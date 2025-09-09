Asia Cup 2025: टीम इंडिया कोणत्या Playing XI सह मैदानावर उतरणार? प्रशिक्षकाने दिली महत्त्वाची हिंट...

India predicted playing XI for Asia Cup 2025 opener: आशिया चषक स्पर्धेत भारतीय संघाला पहिल्या सामन्यात बुधवारी यजमान संयुक्त अरब अमिराती यांचा ( IND vs UAE) सामना करावा लागणार आहे. या सामन्यात टीम इंडिया कोणत्या प्लेइंग इलेव्हनसह मैदानावर उतरणार याचे संकेत भारतीय संघाचा गोलंदाजी प्रशिक्षक मोर्ने मॉर्केल याने दिले आहेत. भारतीय संघाने आठवेळा आशिया चषक उंचावला आहे आणि यंदाही जेतेपदाचे प्रबळ दावेदार आहेत. भारतीय संघ दुबईतील वातावरण लक्षात घेऊन चार फिरकीपटूंसह येथे दाखल झाला आहे. मागच्यावेळेस चॅम्पियन्स ट्रॉफीसाठी भारतीय संघ दुबईत खेळला होता, परंतु यंदाची येथील वातावरण पाहता वेगळा विचार करावा लागेल, असे मॉर्केल म्हणाला..आम्ही खेळपट्टी पाहणार आहोत. मागच्या वेळेस येथे चॅम्पियन्स ट्रॉफी खेळण्यासाठी आम्ही आलो होतो, तेव्हा या खेळपट्टीवर बरेच सामने झाले होते. ती बरीच वापरली गेली होती. आज आम्ही या खेळपट्टीची पाहणी केली, तेव्हा त्यावर गवत दिसले. त्यामुळे पहिल्या सामन्यापूर्वी आम्हाला याचा चांगला अंदाज येईल की कोणता पर्याय अधिक योग्य ठरेल. मात्र सध्या आमच्या नियोजनात सर्व शक्यता लक्षात घेऊन तयारी सुरू आहे आणि अंतिम निर्णय आम्ही सामन्याच्या दिवशी घेऊ, असे मॉर्केलने स्पष्ट केले..भारताने जर अतिरिक्त वेगवान गोलंदाज खेळवण्याचा निर्णय घेतला, तर अर्शदीप सिंग याला जसप्रीत बुमराहसोबत नवीन चेंडूची जबाबदारी मिळू शकते. त्याचबरोबर तरुण गोलंदाज हर्षित राणा आणि अनुभवी अष्टपैलू हार्दिक पांड्या हेही पर्याय आहेत. भारताकडे फिरकीपटूंची मोठी फौज आहे. संघव्यवस्थापनाने फिरकीपटूंना प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला, तर वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल आणि कुलदीप यादव यांना यूएईविरुद्ध संधी मिळू शकते..कुलदीप यादवने चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये चक्रवर्तीबरोबर जोडी जमवत उत्कृष्ट गोलंदाजी केली होती. मॉर्केलच्या मते डावखुरा गोलंदाज कुलदीप पूर्णपणे सज्ज आहे आणि त्याला संधी मिळाल्यास तो उत्कृष्ट कामगिरी करू शकतो.मॉर्केल म्हणाला, “कुलदीप खूप प्रोफेशनल खेळाडू आहे. इंग्लंडमध्ये त्याला फारशी संधी मिळाली नाही, तरी तो सातत्याने सराव करत राहिला. आम्ही फक्त आमच्या नियंत्रणात असलेले घटक सांभाळतो. सरावाचे सत्र जेव्हा होतात तेव्हा तीव्र लक्ष, उद्देश आणि स्पष्ट ध्येय ठेवून काम करणे महत्त्वाचे आहे.”.Asia Cup 2025 Prize Money : आशिया चषक विजेत्या संघाला किती कोटी मिळणार? यापेक्षा दहा पट आयपीएल विजेता कमावतो....भारताचा संघ (Asia Cup 2025):सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंग, कुलदीप यादव, संजू सॅमसन, हर्षित राणा, रिंकू सिंग..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.