India A Squad Change: भारतीय संघात सलग दोन पराभवांनंतर अचानक बदल; 150 KPH वेगानं गोलंदाजी टाकणाऱ्या खेळाडूची निवड

भारतीय अ संघ सध्या श्रीलंकेत तिरंगी वनडे मालिका (ODI Tri-Series) खेळत आहे. या मालिकेत भारताने यजमान श्रीलंका अ संघाला पराभूत करत सुरुवात चांगली केली होती. पण नंतर अफगाणिस्तान अ संघाविरुद्ध आणि श्रीलंकेविरुद्धच्या दुसऱ्या साखळी सामन्यात भारतीय अ संघाला पराभवाचा सामना करावा लागला. त्यामुळे भारतीय संघ अडचणीत सापडला आहे. अशातच आता भारतीय अ संघात (India A Team) मोठा बदल करण्यात आला आहे..IND A vs SL A, ODI: महागात पडली १० धावांची पेनल्टी; भारताने हातातला सामना सुपर ओव्हरमध्ये गमावला....युवा वेगवान गोलंदाज अशोक शर्मा (Ashok Sharma) याचा भारतीय अ संघात समावेश करण्यात आला आहे. त्याला युद्धवीर सिंगच्या जागेवर संघात बदली खेळाडू म्हणून संधी मिळाली आहे. युद्धवीर सिंग (Yadhvir Singh) दुखापतीमुळे संघातून बाहेर झाला आहे. लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी की अशोकने सोमवारीच राजस्थान राज्य संघाची साथ सोडून गुजरात संघात सामील झाल्याचे जाहीर केले होते. त्यामुळे तो आता देशांतर्गत क्रिकेट गुजरातकडून खेळताना दिसेल..आशोक शर्मा त्याच्या वेगवान गोलंदाजीसाठी ओळखला जातो. त्याने आयपीएलमध्ये सातत्याने जवळपास ताशी १५० किमी वेगाच्या आसपास गोलंदाजी करत सर्वांना प्रभावित केले होते. त्याने आयपीएल २०२६ मध्ये गुजरात टायटन्सकडून खेळताना राजस्थान रॉयल्सच्या ध्रुव जुरेलविरुद्ध ताशी १५४.२ किमी वेगात चेंडू टाकला होता. तो वेगात टाकणारे चेंडू हार्ड लेंथवर हिट करतो, तर त्याच्याकडे फलंदाजांना धोका देण्यारे स्लोअर बॉल टाकण्याचीही कला आहे..त्याने आयपीएल २०२६ स्पर्धेत गुजरातसाठी ६ सामन्यांत ६ विकेट्स घेतल्या होत्या. त्याने त्याआधी सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धेत १० सामन्यांत २२ विकेट्स घेतल्या होत्या. त्याने राजस्थानसाठी एकच देशांतर्गत क्रिकेटचा हंगाम खेळला आहे. त्याने ४ प्रथम श्रेणी सामन्यांत १४ विकेट्स घेतल्या आहेत, तसेच लिस्ट ए क्रिकेटमधील ७ सामन्यांत १३ विकेट्स घेतल्या आहेत. त्याला यापूर्वी फेब्रुवारीमध्ये भारत अ संघात संधी मिळाली होती. त्यावेळी तो अमेरिका आणि नामिबियाविरुद्ध टी२० वर्ल्ड कपसाठीच्या सराव सामन्यात खेळला होता..IND A vs SL A : वैभव सूर्यवंशी अन् श्रीलंकन खेळाडूंमध्ये मोठा राडा, भारताच्या पराभवनंतर मैदानात ड्रामा, Viral Video.सध्या श्रीलंकेत होत असलेल्या तिरंगी मालिकेबद्दल सांगायचे झाले, तर भारतीय संघाला साखळी फेरीत श्रीलंकेविरुद्ध पहिल्या सामन्यात ८ धावांनी विजय मिळवता आला होता. पण नंतर अफगाणिस्तानविरुद्धच्या पहिल्या सामन्याच डकवर्थ लुईस नियमानुसार ४ धावांनी पराभव स्वीकारावा लागला होता. त्यानंतर श्रीलंकेविरुद्ध दुसऱ्या साखळी सामन्यात भारतीय संघ सुपर ओव्हरमध्ये पराभूत झाला. आता अंतिम सामन्यासाठी भारताचा अफगाणिस्तानविरुद्ध १७ जूनला करो वा मरो सामना असणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.