Asia Cup 2025: आक्रमक होणारच! IND vs PAK सामन्याआधी भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार अन् पाकिस्तानी सलमान आघाने फुंकले रणशिंग

आशिया कप २०२५ स्पर्धा संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये होणार असून भारत-पाकिस्तान सामना चर्चेचा विषय ठरला आहे. दोन्ही देशातील ताणलेल्या संबंधांच्या पार्श्वभूमीवर कर्णधार सूर्यकुमार यादव आणि सलमान आघा यांनी आक्रमकतेवर भर दिला आहे. १४ सप्टेंबरला दुबईत भारत - पाकिस्तान संघात होणाऱ्या सामन्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..आशिया कप २०२५ स्पर्धेला अखेर मंगळवारी (९ सप्टेंबर) सुरुवात होत असून ही स्पर्धा संयुक्त अरब अमिराती येथे खेळवली जाणार आहे. या स्पर्धेआधी मंगळवारी सर्व ८ संघांच्या कर्णधारांची पत्रकार परिषद पार पडली. यावेळी भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव आणि पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान आघा हे दोघेही उपस्थित होते. खरंतर गेल्या काही महिन्यात घडलेल्या घटनांनंतर भारत - पाकिस्तान सामना चर्चेचा विषय ठरला आहे. दोन्ही देशातील संबंध ताणले गेले असून भारतातून तर सामना होऊच नये, अशी मागणी होत आहे..Asia Cup 2025: "बिना मतलब का क्यों उंगली करें?" सूर्यकुमार यादवच्या विधानाने हश्या पिकला; Sanju Samson च्या प्रश्नावर म्हणाला, चिंता नसावी... .दरम्यान, दोन्ही संघांच्या कर्णधारांनीही स्पष्ट केले आहे की ते त्यांच्या खेळाडूंना आक्रमक होण्यापासून थांबवणार नाहीत. एप्रिलमध्ये जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाममध्ये दहशतवादी हल्ला झाला होता. त्याचं प्रत्युत्तर भारताने ऑपरेशन सिंदूरच्या माध्यमातून दिले. यानंतर दोन्ही देशात युद्धजनक परिस्थितीही काही काळ निर्माण झाली होती. या घटनांनंतर दोन्ही देशातील संबंध अत्यंत बिघडले आहेत..तथापि, आशिया कप सुरू होण्यापूर्वी सूर्यकुमार यादव म्हणाला, 'आक्रमकता नेहमीच मैदानात असतो. आक्रमकतेशिवाय तुम्ही खेळ खेळू शकत नाही. मी उद्यापासून मैदानात उतरण्यास उत्सुक आहे.'.सूर्यकुमारच्या या उत्तराशी सलमान आघानेही सहमती दर्शवताना म्हटलं की 'तुम्हाला कोणालाही काही सांगण्याची गरज नाही. जर तुम्हाला आक्रमक व्हायचं असेल, तर स्वागतच आहे. वेगवान गोलंदाजांना आक्रमक राहायला आवडतं, कारण त्यातून त्यांना ऊर्जा मिळते. जर कोणाला आक्रमक रहायचं असेल, तरी त्याला अडवलं जाणार नाही. मी कोणालाही कोणत्या सुचना देणार नाही, फक्त ही आक्रमकता मैदानापुरतीत असावी.'.दरम्यान, आता भारत आणि पाकिस्तान हा सामना १४ सप्टेंबर रोजी दुबईत होणार आहे. हा सामना कशा पद्धतीने होणार याकडे अनेकांचे लक्ष असेल. दरम्यान, जर हे दोन संघ सुपर फोर फेरीतही पोहोतले, तर पुन्हा आमने-सामनेही येऊ शकतात..Asia Cup 2025: 'कोन बोला? मैने तो नही सुना...', सूर्यकुमार यादवचे पाकिस्तानी कर्णधारासमोर मजेशीर उत्तर.FAQsप्र.१. आशिया कप २०२५ कुठे खेळवला जात आहे?उ. आशिया कप २०२५ ही स्पर्धा संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये खेळवली जात आहे.(Where is Asia Cup 2025 being played?)प्र.२. भारत-पाकिस्तान सामना कधी होणार आहे?उ. भारत-पाकिस्तान सामना १४ सप्टेंबर रोजी दुबईत होणार आहे.(When is the India vs Pakistan match?)प्र.३. भारताचा कर्णधार कोण आहे?उ. आशिया कप २०२५ मध्ये भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव आहे.(Who is India's captain?)प्र.४. पाकिस्तानचा कर्णधार कोण आहे?उ. पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान आघा आहे.(Who is Pakistan's captain?)प्र.५. सूर्यकुमार यादवने काय विधान केले?उ. त्याने सांगितले की आक्रमकतेशिवाय खेळ खेळता येत नाही.(What did Suryakumar Yadav say?)प्र.६. सलमान आघाने काय प्रतिक्रिया दिली?उ. त्याने सांगितले की जर कोणी आक्रमक राहू इच्छित असेल तर त्यांचे स्वागत आहे.(What was Salman Agha's response?)