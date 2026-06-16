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India A Squad Change: भारतीय संघात सलग दोन पराभवांनंतर अचानक बदल; 150 KPH वेगानं गोलंदाजी टाकणाऱ्या खेळाडूची निवड

India A Squad Change: भारतीय अ संघ सध्या श्रीलंकेत तिरंगी मालिका खेळत आहे. या मालिकेत भारतीय संघाला सलग २ सामन्यात पराभवाचा सामना करावा लागला होता. यातच आता भारताच्या संघात बदल करण्यात आला आहे.
India A Team

India A Team

Sakal

Pranali Kodre
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भारतीय अ संघ सध्या श्रीलंकेत तिरंगी वनडे मालिका (ODI Tri-Series) खेळत आहे. या मालिकेत भारताने यजमान श्रीलंका अ संघाला पराभूत करत सुरुवात चांगली केली होती. पण नंतर अफगाणिस्तान अ संघाविरुद्ध आणि श्रीलंकेविरुद्धच्या दुसऱ्या साखळी सामन्यात भारतीय अ संघाला पराभवाचा सामना करावा लागला. त्यामुळे भारतीय संघ अडचणीत सापडला आहे. अशातच आता भारतीय अ संघात (India A Team) मोठा बदल करण्यात आला आहे.

India A Team
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