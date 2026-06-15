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IND A vs SL A, ODI: महागात पडली १० धावांची पेनल्टी; भारताने हातातला सामना सुपर ओव्हरमध्ये गमावला...

10-Run Penalty Cost Team India A vs Sri Lanka A: तिरंगी वनडे मालिकेत भारतीय अ संघाला श्रीलंका अ संघाविरुद्ध सोमवारी सुपर ओव्हरमध्ये पराभवचा सामना करावा लागला. या सामन्यात भारताला बसलेली १० धावांची पेनल्टी महागात पडली.
India A vs Sri Lanka A

India A vs Sri Lanka A

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

India A vs Sri Lanka A, ODI Match: सोमवारी (१५ जून) भारतीय अ संघाला श्रीलंकेतील तिरंगी वनडे मालिकेत सलग दुसर्‍या पराभवाचा सामोरे जावे लागले. डंबुलाला सुरू असलेल्या या मालिकेत सोमवारी भारतीय अ संघाला श्रीलंका अ संघाने रोमांचक सामन्यात सुपर ओव्हरमध्ये पराभूत केले. पण या सामन्यात भारताला एक मोठी चूक महागात पडली आहे. या सामन्यात अनेक नाट्यमय घडामोडीही घडल्या.

India A vs Sri Lanka A
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