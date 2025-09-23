Cricket

Arshdeep Singh: एक ही सरदार, पाकिस्तानी गार! अर्शदीपने Haris Rauf च्या 'विमान' सेलिब्रेशनचं काय केलं ते पाहा... Viral Video

Arshdeep Singh Haris Rauf trolling video goes viral : भारत-पाकिस्तान सामन्यात हॅरिस रौफने केलेल्या कृतीची साऱ्यांनी निंदा केली, परंतु अर्शदीप सिंगने दिलेलं उत्तर आता चर्चेत आलं आहे.
Arshdeep Singh trolled Haris Rauf

Arshdeep Singh trolled Haris Rauf

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on
Summary

  • भारताने आशिया कप सुपर ४ मध्ये पाकिस्तानचा ६ विकेट्सने पराभव केला.

  • पाकिस्तान खेळाडूंनी गनफायर आणि विमान क्रॅश सेलिब्रेशन करून भारताला चिडवले.

  • अर्शदीप सिंगने रौफलाच विमान सेलिब्रेशन करून ट्रोल करत प्रत्युत्तर दिले.

Arshdeep Singh mocks Haris Rauf airplane celebration IND vs PAK : भारतीय संघ आशिया चषक स्पर्धेत दमदार कामगिरी करतोय...त्यामुळे पाकिस्तान संघाच्या पोटात दुखणे साहजिक आहे. पाकिस्तानला अ गटातील लढतीत चारीमुंड्या चीत करणाऱ्या भारताने सुपर ४ च्या सामन्यातही शेजाऱ्यांचे वस्त्रहरण केले. या सामन्यात पाकिस्तानच्या खेळाडूंनी गनफायर सेलिब्रेशन काय केलं, हॅरिस रौफने विमान क्रॅश करण्याचे हातवारे काय केले... एवढं करूनही ते हरले. हॅरिसने सामन्यापूर्वीही भारताला ६-० असे ट्रोल केले होते. पण, आता रौफवर टीम इंडियाचा सरदार भारी पडल्याची चर्चा सोशल मीडियावर आहे.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
Cricket Video
Cricket Viral Video
cricket news today
Arshdeep Singh
Asia Cup
viral video
Asia Cup 2025
Haris Rauf confidence

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com