IND vs SL Live: पथूम निसंकाचे वादळी शतक! कुसल परेरासह भारतीय गोलंदाजांना दिला चोप, विजयासाठी लावला जोर

India vs Sri Lanka Asia Cup 2025 Marathi Live: श्रीलंकने आशिया चषक स्पर्धेच्या फायनलपूर्वी टीम इंडियाला चांगलाच धक्का दिला. सुपर ४ मधील शेवटच्या साखळी सामन्यात भारताने २०२ धावांचा डोंगर उभा केला, पंरतु त्याला श्रीलंकेकडून अनपेक्षित उत्तर मिळाले. पहिल्या षटकात विकेट गमावल्यानंतर पथूम निसंका व कुसल परेरा या जोडीने भारतीय गोलंदाजांना रडकुंडीला आणले. पण, कुसलच्या विकेटनंतर भारतीय गोलंदाजांनी सामन्यात पुनरागमन केले. पथूम मैदानावर उभा राहिला आणि वादळी शतक झळकावून श्रीलंकेच्या विजयाच्या आशा कायम ठेवल्या. .अभिषेक शर्माने ३१ चेंडूंत ८ चौकार व २ षटकारांसह ६१ धावांची वादळी खेळी केली. त्यानंतर संजू सॅमसन व तिलक वर्मा यांनी उल्लेखनीय फटकेबाजी करून भारताला दोनशेपार पोहोचवले. शुभमन गिल ( ४) माघारी परतल्यानंतर अभिषेक व सूर्यकुमार ( १२) यांनी दुसऱ्या विकेटसाठी ३३ चेंडूंत ५९ धावा जोडल्या. त्यानंतर तिलक वर्मा व संजू सॅमसन यांनी ४२ चेंडूंत ६६ धावांची भागीदारी केली..मला वाटत नाही, पाकिस्तानींना हेही जमेल! Abhishek Bachchan ने शोएब अख्तरची बोलती बंद केली, नेमकं काय घडलं?.संजूने २३ चेंडूंत १ चौकार व ३ षटकारासह ३९ धावांची खेळी केली. श्रीलंकेच्या गोलंदाजांनी शेवटच्या षटकांत चांगला मारा केला. त्यांनी काही सुरेख झेलही टिपले. तिलक व अक्षर पटेल या जोडीने २३ चेंडूंत ४० धावांची भागीदारी करताना संघाला ५ बाद २०२ धावां1पर्यंत पोहोचवले. तिलक ३४ चेंडूत ४ चौकार व १ षटकारासर नाबाद ४९ धावा केल्या, तर अक्षरही १५ चेंडूंत २१ धावांवर नाबाद राहिला. .हार्दिक पांड्याने श्रीलंकेला पहिल्या षटकात कुसल मेंडिलसा गोल्डन डकवर बाद करून धक्का दिला. पण, पथूम निसंका व कुसल परेरा यांनी टीम इंडियाच्या गोलंदाजांची धुलाई केली. या दोघांनी ११ च्या सरासरीने धावा चोपून पॉवर प्लेमध्ये ७२ धावा उभ्या केल्या. निसंकाने २५ चेंडूंत अर्धशतक झळकावले आणि श्रीलंकेकडून हे ट्वेंटी-२०तील वेगवान अर्धशतक ठरले..IND vs SL Live: अभिषेक शर्माने इतिहास घडविला, पाकिस्तानीला इथेही रडवले! रोहित शर्माच्या 'क्लासिक' विक्रमाशी बरोबरी.पाठोपाठ कुसल परेरानाही २५ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण केले आणि निसंकासह शतकी भागीदारीही पूर्ण केली. १०व्या षटकाच्या दुसऱ्या चेंडूवर नाट्यमय घडामोड घडली. वरुण चक्रवर्थी गोलंदाजीला क्रिजपर्यंत आल्यानंतर अम्पायरने डेड बॉल दिला. पण, त्यावर निसंकाने उत्तुंग फटका खेचला. अक्षर पटेलने झेल सोडला व चेंडू सीमापार गेला. पण, अम्पायरने आधीच डेड बॉल दिल्याने तो षटकार ग्राह्य धरला गेला नाही..वरुणने १३ व्या षटकात गुगली चेंडूवर कुलस परेराला यष्टीचीत करून माघारी पाठवले. कुसल परेरा ३२ चेंडूंत ८ चौकार व १ षटकारासह ५८ धावांवर माघारी परतला आणि पथूमसह त्याची १२७ धावांची भागीदारी तुटली. त्यानंतर कुलदीप यादवने श्रीलंकेचा कर्णधार चरिथ असलंकाला ( ५) गिलकरवी झेलबाद केले. आता श्रीलंकेवर दडपण वाढलेले दिसले, परंतु त्यांना पथूमच्या शतकाची प्रतीक्षा होती. पण, दुसऱ्या बाजूला विकेट पडण्याचे सूत्र सुरू राहिले आणि कमिंडू मेंडिस ३ धावांवर झेलबाद झाला. कुसलने षटकाराने शतक पूर्ण केले. त्याने ५२ चेंडूंत ७ चौकार व ६ षटकारासह शतक झळकावले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.