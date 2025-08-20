Cricket

Asia Cup 2025 Explainer : श्रेयस अय्यरने आणखी काय करायला हवं? आगरकर म्हणाला, ना त्याची चूक, ना आमची...; मग दोष कुणाचा?

Shreyas Iyer Left Out of Asia Cup 2025 Squad : आशिया चषक २०२५ साठी जाहीर झालेल्या भारतीय संघात पुन्हा एकदा श्रेयस अय्यरला स्थान मिळालेले नाही. इंग्लंड दौऱ्यानंतर ही दुसरी वेळ आहे जेव्हा श्रेयसला दुर्लक्षित करण्यात आले आहे.
Shreyas Iyer
Shreyas Iyer esakal
Swadesh Ghanekar
Updated on
Summary

  • आशिया चषक २०२५ साठीच्या १५ सदस्यीय संघातून श्रेयस अय्यर वगळला गेला, ज्यामुळे चाहत्यांना धक्का बसला.

  • अजित आगरकर यांनी स्पष्ट केलं की श्रेयसची चूक नसली तरी फक्त १५ खेळाडूंची निवड करणे गरजेचं होतं.

  • यशस्वी जैस्वालच्या जागी अभिषेक शर्मा निवडला गेला कारण तो फलंदाजीसोबत गोलंदाजीचा पर्यायही देतो.

Explains reason behind Shreyas Iyer Asia Cup omission : इंग्लंड दौऱ्यापाठोपाठ आशिया चषक २०२५ स्पर्धेतही श्रेयस अय्यरला दुर्लक्षित ठेवले गेले. श्रेयस अय्यरची चूक नाही, परंतु आमचा नाईलाज आहे, असेच त्यावेळेही सांगितले गेले अन् आताही तेच... देशांतर्गत, आयपीएल आणि जेव्हा संधी मिळाली तेव्हा टीम इंडियाकडून मैदान गाजवूनही श्रेयस दुर्लक्षित घटक का बनला आहे? संघात एवढी स्पर्धा वाढली आहे की श्रेयसची चूक नसूनही त्याला अंतिम खेळाडूंमध्ये फिट बसवणे अवघड झाले आहे की त्याला खेळवायचेच नाहीए?

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
team india players
Team India Sri lanka tour
shreyas iyer
Team India Squad
cricket news today
Asia Cup

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com