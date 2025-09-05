Cricket

Asia Cup 2025 : भारत, पाकिस्तानसह सर्व ८ संघ जाहीर; कोणती टीम तगडी, कुठे Live पाहता येणार? सामन्यांच्या वेळेत झाला बदल

Asia Cup 2025 full squads of all 8 teams आशिया कप २०२५ स्पर्धेसाठी सर्व आठ संघांची अधिकृत घोषणा झाली आहे. यंदा ही स्पर्धा ट्वेंटी-२० फॉरमॅटमध्ये खेळवली जाणार असून आयोजकांनी सामन्यांच्या वेळेत बदल केला आहे.
Asia Cup 2025 full squads of all 8 teams

Asia Cup 2025 full squads of all 8 teams

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Asia Cup 2025 updated schedule and match timings : आशियातील सर्वोत्तम संघ कोण, याचा फैसला करणारी आशिया चषक स्पर्धा ९ सप्टेंबरपासून सुरू होत आहे. यंदाच्या आशिया चषक स्पर्धेत ८ संघांचा समावेश असणार आहे आणि त्यामुळे चुरस अधिक वाढणार हे निश्चित आहे. अफगाणिस्तानच्या संघाकडे सर्वांचे लक्ष असणार आहे, कारण त्यांनी मागील काही वर्षांत घेतलेली भरारी ही सर्वांना अचंबित करणारी ठऱली आहे. भारत-पाकिस्तान यांच्यातला महामुकाबला चर्चेचा विषय आहेच. या स्पर्धेत सहभागी झालेल्या सर्व संघांनी आपापली टीम जाहीर केली आहे.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
Sri Lanka Cricket
Afghanistan Cricket Team
Pakistan Cricket Team
cricket news today
Bangladesh Cricket Team
Asia Cup
Asia Cup 2025

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com