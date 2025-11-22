Cricket

Ashes, 1st Test: 0,0,0...इंग्लंड-ऑस्ट्रेलियन ओपनर आधी गंडले, मग घोंगावलं ट्रॅव्हिस हेडचं वादळ! कांगारुंनी दोनच दिवसात जिंकली मॅच

Australia Beat England in 1st Test: पर्थमध्ये झालेल्या ऍशेसच्या पहिल्या कसोटीत ऑस्ट्रेलियाने इंग्लंडला दोनच दिवसात पराभूत केले. दुसऱ्या दिवशी ट्रॅव्हिस हेडने विस्फोटक फलंदाजी करत ऑस्ट्रेलियाला विजय मिळवून दिला.
Travis Head | Ashes 2025-26 Australia vs England

Pranali Kodre
  • ऍशेस २०२५-२६ मालिकेतील पहिल्या कसोटीत ऑस्ट्रेलियाने इंग्लंडला ८ विकेट्सने पराभूत केले.

  • ट्रॅव्हिस हेडच्या स्फोटक फलंदाजीने ऑस्ट्रेलियाला विजय मिळवून दिला.

  • मिचेल स्टार्कने १० विकेट्स घेतल्या.

