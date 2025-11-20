Ashes 2025-26 Details: सुरू होतोय ऍशेस मालिकेचा रोमांचक थरार! भारतात कुठे आणि कसे पाहाणार सामने? जाणून घ्या सविस्तर

ऍशेस २०२५-२६ मालिकेची सुरुवात २१ नोव्हेंबरपासून ऑस्ट्रेलियात होत आहे. ऍशेस ही ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड संघात खेळवली जाणारी प्रतिष्ठीत कसोटी मालिका आहे. यंदा ऍशेस २०२५-२६ ऑस्ट्रेलियामध्ये खेळवली जाणार आहे. .ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड संघात खेळवली जाणारी प्रतिष्ठीत कसोटी मालिका म्हणजे ऍशेस. या ऍशेस मालिकेला मोठा इतिहास असून क्रिकेट इतिहासातील एक जुनी आणि प्रतिष्ठीत मालिकांपैकी एक ही स्पर्धा समजली जाते. यंदा २०२५-२६ हंगामातील ऍशेस मालिकेला २१ नोव्हेंबरपासून सुरूवात होत आहे. गेल्या ५ मालिकेत इंग्लंडला ऍशेसची ट्रॉफी मिळवता आलेली नाही. २०२३ मध्ये इंग्लंडला झालेल्या ऍशेस मालिकेत २-२ अशी बरोबरी झाली होती. त्यानंतर आता ऑस्ट्रेलियामध्ये यंदा ऍशेस २०२५-२६ स्पर्धा खेळवण्यात येत आहे..Ashes 2025-26 : मॅथ्यू हेडन विवस्त्र होऊन MCG स्टेडियमला चक्कर मारणार? मुलगी ग्रेसची Joe Root ला एक विनंती, वाचा काय प्रकरण.ही ५ सामन्यांची कसोटी मालिका वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीप २०२५-२७ स्पर्धेचाही भाग आहे. त्यामुळे या मालिकेतील सामन्यांचा वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीपच्या पाँइंट्स टेबलवरही परिणाम होणार आहे. दोन्ही संघांचे खेळाडू गेल्या महिन्याभरापासून या मालिकेसाठी तयारी करत आहेत. सध्या ऑस्ट्रेलियाचे पॅट कमिन्स आणि जोश हेजलवूज हे वेगवान गोलंदाज दुखापतीमुळे संघातून बाहेर आहेत. त्यामुळे कमिन्सच्या जागेवर स्टीव्ह स्मिथ ऑस्ट्रेलियाचे नेतृत्व करणार आहे. तसेच ऑस्ट्रेलियाने पहिल्या सामन्यासाठी प्लेइंग इलेव्हनची घोषणा केली आहे. त्यांच्याकडून जेक वदरेल्ड आणि ब्रेंडन डॉगेट हे कसोटीत पदार्पण करणार आहेत. २०१९ नंतर पहिल्यांदाच दोन खेळाडू ऑस्ट्रेलियासाठी पदार्पण करत आहेत. इंग्लंडला मात्र मार्क वूड आणि जोफ्रा आर्चरच्या पुनरागमनामुळे दिलासा मिळाला आहे. इंग्लंडचे नेतृत्व बेन स्टोक्सच करताना दिसणार आहे..ऍशेसमधील सामने अनुक्रमे पर्थ, ब्रिस्बेन, ऍडलेड, मेलबर्न आणि सिडनी या पाच शहरांमध्ये खेळवले जाणार आहेत. यातील ब्रिस्बेनला होणारा सामना दिवस-रात्र सामना आहे, त्यामुळे तो गुलाबी चेंडूने खेळला जाईल. तसेच मेलबर्नला होणारा सामना बॉक्सिंग डे कसोटी सामना असेल..शेवटच्या ४ ऍशेस मालिकाऍशेस २०२५-२६ मालिकेत जर इंग्लंडने विजय मिळवला, तर ट्रॉफी इंग्लंडकडे जाईल. मात्र जर मालिका बरोबरीत सुटली किंवा जर ऑस्ट्रेलियाने जिंकली, तरी ती ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया राखेल. कारण गेल्या चार मालिकांमध्ये ऑस्ट्रेलियाने ती ट्रॉफी स्वत:कडे राखलेली आहे. त्यांनी शेवटची ऍशेस मालिका २०१५ मध्ये इंग्लंडमध्ये हरली होती. त्यानंतर २०१७-१८ मध्ये मायदेशात त्यांनी ४-० ने विजय मिळवला होता. त्यानंतर २०१९ मध्ये इंग्लंडला झालेल्या ऍशेस मालिकेत २-२ अशी बरोबरी झाली होती. २०२१-२२ मध्येही ऑस्ट्रेलियाने मायदेशातील ऍशेस मालिका ४-० ने जिंकली. २०२३ मध्ये इंग्लंडमध्ये खेळताना पुन्हा ऑस्ट्रेलियाने २-२ अशी बरोबरी केली होती..Ashes कोण जिंकणार? इंग्लंडच्या दिग्गजाने ऋषभ पंतला प्रश्न विचारला, तोंडावर आपटला.भारतात कुठे आणि कसे पाहाणार सामने?ऍशेस २०२५-२६ ऑस्ट्रेलियामध्ये होत असल्याने भारतात सकाळच्या वेळेत हे सामने पाहाता येणार आहेत. हे सामने भारतात टीव्हीवर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कच्या चॅनेलवर पाहाता येतील, तसेच जिओहॉटस्टार या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरही ऍशेस मालिकेतील सामने पाहाता येणार आहेत.ऍशेस २०२५-२६ मालिकेचे वेळापत्रक (वेळ - भारतीय प्रमाणवेळेनुसार)२१ ते २५ नोव्हेंबर, २०२५ - पहिली कसोटी, पर्थ (सकाळी ७.५० वाजता)४ ते ८ डिसेंबर, २०२५ - दुसरी कसोटी, ब्रिस्बेन (सकाळी ९.३० वाजता)१७ ते २१ डिसेंबर, २०२५ - तिसरी कसोटी, ऍडलेड (सकाळी ५.३० वाजता)२६ ते ३० डिसेंबर, २०२५ - चौथी कसोटी, मेलबर्न (सकाळी ५.३० वाजता)४ ते ८ जानेवारी, २०२६ - पाचवी कसोटी, सिडनी (सकाळी ५.३० वाजता).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.