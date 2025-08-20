Asia Cup 2025 Explainer : श्रेयस अय्यरने आणखी काय करायला हवं? आगरकर म्हणाला, ना त्याची चूक, ना आमची...; मग दोष कुणाचा?

आशिया चषक २०२५ साठीच्या १५ सदस्यीय संघातून श्रेयस अय्यर वगळला गेला, ज्यामुळे चाहत्यांना धक्का बसला.अजित आगरकर यांनी स्पष्ट केलं की श्रेयसची चूक नसली तरी फक्त १५ खेळाडूंची निवड करणे गरजेचं होतं.यशस्वी जैस्वालच्या जागी अभिषेक शर्मा निवडला गेला कारण तो फलंदाजीसोबत गोलंदाजीचा पर्यायही देतो..Explains reason behind Shreyas Iyer Asia Cup omission : इंग्लंड दौऱ्यापाठोपाठ आशिया चषक २०२५ स्पर्धेतही श्रेयस अय्यरला दुर्लक्षित ठेवले गेले. श्रेयस अय्यरची चूक नाही, परंतु आमचा नाईलाज आहे, असेच त्यावेळेही सांगितले गेले अन् आताही तेच... देशांतर्गत, आयपीएल आणि जेव्हा संधी मिळाली तेव्हा टीम इंडियाकडून मैदान गाजवूनही श्रेयस दुर्लक्षित घटक का बनला आहे? संघात एवढी स्पर्धा वाढली आहे की श्रेयसची चूक नसूनही त्याला अंतिम खेळाडूंमध्ये फिट बसवणे अवघड झाले आहे की त्याला खेळवायचेच नाहीए?.निवड समिती प्रमुख अजित आगरकर यांनी आशिया चषक स्पर्धेसाठीच्या १५ खेळाडूंची एकेक नावं वाचण्यास सुरूवात केली आणि लिस्ट संपली तरी त्यात श्रेयस अय्यरचे नाव नसल्याने सर्वांना आश्चर्य वाटले. आयपीएल २०२५ मध्ये पंजाब किंग्सला फायनलमध्ये घेऊन जाणारा आणि देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये सातत्याने धावा करणारा श्रेयस संघात नाही, याचे नवल वाटले..Asia Cup : मी श्रेयस, यशस्वीच्या जागी असतो तर संघासाठी खेळणं सोडून...; R Ashwin कडून गौतम गंभीर अन् अजित आगरकरचा समाचार...श्रेयस आणि यशस्वी यांची निवड न झाल्यावर अजित आगरकर म्हणाला, 'यशस्वी जैस्वाल दुर्दैवी ठरला.अभिषेक शर्माने ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये करून दाखवलेली कामगिरी सर्वांना माहित्येय. तो गोलंदाजीही करू शकतो आणि त्यामुळे कर्णधाराला अतिरिक्त पर्याय उपलब्ध होईल. श्रेयसच्या बाबतीतही असेच झाले. त्याची काही चूक नाही. आम्हाला फक्त १५ खेळाडू निवडायचे होते.'.श्रेयसला डावलल्याने बरेच माजी खेळाडू एकवटले आणि त्यांनी निवड समितीचा समाचार घेतला. त्याला कारणही तसे आहेच. डिसेंबर २०२३ मध्ये तो भारताकडून शेवटचा ट्वेंटी-२० सामना खेळला होता. त्यांतर त्याला २०२४-२५ च्या बीसीसायच्या वार्षिक करारातून वगळण्यात आले होते. पण, त्यानं त्यानंतरच्या सर्व स्पर्धांमध्ये सात्यपूर्ण कामगिरी केली आहे.सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी - ३४५ धावा, ४९.३ ची सरासरी अन् १८८.५ चा स्ट्राईक रेटविजय हजारे ट्रॉफी - ३२५ धावा अन् १३१.६ चा स्ट्राईक रेटरणजी ट्रॉफी - ४८० धावा, ६८.६ ची सरासरी अन् ९०.२ चा स्ट्राईक रेटआयपीएल २०२५ - ६०४ धावा, ५०.३ ची सरासरी अन् १७५.१ चा स्ट्राईक रेटचॅम्पियन्स ट्रॉफी - २४३ धावा, ४८.६ ची सरासरी अन् ७०.४१ चा स्ट्राईक रेट.Dhanashree Verma: युझवेंद्र चहलच्या 'Sugar Daddy' टी शर्टवर धनश्रीची जोरदार टीका; म्हणाली, मी कोर्टात रडले आणि तो....श्रेयस आशिया चषकासाठीच्या संघात फिट बसतोय का?आशिया चषक स्पर्धेसाठी निवडलेल्या संघात मधल्या फळीचा भार सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, जितेश शर्मा किंवा संजू सॅमसन, यांच्या खांद्यावर असणार आहे. २०२६च्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या तयारीच्या दृष्टीने भारताकडे आता फक्त २० ट्वेंटी-२० सामने आहेत. त्यामुळे ही मोर्चेबांधणी आहे. श्रेयस या प्लॅनमध्ये मधळ्या फळीत कुठेच फिट बसत नाहीए. ना तो सलामीच्या शर्यतीत आहे. अशात त्याच्यासाठी कोणाला बाहेर बसवायचे हा पेच आहेच... पण, श्रेयस हा वन डे वर्ल्ड कपच्या प्लॅनमध्ये आहे आणि तो भारतात होणाऱ्या कसोटी क्रिकेटमध्येही संघात खेळू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.