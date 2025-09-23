Cricket

PAK vs SL Live : पाकिस्तानच्या अब्रार अहमदची 'मस्ती' त्याच्याच अंगलट आली, Wanindu Hasaranga ने बघा कशी लाज काढली Video Viral

Pakistan vs Sri Lanka Marathi News: आशिया कप २०२५ मधल्या पाकिस्तान विरुद्ध श्रीलंका सामन्यात खऱ्या अर्थाने ‘पीक मोमेंट’ पाहायला मिळाला. पाकिस्तानचा फिरकीपटू अब्रार अहमद व श्रीलंकेचा स्टार खेळाडू वनिंदू हसरंगा यांच्यात सेलिब्रेशन वॉर रंगलं...
Hasaranga copies Abrar Ahmed’s celebration after dismissing Saim in PAK vs SL Asia Cup 2025 clash.

Pakistan vs Sri Lanka Marathi News: आशिया चषकाच्या फायनलच्या शर्यतीत राहण्यासाठी पाकिस्तान व श्रीलंकेला विजय आवश्यक आहे. पण, ब गटात अपराजित राहून सुपर ४ मध्ये आलेला श्रीलंकेचा संघ अडखळताना दिसला. सुपर ४ मध्ये बांगलादेशकडून त्यांना हार पत्करावी लागली आणि मंगळवारी पाकिस्तानविरुद्धही ते चाचपडताना दिसले. पण, फिरकीपटूंनी श्रीलंकेला सामन्यात पुनरागमन करून दिले. या सामन्यात एक मजेशीर प्रसंगही पाहायला मिळाला. जेव्हा पाकिस्तानच्या अब्रार अहमदची ( Abrar Ahmed) मस्ती श्रीलंकेच्या वनिंदू हसरंगाने ( Wanindu Hasarnga) उतरवली.

