Arshdeep Singh: एक ही सरदार, पाकिस्तानी गार! अर्शदीपने Haris Rauf च्या 'विमान' सेलिब्रेशनचं काय केलं ते पाहा... Viral Video

भारताने आशिया कप सुपर ४ मध्ये पाकिस्तानचा ६ विकेट्सने पराभव केला.पाकिस्तान खेळाडूंनी गनफायर आणि विमान क्रॅश सेलिब्रेशन करून भारताला चिडवले.अर्शदीप सिंगने रौफलाच विमान सेलिब्रेशन करून ट्रोल करत प्रत्युत्तर दिले..Arshdeep Singh mocks Haris Rauf airplane celebration IND vs PAK : भारतीय संघ आशिया चषक स्पर्धेत दमदार कामगिरी करतोय...त्यामुळे पाकिस्तान संघाच्या पोटात दुखणे साहजिक आहे. पाकिस्तानला अ गटातील लढतीत चारीमुंड्या चीत करणाऱ्या भारताने सुपर ४ च्या सामन्यातही शेजाऱ्यांचे वस्त्रहरण केले. या सामन्यात पाकिस्तानच्या खेळाडूंनी गनफायर सेलिब्रेशन काय केलं, हॅरिस रौफने विमान क्रॅश करण्याचे हातवारे काय केले... एवढं करूनही ते हरले. हॅरिसने सामन्यापूर्वीही भारताला ६-० असे ट्रोल केले होते. पण, आता रौफवर टीम इंडियाचा सरदार भारी पडल्याची चर्चा सोशल मीडियावर आहे. .भारताने रविवारी पाकिस्तानला पुन्हा पराभवाची चव चाखवली.पहिल्या सामन्यात भारतीयांनी हस्तांदोलन न केल्याचा राग पाकिस्तानला होताच. त्यामुळेच सराव करताना त्यांनी भारतीयांना ६-०, ६-० असे चिडवले. पाकिस्तान सरकराने युद्धात भारताचे ६ विमान पाडल्याचा दावा केला होता आणि पाकिस्तान क्रिकेटपटू त्यावरूनच ही चिडवाचिडवी करत होते. यातही हॅरिस रौफ आघाडीवर होता. .प्रत्यक्ष सामन्यातही त्यांची मस्ती कमी झालेली नव्हती. सलामीवार फरहानकडून गनफायर सेलिब्रेशन केले गेले. त्यानंतर रौफने टीम इंडियाचे सलामीवीर फलंदाजीला आलेले असताना मुद्दाम भांडण केलं. इतकंच नव्हे त्याने भारतीय चाहत्यांनाही हातवारे करून डिवचले. पण, त्याचा काही फायदा झाला नाही आणि भारताने ६ विकेट्सने विजय मिळवला, .भारताने १७२ धावांचे लक्ष्य १८.५ षटकांत ४ विकेट्सच्या मोबदल्यात पार केले. अभिषेक शर्माने ७४, शुभमन गिलने ४७ व तिलक वर्माने नाबाद ३० धावांची खेळी केली. पाकिस्तान फायनलला पोहोचल्यास त्यांना पुन्हा भारताचा सामना करावा लागेल. दरम्यान, हॅरिस रौफच्या कृतीला भारताचा गोलंदाज अर्शदीपकडून सडेतोड उत्तर मिळाल्याची चर्चा आहे. अर्शदीपचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाला आहे आणि त्याने रौफला उत्तर दिल्याचे बोलले जातेय. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.