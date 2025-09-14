India vs Pakistan Asia Cup 2025: भारत-पाकिस्तान आशिया कप लढत! रेकॉर्ड्स, स्टॅट्स आणि संभाव्य विजेता कोण?

रविवारी (14 सप्टेंबर) दुबईत आशिया कपमध्ये भारत आणि पाकिस्तान या दोन बलाढ्य क्रिकेट संघांमध्ये रोमहर्षक सामना रंगणार आहे. दोन्ही संघांनी आपल्या पहिल्या सामन्यांत विजय मिळवत जोरदार सुरुवात केली आहे. भारताने युएईला 9 गडी राखून पराभूत केले, तर पाकिस्तानने ओमानवर 93 धावांनी मात केली. सध्या भारत गुणतक्त्यात अव्वल स्थानावर आहे, तर पाकिस्तान दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. या सामन्याची चाहत्यांमध्ये प्रचंड उत्सुकता आहे, कारण भारत-पाकिस्तान लढत ही नेहमीच क्रिकेट विश्वातील सर्वात मोठी लढाई मानली जाते..आशिया कपमधील भारत-पाक लढतींचा इतिहासआशिया कपच्या इतिहासात भारत आणि पाकिस्तान 18 वेळा आमनेसामने आले आहेत. यापैकी भारताने 10 सामने जिंकले, तर पाकिस्तानने 6 सामने आपल्या नावावर केले. दोन सामने अनिर्णित राहिले. विशेष म्हणजे, गेल्या दहा वर्षांत भारताने पाकिस्तानवर वर्चस्व राखले आहे. या काळात पाकिस्तानला फक्त एका सामन्यात विजय मिळाला आहे. आशिया कपच्या अंतिम सामन्यात हे दोन संघ कधीच एकमेकांविरुद्ध खेळले नाहीत, ही बाब आश्चर्यकारक आहे. आशिया कपची सुरुवात 1984 मध्ये झाली आणि तेव्हापासून या दोन संघांमधील लढती क्रिकेटप्रेमींसाठी आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरल्या आहेत..वनडे फॉरमॅटमधील आकडेवारीआशिया कपच्या वनडे फॉरमॅटमध्ये भारत आणि पाकिस्तान 15 वेळा भिडले आहेत. यात भारताने 8, तर पाकिस्तानने 5 सामने जिंकले. दोन सामने अनिर्णित राहिले. भारताचा स्टार फलंदाज विराट कोहलीने पाकिस्तानविरुद्ध आशिया कपमध्ये सर्वाधिक धावा केल्या आहेत. कोहलीने 8 सामन्यांत 476 धावा कुटल्या, ज्यात दोन शतके आणि एक अर्धशतक यांचा समावेश आहे. 2023 च्या आशिया कपमध्ये त्याने पाकिस्तानविरुद्ध शतक ठोकले होते, ज्यामुळे त्याचा दबदबा पुन्हा सिद्ध झाला..Asia Cup, IND vs PAK: मोदींना शेवटची संधी होती..उद्धव ठाकरे खवळले, महिला शिवसैनिक पंतप्रधानांना सिंदूर पाठवणार!.गोलंदाजीत कोण ठरेल सरस?गोलंदाजीत भारताचा भुवनेश्वर कुमार आघाडीवर आहे. त्याने 5 सामन्यांत 10 विकेट्स घेतल्या आहेत. मात्र, कुलदीप यादव आणि हार्दिक पंड्या यांना भुवीला मागे टाकण्याची संधी आहे. कुलदीपने 4 सामन्यांत 8, तर पंड्याने 6 सामन्यांत 8 विकेट्स घेतल्या आहेत. या सामन्यात दोघांनाही आपली कामगिरी सुधारण्याची संधी आहे. कुलदीपची फिरकी आणि पंड्याची अष्टपैलू खेळी भारतासाठी निर्णायक ठरू शकते..चाहत्यांची उत्सुकता शिगेलाभारत-पाकिस्तान सामना हा केवळ क्रिकेट सामना नसून भावनांचा ज्वालामुखी आहे. दोन्ही देशांतील चाहते या सामन्याची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. भारताचा मजबूत फलंदाजीचा फॉर्म आणि पाकिस्तानची तगडी गोलंदाजी यामुळे हा सामना चुरशीचा होईल, यात शंका नाही. भारताचा कर्णधार रोहित शर्मा आणि पाकिस्तानचा कर्णधार बाबर आझम यांच्यातील रणनीतीची लढाईही पाहण्यासारखी असेल..Asia Cup, IND vs PAK: 'आम्ही कोणत्याही संघाला...', भारताविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी पाकिस्तानच्या कर्णधाराने दिली वॉर्निंग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.