Ashes, 1st Test: 0,0,0...इंग्लंड-ऑस्ट्रेलियन ओपनर आधी गंडले, मग घोंगावलं ट्रॅव्हिस हेडचं वादळ! कांगारुंनी दोनच दिवसात जिंकली मॅच

ऍशेस २०२५-२६ मालिकेतील पहिल्या कसोटीत ऑस्ट्रेलियाने इंग्लंडला ८ विकेट्सने पराभूत केले. ट्रॅव्हिस हेडच्या स्फोटक फलंदाजीने ऑस्ट्रेलियाला विजय मिळवून दिला. मिचेल स्टार्कने १० विकेट्स घेतल्या..ऍशेस २०२५-२६ मालिकेतील पहिला सामना पर्थमध्ये झाला, जो दोनच दिवसात ऑस्ट्रेलियाने जिंकला. शुक्रवारी सुरू झालेल्या या सामन्यात ऑस्ट्रेलियाने ८ विकेट्सने इंग्लंडला पराभूत केले आणि ५ सामन्यांच्या या कसोटी मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली आहे. ट्रॅव्हिस हेड आणि मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलियाच्या विजयाचे हिरो ठरले..Ashes 2025-26: इंग्लंडवर आलं ट्रॅव्हिस हेडचं वादळ! १४३ वर्षांचा मोडला विक्रम, १६ चौकार, ४ षटकार अन्....या सामन्यात पहिल्या दोन्ही दिवसाच्या दुसऱ्या सत्रापर्यंत गोलंदाजांचा बोलबाला होता. पण तिसऱ्या सत्रात ट्रॅव्हिस हेडने स्फोटक फलंदाजी करत ऑस्ट्रेलियाला सहज विजय मिळवून दिला. दरम्यान एक अनोखा विक्रमही या सामन्यात झाला. पहिल्या तिन्ही डावात सलामीवीरांची भागीदारी शून्य अशी होती. म्हणजेच पहिल्या डावात इंग्लंडकडून झॅक क्रावली आणि बेन डकेट यांनी सलामीला फलंदाज केली, पण क्रावली पहिल्याच षटकात शून्यावर बाद झाला. ऑस्ट्रेलियाकडून पहिल्या डावात जेक वेदरल्ड आणि मार्नस लॅब्युशेन यांनी सलामीला फलंदाजी केली, पण दुसऱ्याच चेंडूवर वेदरल्ड शून्यावर बाद झाला. त्यानंतर इंग्लंडकडून दुसऱ्या डावातही क्रावली ५ व्या चेंडूवर सलामीला खेळताना शून्यावर बाद झाला. त्यामुळे कसोटी क्रिकेटच्या इतिहासात असं पहिल्यांदाच घडलं की तीन वेळा सलामीला शून्य धावेची भागीदारी झाली..दरम्यान, चौथ्या डावात म्हणजेच ऑस्ट्रेलियासमोर दुसऱ्या डावात २०५ धावांचे लक्ष्य इंग्लंडने ठेवले. यावेळी ऑस्ट्रेलियाकडून जेक वेदरल्डसह ट्रॅव्हिस हेडने सलामीला फलंदाजी केली. यावेळी हेड आणि वेदरल्डने सलामीला ७५ धावांची भागीदारी केली. वेदरल्ड २३ धावांवर १२ व्या षटकात बाद झाला. पण हेडने सुरुवातीपासून घेतलेला आक्रमक पवित्रा पुढेही कायम ठेवला. त्याने अवघ्या ६९ चेंडूत त्याचे १० वे शतक पूर्ण केले. त्याने लॅब्युशेनसोबत शतकी भागीदारीही केली. पण ऑस्ट्रेलियाला १३ धावांची गरज असतानाच हेड बाद झाला. त्याने १६ चौकार आणि ४ षटकारांसह ८३ चेंडूत १२३ धावा केल्या. तो बाद झाल्याने उर्वरित धावा लॅब्युशेन आणि कर्णधार स्टीव्ह स्मिथने पूर्ण केल्या. ऑस्ट्रेलियाने २०५ धावांचे लक्ष्य २८.२ षटकात २ विकेट्स गमावत पूर्ण केले. लॅब्युशेन ४९ चेंडूत ५१ धावांवर नाबाद राहिला. स्मिथ २ धावांवर नाबाद राहिला..तत्पुर्वी, या सामन्यात पहिल्या डावात इंग्लंडचा संघ ३२.५ षटकात १७२ धावांवर सर्वबाद झाला होता. त्यांच्याकडून हॅरी ब्रुकने ५२ धावांची आणि ओली पोपने ४६ धावांची खेळी केली. पण ऑस्ट्रेलियाकडून मिचेल स्टार्कने ७ विकेट्स घेतल्या. त्यानंतर ऑस्ट्रेलियाची फलंदाजीही गडगडली. त्यांचा पहिला डाव ४५.२ षटकात १३२ धावांवर संपला. त्यामुळे इंग्लंडने ४० धावांची आघाडी घेतली. ऑस्ट्रेलियाकडून या डावात ऍलेक्स कॅरेने सर्वाधिक २६ धावा केल्या. इंग्लंडकडून कर्णधार बेन स्टोक्सने ५ विकेट्स घेतल्या..Ashes 2025: पहिल्या दिवशी १९ फलंदाज बाद; ॲशेस कसोटी, इंग्लंड १७२ तर ऑस्ट्रेलिया नऊ बाद १२३.दुसऱ्या डावात इंग्लंडचा डाव ३४.४ षटकात १६४ धावांवरच संपला. त्यांच्याकडून गस ऍटकिन्सनने ३२ चेंडूत ३७ धावा केल्या आणि ऑली पोपने ३३ धावा केल्या. या दोघांव्यतिरिक्त कोणीही ३० धावांचा टप्पा पार केला नाही. पण इंग्लंडने पहिल्या डावात ४० धावांची आघाडी घेतलेली असल्याने ऑस्ट्रेलियासमोर २०५ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. ऑस्ट्रेलियाकडून या डावात स्कॉट बोलंडने ४ विकेट्स घेतल्या, तर मिचेल स्टार्क आणि ब्रेंडन डगेट यांनी प्रत्येकी ३ विकेट्स घेतल्या..