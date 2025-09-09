Cricket

Asia Cup 2025: टीम इंडिया कोणत्या Playing XI सह मैदानावर उतरणार? प्रशिक्षकाने दिली महत्त्वाची हिंट...

India vs UAE Asia Cup 2025 possible Playing XI : आशिया चषक २०२५ स्पर्धेत टीम इंडियाचा पहिला सामना यूएईविरुद्ध रंगणार आहे. या सामन्यापूर्वी भारताचा गोलंदाजी प्रशिक्षक मॉर्ने मॉर्केल याने पत्रकार परिषदेत संघरचनेबाबत महत्त्वाची हिंट दिली आहे.
Morne Morkel on India team selection Asia Cup 2025

Morne Morkel on India team selection Asia Cup 2025

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

India predicted playing XI for Asia Cup 2025 opener: आशिया चषक स्पर्धेत भारतीय संघाला पहिल्या सामन्यात बुधवारी यजमान संयुक्त अरब अमिराती यांचा ( IND vs UAE) सामना करावा लागणार आहे. या सामन्यात टीम इंडिया कोणत्या प्लेइंग इलेव्हनसह मैदानावर उतरणार याचे संकेत भारतीय संघाचा गोलंदाजी प्रशिक्षक मोर्ने मॉर्केल याने दिले आहेत. भारतीय संघाने आठवेळा आशिया चषक उंचावला आहे आणि यंदाही जेतेपदाचे प्रबळ दावेदार आहेत. भारतीय संघ दुबईतील वातावरण लक्षात घेऊन चार फिरकीपटूंसह येथे दाखल झाला आहे. मागच्यावेळेस चॅम्पियन्स ट्रॉफीसाठी भारतीय संघ दुबईत खेळला होता, परंतु यंदाची येथील वातावरण पाहता वेगळा विचार करावा लागेल, असे मॉर्केल म्हणाला.

sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
team india players
Team India Squad
cricket news today
Asia Cup
Asia Cup 2025

