Asia Cup 2025 India Squad: श्रेयस अय्यरची चूक काय? त्याच्यासह यशस्वी अन् ६ खेळाडूंची संधी हुकली; अजित आगरकर म्हणतो...

आशिया कप २०२५ साठी सूर्यकुमार यादव कर्णधार, शुभमन गिल उपकर्णधार.श्रेयस अय्यर आणि यशस्वी जैस्वाल संघाबाहेर; आगरकरने दिले स्पष्टीकरण.जसप्रीत बुमराह ट्वेंटी-२० संघात पुनरागमन, जितेश शर्मा बॅक-अप विकेटकीपर म्हणून निवडला..ASIA CUP 2025 INDIA SQUAD: SHREYAS IYER, JAISWAL MISS OUT : ९ ते २८ सप्टेंबर या कालावधीत संयुक्त अरब अमिराती येथे होणाऱ्या आशिया चषक स्पर्धेसाठी भारतीय संघ मंगळवारी जाहीर केला गेला. कर्णधार सूर्यकुमार यादव आणि निवड समिती प्रमुख अजित आगरकर यांच्या उपस्थितीत ही घोषणा केली गेली. शुभमन गिल हा उप कर्णधार म्हणून पुन्हा ट्वेंटी-२० संघात परतला आहे. पण, श्रेयस अय्यरची संधी पुन्हा एकदा हुकली आहे. त्यामागचं कारण अजित आगरकरने समजावून सांगितले आहे..शुभमन गिल नवा उपकर्णधारयशस्वी जैस्वाल आणि श्रेयस अय्यरचा समावेश नाहीहर्षित राणा आणि अर्शदीप सिंगसह जसप्रीत बुमराहचा समावेशजितेश शर्माची बॅक-अप विकेटकीपर म्हणून निवडहार्दिक पंड्या आणि शिवम दुबे हे दोन वेगवान गोलंदाज अष्टपैलू खेळाडूवरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल आणि कुलदीप यादव हे फिरकीपटू१५ जणांच्या संघात वॉशिंग्टन सुंदरला स्थान नाही..ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेनंतर सातत्याने कसोटी क्रिकेटच्या मालिका सुरू झाल्या आणि त्यामुळे जसप्रीत बुमराह काही ट्वेंटी-२० मालिका खेळू शकला नाही. तो आता फ्री आहे आणि तो ट्वेंटी-२० संघात परतला आहे. त्याच्या येण्याचा आनंद आहे, असे सूर्या पत्रकार परिषदेत म्हणाला. आगरकरनेही म्हटले की, जसप्रीत बुमराह सर्व सामन्यांसाठी आम्हाला हवा असतो, परंतु दुखापतीमुळे त्याला काही सामन्यांना मुकावे लागले..आज निवडलेल्या संघातून श्रेयस अय्यर, रिषभ पंत, यशस्वी जैस्वाल, रवी बिश्नोई, मोहम्मद सिराज, वॉशिंग्टन सुंदर ही काही नावं गायब असल्याचे दिसले. रिषभला इंग्लंड दौऱ्यावर दुखापत झाली होती आणि तो ६ आठवड्यांसाठी मैदानाबाहेर राहणार असल्याचे तेव्हाच स्पष्ट झाले होते. यशस्वी जैस्वालचे नाव चर्चेत होते, परंतु अभिषेक शर्माने बाजी मारली. .India Squad For Asia Cup 2025: आशिया चषकासाठी भारतीय संघ जाहीर; सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखालील १५ शिलेदार, पूर्ण लिस्ट.अजित आगरकर म्हणाला, यशस्वी जैस्वाल दुर्दैवी ठरला. अभिषेक शर्माने ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये करून दाखवलेली कामगिरी सर्वांना माहित्येय. तो गोलंदाजीही करू शकतो आणि त्यामुळे कर्णधाराला अतिरिक्त पर्याय उपलब्ध होईल. श्रेयसच्या बाबतीतही असेच झाले. त्याची काही चूक नाही. आम्हाला फक्त १५ खेळाडू निवडायचे होते..FAQs प्र.१: श्रेयस अय्यरला का वगळले?👉 फक्त १५ खेळाडू निवडायचे होते, त्याची चूक नव्हती पण स्पर्धा तीव्र होती.प्र.२: यशस्वी जैस्वालला का संधी मिळाली नाही?👉 अभिषेक शर्माच्या उत्कृष्ट कामगिरी व अष्टपैलूपणामुळे त्याला प्राधान्य.प्र.३: बुमराह परत कसा आला?👉 कसोटी मालिकांमुळे गैरहजर होता, आता फिट होऊन ट्वेंटी-२० संघात परतला.प्र.४: संघाचा उपकर्णधार कोण आहे?👉 शुभमन गिलला उपकर्णधारपद मिळाले.प्र.६: कोणते प्रमुख खेळाडू बाहेर आहेत?👉 श्रेयस अय्यर, यशस्वी जैस्वाल, रिषभ पंत, मोहम्मद सिराज, वॉशिंग्टन सुंदर.