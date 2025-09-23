PAK vs SL Live : पाकिस्तानच्या अब्रार अहमदची 'मस्ती' त्याच्याच अंगलट आली, Wanindu Hasaranga ने बघा कशी लाज काढली Video Viral

Pakistan vs Sri Lanka Marathi News: आशिया चषकाच्या फायनलच्या शर्यतीत राहण्यासाठी पाकिस्तान व श्रीलंकेला विजय आवश्यक आहे. पण, ब गटात अपराजित राहून सुपर ४ मध्ये आलेला श्रीलंकेचा संघ अडखळताना दिसला. सुपर ४ मध्ये बांगलादेशकडून त्यांना हार पत्करावी लागली आणि मंगळवारी पाकिस्तानविरुद्धही ते चाचपडताना दिसले. पण, फिरकीपटूंनी श्रीलंकेला सामन्यात पुनरागमन करून दिले. या सामन्यात एक मजेशीर प्रसंगही पाहायला मिळाला. जेव्हा पाकिस्तानच्या अब्रार अहमदची ( Abrar Ahmed) मस्ती श्रीलंकेच्या वनिंदू हसरंगाने ( Wanindu Hasarnga) उतरवली. .पथून निसंका ( ८) व कुसल मेंडिस ( ०) यांना शाहीन शाह आफ्रिदीने पहिल्या तीन षटकांत माघारी पाठवले. कुसल परेरा ( १५) व कर्णधार चरिथ असलंका ( २०) यांनाही फार काळ मैदानावर पाकिस्तानी गोलंदाजांनी टीकू दिले नाही. हसैन तलातने संधीचं सोनं करताना श्रीलंकेला दोन धक्के दिले. दासून शनाकाला त्याने गोल्डन डकवर माघारी पाठवले. कमिंडू मेंडिस मैदानावर एका बाजूने उभा राहिला. त्याने ४४ चेंडूंत ३ चौकार व २ षटकाराच्या सहय्याने ५० धावांची खेळी केली. .वनिंदू हसरंगा ( १५) व चमिका चमीरा ( १७) यांच्या योगदानामुळे श्रीलंकेला ८ बाद १३३ धावांपर्यंत पोहोचता आले. शाहीनने तीन, तर हॅरिस रौफ व तलात यांनी प्रत्येकी दोन विकेट्स घेतल्या. आता माफक लक्ष्याचा पाठलाग करताना साहिबजाजा फरहान व फखर जमान यांनी आक्रमक सुरूवात करून दिली. श्रीलंकेचा मुख्य गोलंदाज नुवान तुषारा यालाच त्यांनी टार्गेट करून दोन षटकांत २२ धावा चोपल्या. सहाव्या षटकात महिश तीक्षणा याने पाकिस्तानला पहिला धक्का दिला. फरहानला ( २४) फटका मारण्यास भाग पाडून मिडऑफला कमिंदूच्या हाती त्याला झेलबाद केले..पाकिस्तानला ४५ धावांवर पहिला धक्का बसला. त्यानंतर तीक्षणाने एका चेंडूच्या अंतराने दुसरा सलामीवीर फखरला ( १७) बाद करून सामन्यात ट्विस्ट आणला. वनिंदू हसरंगाने अफलातून झेल टिपला. तिसऱ्या क्रमांकावर येऊनही सैम अयूबला ( २) दिवे लावता आले नाही आणि हसरंगाने त्याचा त्रिफळा उडवला. पाकिस्तानने ५ धावांत ३ विकेट्स गमावल्या. हसरंगाने त्याच्या पुढच्या षटकात सलमान आगाला ( ५) पायचीत करून पाकिस्तानला पूर्णपणे बॅकफूटवर फेकले. .या सामन्यात वनिंदूची विकेट घेतल्यानंतर अब्रारने श्रीलंकन गोलंदाजाच्या सेलिब्रेशनची कॉपी केली होती. त्याला वनिंदून मजेशीर उत्तर दिले. वनिंदून सैमची विकेट घेतल्यानंतर अब्रारच्या सेलिब्रेशनची कॉपी केली. हे पाहून डग आऊटमध्ये बसलेल्या अब्रारचा चेहरा आधी पडला नंतर त्याला हसू आवरेना झाले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.