Ashes: हुश्श, विवस्त्र होण्यापासून वाचलो! शतक केलं जो रुटने, पण प्रचंड आनंदी झाला ऑस्ट्रेलियाचा हेडन; पाहा Video

Joe Root’s Century Saves Matthew Hayden from Embarrassment : गॅबा मैदानात सुरू असलेल्या ऍशेस सामन्यात जो रुटने शतक झळकावलं. त्याच्या या शतकामुळे मॅथ्यू हेडनला विवस्त्र होण्यापासून वाचवलं. हेडनचा आनंद साजरा करतानाचा व्हिडिओ सध्या व्हायरल होत आहे.
  • ऍशेस मालिकेच्या दुसऱ्या सामन्यात जो रुटने ऑस्ट्रेलियात पहिलं शतक झळकावलं, ज्यामुळे मॅथ्यू हेडनला विवस्त्र होण्यापासून वाचवलं.

  • हेडनने यापूर्वी म्हटलं होतं की रुटने शतक केलं नाही तर तो विवस्त्र होईल.

  • रुटच्या शतकामुळे हेडन आनंदी झाला आणि त्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे.

