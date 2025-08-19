Cricket

Asia Cup 2025 India Squad: श्रेयस अय्यरची चूक काय? त्याच्यासह यशस्वी अन् ६ खेळाडूंची संधी हुकली; अजित आगरकर म्हणतो...

BCCI Announce indian team squad for asia cup 2025 : सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली टीम इंडिया आशिया चषक स्पर्धेत खेळणार हे निश्चित झाले आहे. शुभमन गिल या संघाचा उप कर्णधार असणार आहे, परंतु काही खेळाडू कमनशीबवान ठरले आहेत.
Summary

  • आशिया कप २०२५ साठी सूर्यकुमार यादव कर्णधार, शुभमन गिल उपकर्णधार.

  • श्रेयस अय्यर आणि यशस्वी जैस्वाल संघाबाहेर; आगरकरने दिले स्पष्टीकरण.

  • जसप्रीत बुमराह ट्वेंटी-२० संघात पुनरागमन, जितेश शर्मा बॅक-अप विकेटकीपर म्हणून निवडला.

ASIA CUP 2025 INDIA SQUAD: SHREYAS IYER, JAISWAL MISS OUT : ९ ते २८ सप्टेंबर या कालावधीत संयुक्त अरब अमिराती येथे होणाऱ्या आशिया चषक स्पर्धेसाठी भारतीय संघ मंगळवारी जाहीर केला गेला. कर्णधार सूर्यकुमार यादव आणि निवड समिती प्रमुख अजित आगरकर यांच्या उपस्थितीत ही घोषणा केली गेली. शुभमन गिल हा उप कर्णधार म्हणून पुन्हा ट्वेंटी-२० संघात परतला आहे. पण, श्रेयस अय्यरची संधी पुन्हा एकदा हुकली आहे. त्यामागचं कारण अजित आगरकरने समजावून सांगितले आहे.

