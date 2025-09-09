India vs Pakistan : टीम इंडिया प्रबळ दावेदार? पाकिस्तानच्या कर्णधाराचं उत्तर अन् सूर्यकुमार यादवने आवरलं हसू...

आशिया चषक २०२५ मध्ये भारत-पाकिस्तान सामन्याची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे.भारताने आशिया चषकात पाकिस्तानविरुद्ध १० तर पाकिस्तानने ६ सामने जिंकले आहेत.पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान अली आघा भारताला ‘फेव्हरिट’ मानायला तयार नाही..Pakistan captain Salman Ali Agha’s press conference reaction : आशिया चषक स्पर्धेचे वातावरण आता तापू लागलं आहे. दुबईच्या आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर हाँगकाँग विरुद्ध अफगाणिस्तान सामना आज रंगणार आहे. पण, सर्वांना उत्सुकता आहे की भारत-पाकिस्तान लढतीची... १४ सप्टेंबरला होणाऱ्या या सामन्यात दोन्ही देशांचे चाहते आपणच जिंकू असा दावा करताना दिसत आहेत. टीम इंडियाचा संघ सहभागी ८ जणांमध्ये तगडा दिसतोय आणि त्यामुळेच जेतेपदाचा प्रबळ दावेदार म्हणून सूर्यकुमार यादवच्या संघाचे नाव आघाडीवर आहे. पण, पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान अली आघा याला तसे वाटत नाही..India vs Pakistan यांच्यात आशिया चषक स्पर्धेत १८ सामने झाले आहेत आणि त्यापैकी १० सामने भारताने जिंकले आहेत. पाकिस्तानच्या वाट्याला सहा विजय आले, तर दोन सामने अनिर्णित राहिले. त्यामुळेच आशिया चषकाच्या ट्रॉफीच्या अनावरण सोहळ्यात टीम इंडिया जेतेपदाची प्रबळ दावेदार वाटतेय का? असा प्रश्न पाकिस्तानी कर्णधाराला विचारला गेला. त्याचं उत्तर झाल्यानंतर सूर्याच्या चेहऱ्यावर एक हसू होतं....Asia Cup 2025: "बिना मतलब का क्यों उंगली करें?" सूर्यकुमार यादवच्या विधानाने हश्या पिकला; Sanju Samson च्या प्रश्नावर म्हणाला, चिंता नसावी... .सलमान आघा म्हणाला, ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये एक संघ प्रबळ दावेदार किंवा फेव्हरिट असतो, असे मला वाटत नाही. तुम्ही त्या दिवशी चांगलं क्रिकेट खेळायला हवं. हा खूप जलद खेळ आहे आणि काही षटकं सामना फिरवू शकतात. आम्ही तिंरंगी मालिकेत अफगाणिस्तान व युएईचा सामना केला आणि मालिका जिंकली. ती मालिका जिंकली नसती तरी आम्ही आशिया चषक जिंकायला इथे येणारच होतो..तो पुढे म्हणाला, मागील चारपैकी आम्ही तीन मालिका जिंकलो आहोत. एक संघ म्हणून आम्ही चांगली कामगिरी करतोय. आम्ही आशिया चषकासाठी उत्सुक आहोत. आमच्यापैकी अनेकांसाठी ही पहिलीच मोठी स्पर्धा आहे आणि आम्ही आव्हानासाठी सज्ज आहोत..पाकिस्तान: सलमान अली आघा (कर्णधार), अब्रार अहमद, फहीम अश्रफ, फखर जमान, हारिस रौफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हॅरिस, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम ज्युनियर, साहिबजादा फरहान, सइम अयुब, सलमान मिर्झा, शाहीन आफ्रिदी, सुफयान मोकीम..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.