामुळे कर्णधार लक्ष्य रायचंदानीसह आर्यवीर सेहवागनेही संयमी सुरुवात केली. या दोघांनीही सुरुवातीला कोणतीही जोखीम न उचलता ६२ धावांची भागीदारी केली. मात्र रायचंदानी १७ धावांवर बाद झाला. त्याला नुरुल्ला अयोबीने हदायतुल्ला खानच्या हातून झेलबाद केले..यानंतर आर्यवीरला साथ देण्यासाठी व्हीके विनीत उतरला. यांनीही सुरुवातीला फार मोठे फटके न खेळता आणि खेळपट्टीवर स्थिरावण्याला प्राधान्य दिले. त्यानंतर मात्र दोघांचाही जम बसला आणि दोघांनीही आक्रमक खेळण्यास सुरुवात केली. आर्यवीरने १३१ चेंडूत शतकही केले. शतकानंतर मात्र तो अत्यंत आक्रमक खेळत होता. त्याने १६० चेंडूत दीडशतकही केले. पाठोपाठ ६० चेंडूत विनीतनेही अर्धशतक पूर्ण केले. हे दोघेही द्विशतकी भागीदारीकडे वाटचाल करत होते. परंतु, त्यांची १९३ धावांची भागीदारी नसिम खानने तोडली. त्याने आर्यवीरचा मोठा अडथळा दूर केला. आर्यवीरचा धेल उदिश सुरीने घेतला. आर्यवीरने १६८ चेंडूत १७ चौकार आणि ७ षटकारांसह १६० धावांची खेळी केली..त्यानंतर मात्र मागच्या सामन्यातील शतकवीर अर्जुन राजपूत या सामन्यात मात्र ४ धावांवरच बाद झाला. तरी विनीत चांगला खेळत होता. पण अखेर त्यालाही ४७ व्या षटकात नसिम खाननेच बाद केले. त्याचाही झेल उदिश सुरीने घेतला. विनीतने ६९ चेंडूत ३ चौकार आणि ३ षटकारांसह ६७ धावांची खेळी केली. तो बाद झाल्याने अन्वय द्रविड फलंदाजीला आला. त्यानेही आक्रमक खेळ केला. परंतु, अन्वयला ४९ व्या षटकात १२ धावांवर नसिम खानने माघारी धाडले. याच षटकात मनल चौहानही १ धावेवर बाद झाला..शेवटच्या षटकात यशवर्धन चौहाननेही १७ धावांवर विकेट गमावली. आर्यवीर बाद झाल्यानंतर भारताने नियमित अंतराने विकेट गमावल्या. परंतु, तरी ३०० धावांटा टप्पा पार करण्यात भारताला यश मिळाले. भारताने ५० षटकात ७ बाद ३०९ धावा केल्या.युएईकडून गोलंदाजी करताना नसिम खानने ४ विकेट्स घेतल्या. तसेच हदायतुल्ला खान, नुरुल्ला अयोबी आणि कर्णधार आयान मिस्बाह यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.