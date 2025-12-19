Cricket

Video Viral : फिल ह्यूजचा जीव गेला, तसाच चेंडू Ben Stokes च्या मानेवर आदळला; क्षणभर काळजाचा ठोका चुकला, मिचेल स्टार्क धावला...

Same ball that killed Phil Hughes hits Ben Stokes: अ‍ॅशेस मालिकेतील ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध इंग्लंड तिसऱ्या कसोटीत क्रिकेट चाहत्यांचा काळजाचा ठोका चुकवणारा क्षण पाहायला मिळाला. मिचेल स्टार्कने टाकलेला वेगवान बाऊंसर थेट बेन स्टोक्सच्या मानेवर आदळला. काही क्षणांसाठी मैदानावर भयावह शांतता पसरली होती. स्टार्क तात्काळ स्टोक्सकडे धावला, तर खेळाडू आणि प्रेक्षक हादरून गेले.
Mitchell Starc rushes towards Ben Stokes after a bouncer strikes him on the neck during the Ashes Test.

Mitchell Starc rushes towards Ben Stokes after a bouncer strikes him on the neck during the Ashes Test.

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Australia vs England Ben Stokes hit on neck by bouncer video: ऑस्ट्रेलियाने तिसऱ्या कसोटीत इंग्लंडविरुद्ध मजबूत पकड घेतली आहे. ऑस्ट्रेलियाच्या पहिल्या डावातील ३७१ धावांच्या प्रत्युत्तरात इंग्लंडचा संघ २८६ धावांवर तंबूत परतला. कर्णधार बेन स्टोक्सने एकाकी किल्ला लढवताना ८३ धावांची खेळी केली. स्टोक्स फलंदाजी करत असताना काळजाचा ठोका चुकवणारा क्षण साऱ्यांनी अनुभवला. मिचेल स्टार्कच्या बाऊन्सरवर चेंडू स्टोक्सच्या मानेवर जोरात आदळला आणि क्षणात सर्वांना फिल ह्यूज आठवला. २०१४ मध्ये असाच मानेवर चेंडू आदळल्याने ऑस्ट्रेलियन फलंदाजाचा मृत्यू झाला होता. तसाच चेंडू स्टोक्सच्या मानेवर आदळला...

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
Cricket Video
australia cricket team
Cricket Viral Video
England Cricket Team
Ben Stokes
cricket news today
Ashes Series

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com