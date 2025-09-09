Asia Cup 2025: संजू सॅमसनसोबत तिसऱ्या दिवशी नेट प्रॅक्टिसमध्ये काय घडलं? IND vs UAE सामन्यात प्लेइंग इलेव्हनमध्ये मिळणार संधी

आशिया चषकाच्या सराव सत्राच्या तिसऱ्या दिवशी संजू सॅमसनने प्रथमच यष्टिरक्षणाचा सराव केला.पहिल्या दोन दिवसात तो सरावात नव्हता, त्यामुळे त्याच्या प्लेइंग इलेव्हनमधील स्थानावर प्रश्नचिन्ह होते.जितेश शर्माने पहिल्या दोन दिवसात यष्टिरक्षण आणि फलंदाजीचा सराव करून आपली दावेदारी मजबूत केली. .Will Sanju Samson get a chance in India’s playing XI? आशिया चषक स्पर्धेत टीम इंडिया उद्या संयुक्त अरब अमिराती संघाविरुद्ध खेळणार आहे. आशिया चषकासाठी टीम इंडियाच्या १५ सदस्यांची नावे जाहीर झाल्यानंतर संजू सॅमसन हा चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला आहे. शुभमन गिल ट्वेंटी-२० संघात उप कर्णधार म्हणून परतल्याने संजूचे प्लेइंग इलेव्हनमधील स्थान धोक्यात आले आहे. निवड समिती प्रमुख अजित आगरकर याचा कल जितेश शर्माकडे असल्याने संजूच्या अडचणी आणखी वाढल्या. त्यात टीम इंडियाच्या सराव सत्राच्या तिसऱ्या दिवशी संजूने सहभाग घेतला पण....आशिया चषक स्पर्धेला आजपासून अफगाणिस्तान विरुद्ध हाँगकाँग लढतीने सुरूवात होणार आहे. उद्या भारत आणि संयुक्त अरब अमिराती यांच्यात सामना आहे. अजूनही संजू सॅमसनवरून प्लेइंग इलेव्हनचा तिढा कायम आहे. संजूने सराव सत्रात पहिले दोन दिवस सहभाग घेतला नव्हता आणि तिसऱ्या दिवशी तो यष्टिरक्षक-फलंदाजीचा सराव करताना दिसला..भारतीय संघाचे दुबईत दाखल झाल्यानंतरचे तिसरे सराव सत्र काल पार पडले. यावेळी संजूने यष्टिरक्षकाचा सराव केला आणि तो इथे पहिल्यांदा ग्लोव्ह्ज घालून यष्टिंमागे उभा राहिलेला दिसला. पहिले दोन दिवस तो जितेश शर्माला सराव करताना पाहताना दिसला होता. संजूने काल १५-२० मिनिटं यष्टिरक्षणाचा सराव केला. त्यानंतर संजूने भारतीय संघाचा मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर याच्यासोबत बराच वेळ गप्पा मारल्या. या चर्चेदरम्यान गंभीरने संजूला फलंदाजीच्या काही टिप्सही दिल्या. गंभीर आणि संजू यांच्यातला फलंदाजीतील शॉट सिलेक्शनचा व्हिडीओ व्हायरल झाला होता..पहिल्या दोन दिवसात जितेश शर्माने यष्टिरक्षण व फलंदाजीचा सराव केला. ज्यामुळे संजूला बाकावर बसावे लागेल असा अंदाज चाहत्यांनी बांधला. त्यात पहिल्या दिवशी संजूच्या पायात वेदना झाल्याचे दिसले आणि तो दोन-तीन तास सराव सत्रातून बाहेर बसला होता. प्राथमिक उपचार अन् थोडासा आराम करून त्याने नेट्समध्ये फलंदाजी केली. पण, तरीही तो पूर्णपणे तंदुरुस्त दिसत नव्हता. मात्र, तिसऱ्या दिवशी त्याला सराव करताना पाहून तो प्लेइंग इलेव्हनमध्ये दिसू शकतो, अशी आशा निर्माण झाली आहे..Asia Cup 2025: टीम इंडिया कोणत्या Playing XI सह मैदानावर उतरणार? प्रशिक्षकाने दिली महत्त्वाची हिंट....भारताचा संघ - सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंग, कुलदीप यादव, संजू सॅमसन, हर्षित राणा, रिंकू सिंग..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.