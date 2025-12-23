Ashes Test : बेवडे... इंग्लंडच्या खेळाडूंनी ९ दिवसांच्या सुट्टीत ६ दिवस ढोसली दारू; चौपाटीवर रात्रभर धिंगाणा, ECB म्हणते...

Ashes Test England drinking controversy explained: इंग्लंडच्या संघाला अॅशेस मालिका गमवावी लागली आहे. ऑस्ट्रेलियाने पहिल्या तिन्ही लढती जिंकून मालिकेत ३-० अशी विजयी आघाडी घेतली आहे. खेळाडूंच्या कामगिरीवरून इंग्लंडचा संघ आधीच टीकाकारांच्या रडारवर आहे, त्यात त्यांच्या हातात बेन स्टोक्सच्या टीमला झोडण्यासाठी आयतं कोलीत मिळालं आहे. दुसऱ्या आणि तिसऱ्या कसोटीत ९ दिवसांच्या विश्रांतीच्या कालावधीत इंग्लंडचे खेळाडू सहा दिवस दारू ढोसत असल्याचे वृत्त समोर आले आहे. BBC ने दिलेल्या वृत्तानुसार इंग्लंडचे खेळाडू दिवस-रात्र दारू प्यायले आणि समुद्र किनारी धिंगाणाही घातला. आता वृत्तानंतर चौकशीला सुरुवात झाली आहे..दुसरी कसोटी ७ डिसेंबरला संपली आणि तिसरी कसोटी १७ डिसेंबरला सुरू होणार होता. या दरम्यान इंग्लंडच्या संघाने चार रात्री क्विन्सलँड येथील समुद्रकिनारी असलेल्या नूसा रेसॉर्टवर घालवल्या. या कालावधीत खेळाडूंनी त्यांच्या कामगिरीत सुधारणा कशी होईल, यावर लक्ष देणे अपेक्षित होते. पण, दुसऱ्या कसोटीनंतरचे दोन दिवस काही खेळाडू ब्रिस्बेन येथे दोन दिवस मद्यप्राशन करत होते. त्यानंतर पुढील चार दिवस नूसा रेसॉर्टमध्येही हेच सुरू होते. एवढेच नव्हे तर या खेळाडूंना रस्त्यालगतही दारू पिताना पाहिले गेले होते. .या बातमीनंतर, इंग्लंड आणि वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) सक्रिय झाले आहे. संघ व्यवस्थापन या प्रकरणाची सखोल चौकशी करणार आहे. दरम्यान, इंग्लंडचे व्यवस्थापकीय संचालक रॉब की यांनी नूसामधील ब्रेकचा बचाव केला, परंतु खेळाडूंनी त्यांचा वेळ मद्यपान करून घालवल्याच्या वृत्तांची चौकशी केली जाईल असेही सांगितले..Team India WTC Final Scenario: टीम इंडिया फायनलमध्ये जाणार की नाही? ICC ने सोपं गणित मांडून गुंता सोडवला की वाढवला?."आमचे खेळाडू बाहेर जाऊन जास्त प्रमाणात मद्यपान करतात, असे लोकं म्हणत असतील, तर आम्ही नक्कीच त्याची चौकशी करू. पण, माझ्याकडे आलेल्या माहितीनुसार, खेळाडूंनी कोणत्याही प्रकारे जास्त मद्यपान केले नव्हते. नेमके काय घडले हे शोधण्यासाठी आमच्याकडे पुरेसे मार्ग आहेत. आतापर्यंत मी जे काही ऐकले आहे ते म्हणजे ते बसले, दुपारचे जेवण केले, रात्रीचे जेवण केले आणि उशिरापर्यंत बाहेर गेले नाहीत आणि काही पेये घेतली," असे रॉब की म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.