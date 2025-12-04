Ashes: हुश्श, विवस्त्र होण्यापासून वाचलो! शतक केलं जो रुटने, पण प्रचंड आनंदी झाला ऑस्ट्रेलियाचा हेडन; पाहा Video

ऍशेस मालिकेच्या दुसऱ्या सामन्यात जो रुटने ऑस्ट्रेलियात पहिलं शतक झळकावलं, ज्यामुळे मॅथ्यू हेडनला विवस्त्र होण्यापासून वाचवलं. हेडनने यापूर्वी म्हटलं होतं की रुटने शतक केलं नाही तर तो विवस्त्र होईल. रुटच्या शतकामुळे हेडन आनंदी झाला आणि त्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे..ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध इंग्लंड संघातील ऍशेस २०२५-२६ मालिकेचा दुसरा सामना ब्रिस्बेनच्या द गॅबा मैदानात गुरुवारपासून (४ डिसेंबर) सुरू झाला आहे. या सामन्यात पहिलाच दिवस दोन्ही संघांमध्ये चांगला खेळ पाहायला मिळाला, एकिकडे मिचेल स्टार्कने ६ विकेट्स घेतल्या, तर दुसरीकडे जो रुटने त्याचे शतक झळकावले. जो रुटसाठी हे शतक खासही ठरले, पण त्याच्यापेक्षाही त्याच्या शतकाचा जास्त आनंद ऑस्ट्रेलियाचा दिग्गज मॅथ्यू हेडनला झाला. कारण रुटने शतक केल्याने त्याची लाज वाचली..Ashes: जो रूटचं ऑस्ट्रेलियात पहिलंच शतक! ४० व्या सेंच्युरीनंतर खास सेलिब्रेशनही केलं; पण स्टार्कनेही ६ विकेट्ससह मैदान गाजवलं.झाले असे की इंग्लंडने पहिल्या डावात बेन डकेट (०) आणि ऑली पोप (०) यांच्या विकेट्स झटपट गमावल्यानंतर जो रुट आणि जॅक क्रावलीने ११७ धावांची भागीदारी केली. पण क्रावली ७६ धावांवर बाद झाला. नंतर हॅरी ब्रुकने रुटसह अर्धशतक भागीदारी केली. पण तोही ३१ धावांवर बाद झाला. एकिकडे रुट एक बाजू सांभाळत असताना इंग्लंडने नंतर कर्णधार बेन स्टोक्स (१९), जॅमी स्मिथ (०) आणि विल जॅक्स (१९) यांच्याही विकेट्स गमावल्या. गस ऍटकिन्सन (४) आणि ब्रायडन कार्सही (०) स्वस्तात बाद झाले. मात्र रुटने सुरुवातीला मिळालेल्या जीवदानाचा फायदा घेत ४० वे कसोटी शतक झळकावलं. त्याच्यासाठी हे शतक खास ठरलं कारण त्याने ऑस्ट्रेलियात पहिल्यांदाच कसोटी क्रिकेटमध्ये शतक केलं..मात्र त्याच्या शतकाचा आनंद मॅथ्यू हेडनला झाला, कारण त्यामुळे आता त्याला विवस्त्र व्हावं लागणार नाही. त्याचं झालं असं की मॅथ्यू हेडनने काही दिवसांपूर्वी एका युट्युब चॅनलवर बोलताना म्हटले होते की 'जर जो रुटने ऑस्ट्रेलियाचील या ऍशेस मालिकेत शतक केले नाही, तर मी विवस्त्र होऊन मेलबर्न क्रिकेट ग्राऊंडवर फेरी मारेल.'.Ashes: मिचेल स्टार्कनं इतिहास घडवला; हॅरी ब्रुकची विकेट घेऊन वसिम अक्रमचा विक्रम मोडला, पाकिस्तानी दिग्गज म्हणाला....मात्र, जो रुटने अखेर ऑस्ट्रेलियात दुसऱ्या ऍशेस सामन्यात शतक केल्याने आता हेडनला विवस्त्र होऊन मेलबर्न ग्राऊंडवर जावं लागणार नाही. त्यामुळे रुटचे शतक होताच हेडन खूश झाला होता. त्याच्या आनंद साजरा करतानाचा व्हिडिओही सध्या व्हायरल होत आहे..दरम्यान, रुट पहिल्या दिवस अखेर २०२ चेंडूत १३५ धावांवर नाबाद आहे. त्याने १५ चौकार आणि १ षटकार मारला. जोफ्रा आर्चर २६ चेंडूत ३२ धावांवर नाबाद आहे. त्यामुळे इंग्लंडने दिवस अखेर ७४ षटकात ९ बाद ३२५ धावा केल्या.ऑस्ट्रेलियाकडून मिचेल स्टार्कने ६ विकेट्स घेतल्या. मायकल नासिर आणि स्कॉट बोलंड यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.