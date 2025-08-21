Asia Cup 2025: ना संजू, ना रिंकू... अजिंक्य राहणेनी निवडली भारताची प्लेइंग इलेव्हन, या संघाला रोखणे अवघड

आशिया कप २०२५ साठी भारताचा १५ सदस्यीय संघ जाहीर झाला असून संघाचे नेतृत्व सूर्यकुमार यादव करणार आहे.भारताचा पहिला सामना १० सप्टेंबर रोजी युएईविरुद्ध खेळवला जाणार आहे.अजिंक्य रहाणेने त्याची संभाव्य प्लेइंग इलेव्हन निवडली असून त्यात संजू सॅमसनला स्थान नाही..Ajinkya Rahane’s predicted India XI for Asia Cup 2025 : सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली टीम इंडिया आशिया चषक स्पर्धा २०२५ गाजवण्यासाठी सज्ज झाली आहे. ९ ते २८ सप्टेंबर या कालावथीत संयुक्त अरब अमिराती येथे होणाऱ्या स्पर्धेसाठी भारतीय संघ ४ किंवा ५ सप्टेंबरला दुबईत दाखल होईल. त्यानंतर १० तारखेला त्यांचा पहिला सामना यजमान युएईविरुद्ध होणार आहे. १५ जणांमधून प्लेइंग इलेव्हनमध्ये कोणाला संधी मिळेल, याची आता उत्सुकता आहे. भारताचा फलंदाज अजिंक्य रहाणे याने त्याची प्लेइंग इलेव्हन निवडली आहे..शुभमन गिलच्या समावेशामुळे पेच निर्माण झाला आहे. संजू सॅमसनने मागील ट्वेंटी-२० सामन्यात शतक झळकावताना निवड समितीला त्याला संघात घेण्यास भाग पाडले. पण, गिलच्या समावेशामुळे आता त्याचे स्थान धोक्यात आले आहे. अभिषेक शर्मासोबत सलामीला कोण खेळणार, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सध्याच्या घडीला उप कर्णधार गिल आघाडीवर आहे..BIG UPDATE ON TEAM INDIA: श्रेयस अय्यरच्या खांद्यावर बंदूक अन् रोहित शर्माची विकेट! BCCI च्या चक्रव्यूहात अडकणार हिटमॅन.त्यात निवड समिती प्रमुख अजित आगरकर यांनी पत्रकार परिषदेत संजूऐवजी जितेश शर्माला अप्रत्यक्ष प्राधान्य दिल्याचे दिसले. त्यामुळे संजूचे प्लेइंग इलेव्हनमधील स्थान आणखी धोक्यात आले आहे. त्यात अजिंक्यने निवडलेल्या प्लेइंग इलेव्हनमध्येही संजूला स्थान मिळालेले नाही आणि त्याने यष्टीरक्षक-फलंदाज म्हणून जितेश शर्माला संधी दिली आहे. .अजिंक्यने त्याच्या अंतिम अकरा खेळाडूंमध्ये सलामीसाठी शुभमन गिल व अभिषेक यांनाच पसंती दिली आहे. तिसऱ्या क्रमांकावर तिलक वर्मा आहे. सूर्यकुमार यादव व हार्दिक पांड्या यांच्याकडे अनुक्रमे चौथ्या व पाचव्या क्रमांकाची जबाबदारी आहे. अजिंक्यच्या या संघात दोन जलदगती गोलंदाज व दोन फिरकीपटू आहेत. अकराव्या जागेसाठी त्याने दोन पर्याय समोर ठेवले आहेत. .अजिंक्य रहाणेची प्लेइंग इलेव्हन : शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या,जितेश शर्मा, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंग, कुलदीप यादव आणि वरुण चक्रवर्थी किंवा हर्षित राणा अशी फौज आहे..India Squad For Asia Cup 2025: आशिया चषकासाठी भारतीय संघ जाहीर; सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखालील १५ शिलेदार, पूर्ण लिस्ट.भारतीय संघ - सूर्यकुमार यादव, शुभमन गिल ( उप कर्णधार), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, संजू सॅमसन, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंग, वरुण चक्रवर्थी, रिंकू सिंग; राखीव खेळाडू - प्रसिद्ध कृष्णा, यशस्वी जैस्वाल, ध्रुव जुरेल, रियान पराग व वॉशिंग्टन सुंदर .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.