Video Viral : फिल ह्यूजचा जीव गेला, तसाच चेंडू Ben Stokes च्या मानेवर आदळला; क्षणभर काळजाचा ठोका चुकला, मिचेल स्टार्क धावला...

Australia vs England Ben Stokes hit on neck by bouncer video: ऑस्ट्रेलियाने तिसऱ्या कसोटीत इंग्लंडविरुद्ध मजबूत पकड घेतली आहे. ऑस्ट्रेलियाच्या पहिल्या डावातील ३७१ धावांच्या प्रत्युत्तरात इंग्लंडचा संघ २८६ धावांवर तंबूत परतला. कर्णधार बेन स्टोक्सने एकाकी किल्ला लढवताना ८३ धावांची खेळी केली. स्टोक्स फलंदाजी करत असताना काळजाचा ठोका चुकवणारा क्षण साऱ्यांनी अनुभवला. मिचेल स्टार्कच्या बाऊन्सरवर चेंडू स्टोक्सच्या मानेवर जोरात आदळला आणि क्षणात सर्वांना फिल ह्यूज आठवला. २०१४ मध्ये असाच मानेवर चेंडू आदळल्याने ऑस्ट्रेलियन फलंदाजाचा मृत्यू झाला होता. तसाच चेंडू स्टोक्सच्या मानेवर आदळला....ऑस्ट्रेलियासाठी पहिल्या डावात अॅलेक्स केरीने १०६ धावांची खेळी केली. उस्मान ख्वाजानेही ८२ धावा केल्या, तर मिचेल स्टार्कने ( ५४) अर्धशतक झळकावले. ऑस्ट्रेलियाचा पहिला डाव ३७१ धावांवर गुंडाळण्यात जोफ्रा आर्चरचा ( ५-५३) सिंहाचा वाटा ठरला. ब्रायडन कार्स व विल जॅक्स यांनीही प्रत्येकी दोन विकेट्स घेतल्या. नॅथन लायन व पॅट कमिन्स यांनी प्रत्युत्तरात उतरलेल्या इंग्लंडला ७१ धावांवर चार धक्के दिले..हॅरी ब्रूक व स्टोक्स यांनी संघाची पडझड थांबवली. ब्रूक ६३ चेंडूंत ४५ धावांवर बाद झाला. त्यानंतर जेमी स्मिथ २२ धावांचे योगदान देऊन माघारी परतला. विल जॅक्स व ब्रायडन कार्स हेही अपयशी ठरले. जोफ्रा आर्चरने फलंदाजीतही दम दाखवताना स्टोक्सला साथ दिली आणि संघाला ८ बाद १६८ वरून २७४ धावांपर्यंत पोहोचवले. मिचेल स्टार्कच्या एका चेंडूवर स्टोक्स गांगरला होता. त्याच षटकात तो माघारी परतला. स्टोक्सने १९८ चेंडूंत ८ चौकारांसह ८३ धावांची खेळी केली. आर्चर ५१ धावांवर बाद झाला आणि इंग्लंडला पहिल्या डावात २८६ धावाच करता आल्या..ऑस्ट्रेलियासाठी पॅट कमिन्स व स्क़ॉट बोलंड यांनी प्रत्येकी ३ विकेट्स घेतल्या. दुसऱ्या डावात ऑस्ट्रेलियाची सुरुवात काही खास झाली नाही. जॅक वेथराल्ड ( १) व मार्नस लाबुशेन ( १३) हे अपयशी ठरले. ट्रॅव्हिस हेड व उस्मान ख्वाजा यांनी चांगला खेळ केला. ख्वाजा ५१ चेंडूंत ४० धावांवर बाद झाल्यानंतर कॅमेरून ग्रीनही ( ७) स्वस्तात माघारी परतला. .हेडने दुसऱ्या बाजूने किल्ला लढवताना शतकाच्या दिशेने वाटचाल केली आहे. हे वृत्त लिहिले तेव्हा हेड ९३ व अॅलेक्स केरी २४ धावांवर खेळत होते. ऑस्ट्रेलियाच्या ४ बाद १९३ धावा झालेल्या आणि त्यांच्याकडे २७८ धावांची आघाडी होती.