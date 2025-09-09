Cricket

India vs Pakistan : टीम इंडिया प्रबळ दावेदार? पाकिस्तानच्या कर्णधाराचं उत्तर अन् सूर्यकुमार यादवने आवरलं हसू...

Salman Ali Agha on India vs Pakistan Asia Cup 2025 : आशिया चषक २०२५ स्पर्धेपूर्वी झालेल्या पत्रकार परिषदेत भारत-पाकिस्तान सामन्याची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान अली आघा याला विचारण्यात आलेल्या प्रश्नावर दिलेलं उत्तर चर्चेचा विषय ठरला आहे.
Swadesh Ghanekar
Updated on
Summary

  • आशिया चषक २०२५ मध्ये भारत-पाकिस्तान सामन्याची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे.

  • भारताने आशिया चषकात पाकिस्तानविरुद्ध १० तर पाकिस्तानने ६ सामने जिंकले आहेत.

  • पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान अली आघा भारताला ‘फेव्हरिट’ मानायला तयार नाही.

Pakistan captain Salman Ali Agha’s press conference reaction : आशिया चषक स्पर्धेचे वातावरण आता तापू लागलं आहे. दुबईच्या आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर हाँगकाँग विरुद्ध अफगाणिस्तान सामना आज रंगणार आहे. पण, सर्वांना उत्सुकता आहे की भारत-पाकिस्तान लढतीची... १४ सप्टेंबरला होणाऱ्या या सामन्यात दोन्ही देशांचे चाहते आपणच जिंकू असा दावा करताना दिसत आहेत. टीम इंडियाचा संघ सहभागी ८ जणांमध्ये तगडा दिसतोय आणि त्यामुळेच जेतेपदाचा प्रबळ दावेदार म्हणून सूर्यकुमार यादवच्या संघाचे नाव आघाडीवर आहे. पण, पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान अली आघा याला तसे वाटत नाही.

