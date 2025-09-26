Cricket

IND vs SL Live: पथूम निसंकाचे वादळी शतक! कुसल परेरासह भारतीय गोलंदाजांना दिला चोप, विजयासाठी लावला जोर

India vs Sri Lanka Marathi News: श्रीलंकेचा स्टार फलंदाज पथूम निसंकाने शतक झळकावले. त्याने भारतीय गोलंदाजांना चांगलाच चोप दिला आणि कुसल परेरासोबतच्या १२७ धावांची भागीदारी केली.
Pathum Nissanka dominates Indian bowling with a fiery century

Pathum Nissanka dominates Indian bowling with a fiery century

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

India vs Sri Lanka Asia Cup 2025 Marathi Live: श्रीलंकने आशिया चषक स्पर्धेच्या फायनलपूर्वी टीम इंडियाला चांगलाच धक्का दिला. सुपर ४ मधील शेवटच्या साखळी सामन्यात भारताने २०२ धावांचा डोंगर उभा केला, पंरतु त्याला श्रीलंकेकडून अनपेक्षित उत्तर मिळाले. पहिल्या षटकात विकेट गमावल्यानंतर पथूम निसंका व कुसल परेरा या जोडीने भारतीय गोलंदाजांना रडकुंडीला आणले. पण, कुसलच्या विकेटनंतर भारतीय गोलंदाजांनी सामन्यात पुनरागमन केले. पथूम मैदानावर उभा राहिला आणि वादळी शतक झळकावून श्रीलंकेच्या विजयाच्या आशा कायम ठेवल्या.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
IND vs SL
India vs Sri Lanka
cricket news today
Asia Cup
Asia Cup 2025

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com