R. Ashwin: भुवीला पुनरागमनाचा सल्ला, वैभव सूर्यवंशीला डच्चू! 2027 वर्ल्ड कपसाठी अश्विनचा BCCI ला मोठा सल्ला; पाहा कोण IN, कोण OUT

R Ashwin picks India squad for 2027 ODI World Cup: आगामी २०२७ मध्ये होणाऱ्या एकदिवसीय विश्वचषकासाठी(ODI World Cup) भारताचा संघ कसा असावा? याबाबत आता चर्चांना सुरुवात झाली आहे. हा विश्वचषक ४ ऑक्टोबरपासून सुरू होणार असून २१ नोव्हेंबरपर्यंत रंगणार आहे. दक्षिण आफ्रिका, झिम्बाब्वे आणि नामिबिया हे तीन देश संयुक्तपणे या स्पर्धेचे आयोजन करणार आहेत. नुकतेच आयसीसीने या स्पर्धेसाठी १२ मैदानांची घोषणा देखील केली आहे. स्पर्धेला अजून वर्षभराहून अधिक कालावधी असला, तरी भारताचा माजी फिरकीपटू रविचंद्रन अश्विनने(R Ashwin) संभाव्य संघाबाबत आपले मत मांडले आहे..यावेळी त्याने बीसीसीआयच्या निवड समितीला एका अनुभवी गोलंदाजाबाबत खास सल्लाही दिला आहे. सलामीच्या जोडीबाबत सध्या बरीच चर्चा सुरू आहे. रोहित शर्मा खेळणार की नाही, याकडे अनेकांचे लक्ष आहे. .R. Ashwin: वैभव सूर्यवंशीला डच्चू, भुवनेश्वर कुमारला संधी; 2027 वर्ल्ड कपसाठी आर. अश्विनचा संभाव्य भारतीय संघ चर्चेत.मात्र अश्विनच्या मते भारताने आता फलंदाजीपेक्षा गोलंदाजीकडे जास्त लक्ष देण्याची गरज आहे. जसप्रीत बुमराहनंतर भारतीय गोलंदाजी अजूनही तितकी मजबूत वाटत नाही, असे त्याचे मत आहे.याचदरम्यान अश्विनने बीसीसीआयला अनुभवी वेगवान गोलंदाज भुवनेश्वर कुमारला पुन्हा संधी देण्याचा सल्ला दिला आहे..काय म्हणाला अश्विन?"भुवनेश्वर कुमार कुठे आहे? तो संघात असायलाच हवा. मी त्याच्याशी संपर्क साधेन. त्याला रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी आणि इतर सर्व देशांतर्गत स्पर्धा खेळायला सांगेन. दक्षिण आफ्रिकेत होणाऱ्या विश्वचषकापूर्वी त्याला सर्वोत्तम फॉर्ममध्ये आणेन. मला वाटतं, भारताला त्याची गरज लागेल," असे अश्विनने क्रिकइन्फोशी बोलताना सांगितले..बीसीसीआयची निवड समिती २०२७ च्या विश्वचषकासाठी संभाव्य संघाची तयारी करत असताना अश्विननेही आपली यादी जाहीर केली. त्याने कोणत्या खेळाडूंना निश्चित संधी मिळायला हवी, कोणाचा विचार होऊ शकतो आणि कोणाला संघात स्थान देऊ नये, याबाबत स्पष्ट मत व्यक्त केले.त्याच्या मते, ऋषभ पंत, वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन यांसारख्या काही चर्चेत असलेल्या खेळाडूंना सध्या विश्वचषक संघात स्थान देऊ नये..India Probable Squad 2027 ODI World Cup : विराट कोहली, रोहित शर्मासह ६ खेळाडूंची जागा पक्की! २०२७च्या वन डे वर्ल्ड कपसाठी कशी असेल टीम इंडिया?.अश्विनच्या मते हे खेळाडू संघात असायला हवेतरोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, इशान किशन, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा आणि भुवनेश्वर कुमार.अश्विनच्या मते या खेळाडूंना संघात स्थान नसावेऋषभ पंत, वॉशिंग्टन सुंदर, संजू सॅमसन, वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, रवी बिश्नोई, शिवम दुबे, प्रिन्स यादव आणि गुरनूर ब्रार..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.