New Zealand vs India 2nd Test: भारत विरुद्ध न्यूझीलंड संघात सध्या कसोटी मालिका सुरू असून दुसरा सामना ख्राईस्टचर्चला शुक्रवारपासून (२७ नोव्हेंबर) सुरू होणार आहे. हा सामना सुरू झाल्यापासून एका गोष्टींची सध्या जोरदार चर्चा सुरू आहे, ती म्हणजे वेगवान गोलंदाज मोहम्मद सिराज आणि रवींद्र जडेजा यांना न मिळालेली संधी. यावरून अनेक आजी-माजी क्रिकेटपटूंनी प्रतिक्रिया दिली आहे. आर अश्विननेही (R Ashwin) केलेल्या पोस्टची जोरदार चर्चा होत आहे. .या सामन्यासाठी भारतीय संघाने प्लेइंग इलेव्हनमध्ये केवळ एक बदल केला आहे. प्रसिद्ध कृष्णा याच्या जागेवर गुरनूर ब्रार याला भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी मिळाली आहे. त्यामुळे गुरनूर याचे कसोटी पदार्पण झाले आहे. त्यामुळे या सामन्यासाठी भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये जसप्रीत बुमराहसह आकाश दीप, अंशुल कंबोज आणि गुरनूर ब्रार असे वेगवान गोलंदाजांचे पर्याय आहेत..या वेगवान गोलंदाजांनी आणि फिरकीपटू वॉशिंग्टन सुंदर यांनी मिळून पहिल्या दिवशी ५ विकेट्स घेतल्या. त्यातही पहिल्या दिवशी आकाश दीप सर्वात यशस्वी गोलंदाज राहिला. त्याने २ विकेट्स घेतल्या, पण बुमराहला मात्र एकही विकेट मिळाली नाही.अशातच आता अश्विनने उपहासात्मक पोस्ट केली आहे की 'आज आकाश दीपला खेळणे फलंदाजांना अशक्य झाले होते, तर मग खरोखरच सिराजने आपली गोलंदाजीची लय गमावल्याचे स्पष्टपणेच दिसत आहे. आशा आहे की तो कसून सराव करेल आणि बॉर्डर-गावसकर ट्रॉफीसाठी वेळेवर पुनरागमन करण्याचा प्रयत्न करेल.'.दरम्यान, मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) हा WTC 2025-27 दरम्यानचा भारताचा सर्वाधिक विकेट्स घेणारा गोलंदाज असूनही त्याला संधी न देण्यावरून सध्या भारताच्या संघव्यवस्थापनेवर टीका होत आहे. त्याला न्यूझीलंडविरुद्ध पहिल्या कसोटीतही खेळवण्यात आले नव्हते, त्यानंतरही अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केले होते. पण कर्णधार शुभमन गिलने त्याला न खेळवण्याचे कारण सध्याचा त्याचा फॉर्म असल्याचे म्हटले होते. त्याने सांगितले होते की चांगला फॉर्म असलेल्या खेळाडूंना प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी देण्यात आली आहे..IND vs NZ 2nd Test Live: आकाश दीपने मॅच फिरवली, जसप्रीत बुमराहने रन अप स्टाईल बदलली, KL Rahul ने सोडला झेल... पहिल्या दिवशी नेमकं काय काय घडलं?.लॅथम आणि ब्लंडेल यांचे अर्धशतकदुसऱ्या कसोटीत पहिल्या दिवशी भारताने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर न्यूझीलंडने पहिल्या डावात ८५ षटकात ५ बाद २४६ धावा केल्या. न्यूझीलंडकडून कर्णधार टॉम लॅथमने १२८ चेंडूत ५९ धावांची खेळी केली. तसेच डेवॉन कॉनवेने ३१ धावा केल्या, तर डॅरिल मिचेलनेही ३१ धावा केल्या. यष्टीरक्षक फलंदाज टॉम ब्लंडेल ५३ धावांवर नाबाद आहे, तर ग्लेन फिलिप्स ३६ धावांवर नाबाद आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.