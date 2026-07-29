IND vs SL: श्रीलंकेविरुद्धच्या कसोटीसाठी कशी असावी भारताची Playing XI? अश्विनने निवडला संघ

IND vs SL Test Series Marathi News: भारतीय क्रिकेट संघ सध्या विश्रांतीवर असून १५ ऑगस्टपासून पुन्हा ऍक्शनमध्ये दिसेल. भारताला श्रीलंकेविरुद्ध १५ ऑगस्टपासून दोन सामन्यांची कसोटी मालिका खेळायची आहे. या मालिकांसाठी भारताचा संघही (Team India) जाहीर झाला आहे. या संघात दिग्गज अष्टपैलू रवींद्र जडेजाचेही (Ravindra Jadeja) पुनरागमन झाले आहे. तसेच ३१ वर्षीय ऑफ-स्पिन टाकणारा अष्टपैलू सारांश जैनलाही (Saransh Jain) पहिल्यांदाच भारतीय संघात संधी मिळाली आहे. ही मालिका सुरू होण्यापूर्वी ७ ऑगस्टपासून भारतीय संघ चार दिवसीय सराव सामनाही खेळणार आहे. दरम्यान, या मालिकेतील सामन्यांसाठी भारताची प्लेइंग इलेव्हन (India's Playing XI) कशी असू शकते, याबाबतचे अंदाज भारताचा माजी क्रिकेटपटू आर अश्विनने(R Ashwin) सांगितले आहेत. .IND vs SL Test Squad: सारांश जैनच्या निवडीनंतर एक नाव पुन्हा चर्चेत आले... ७०००+ धावा, ५००+ विकेट्स घेऊनही त्याला टीम इंडियाने कधीच नाही खेळवले; कोण आहे तो?.भारत आणि श्रीलंका संघातील कसोटी मालिकेतील पहिला सामना १५ ते १९ ऑगस्ट दरम्यान गॉलमध्ये खेळला जाईल. त्यानंतर दुसरा टी२० सामना २३ ते २७ ऑगस्टदरम्यान कोलंबोमध्ये होणार आहे. अश्विनच्या मतानुसार मानव सुथार आणि सारांश जैन यांनाही संधी द्यायला हवी. मानवने अफगाणिस्तानविरुद्ध जूनमध्ये झालेल्या एकमेव कसोटी सामन्यात जडेजाच्या जागेवर खेळताना ७ विकेट्स घेतल्या होत्या. तसेच सारांश जैनने भारत अ संघाकडून जुलैच्या सुरुवातीला श्रीलंका अ संघाविरुद्ध झालेल्या एका कसोटीत ५ विकेट्स घेण्याचा कारनामा केला असून त्याने अर्धशतकही केले होते. तो वॉशिंग्टन सुंदरच्या जागेवर भारतीय संघात दाखल झाला आहे..अश्विन त्याच्या युट्युब चॅनेलवर बोलताना म्हणाला, 'मानव सुथारने मागच्या सामन्यात ७ विकेट्स घेतल्या होत्या. तो खेळेल आणि कुलदीप यादव देखील खेळायला हवा. त्यामुळे तीन फिरकीपटू खेळतील. मला वाटतं की सारांश जैनला संघाने ७ व्या क्रमांकावर खेळवावे. त्यामुळे रिषभ पंत पाचव्या, शुभमन गिल चौथ्या आणि देवदत्त पडिक्कल किंवा साई सुदर्शन तिसऱ्या क्रमांकावर असतील. यशस्वी जैस्वाल आणि केएल राहुल सलामीला. त्यामुळे दोन वेगवान गोलंदाजांसाठी जागा राहते.' .साई सुदर्शन आणि वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराह देखील भारतीय संघाचा भाग असले तरी त्यांची उपलब्धता त्यांच्या फिटनेसवर अवलंबून असणार आहे. तसेच वॉशिंग्टन सुंदरला इंग्लंड दौऱ्यादरम्यान दुखापत झाली होती, त्यामुळे तो त्यातून सावरत आहे..IND vs SL Test Squad: बुमराह, जडेजाचे पुनरागमन; श्रीलंकेविरुद्धच्या कसोटी मालिकेसाठी टीम इंडियात बदल होणार, नेमकं काय होणार?.अश्विन म्हणाला, 'पहिली गोष्ट तर मला साई सुदर्शनचा फिटनेसमुळे भारताचे मोठे नुकसान झाले आहे, असं वाटतंय. कारण त्याने नुकतेच भारत अ संघासाठी खेळताना दोन शतकं केली होती. त्यातील एक शतक गॉलमध्ये केले होते, जिथे परिस्थिती खूप वेगळी होती. हवा वाहत होती आणि चेंडू वळतही होता आणि एका कोनातून येत होता. हे सर्व शिकण्यासाठी वेळ लागतो, पण त्याने तिथे शतक केले होते.''जर तो फिट झाला, तर भारतासाठी फायदा आहे. त्याचा आत्मविश्वास वाढलेला असेल. श्रीलंकेत नेहमीच फिरकी गोलंदाजी महत्त्वाची ठरते. साई सुदर्शन फिरकी गोलंदाजी चांगला खेळतो. त्यामुळे तो उपयुक्त सिद्ध होऊ शकतो. मला आशा आहे की तो फिट असेल आणि त्यामुळे कोणताही धक्का बसणार नाही.'भारताची श्रीलंकेविरुद्धच्या कसोटी मालिकेसाठी संभावित प्लेइंग इलेव्हनयशस्वी जैस्वाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन/देवदत्त पडिक्कल, शुभमन गिल (कर्णधार), रिषभ पंत, रवींद्र जडेजा, सारांश जैन, मानव सुथार, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह/प्रसिद्ध कृष्णा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.