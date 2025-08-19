Asia Cup 2025: संजू सॅमसनचे Playing XI मधील स्थान धोक्यात? गिल ओपनिंग करणार? आगरकरची विधानं अन् निवडीवरून अनेक प्रश्न...

अजित आगरकरने आशिया कप २०२५ साठी सूर्यकुमार यादव कर्णधार आणि शुभमन गिल उपकर्णधार असलेला १५ सदस्यीय भारतीय संघ जाहीर केला.गिलला विश्रांती मिळेल अशी अपेक्षा होती, पण त्याला पुन्हा उपकर्णधारपद देण्यात आले.रिषभ पंत (दुखापत), मोहम्मद सिराज (वर्कलोड), श्रेयस अय्यर, रवी बिश्नोई, यशस्वी जैस्वाल आणि वॉशिंग्टन सुंदर यांना संघात स्थान मिळाले नाही..Ajit Agarkar explains Asia Cup 2025 Indian squad selection : सूर्यकुमार यादव कर्णधार, शुभमन गिल उप कर्णधार अशी सुरुवात करत निवड समिती प्रमुख अजित आगरकरने आशिया चषक २०२५ स्पर्धेसाठी भारताचा १५ सदस्यीय संघ जाहीर केला. इंग्लंड दौऱ्यावर कसोटी संघाचे कर्णधारपद हाती घेणाऱ्या शुभमन गिलला आशिया चषक स्पर्धेसाठी विश्रांती दिली जाईल असे वाटले होते. पण, त्याच्याकडे उप कर्णधारपद पुन्हा आले आणि अक्षर पटेलकडून निसटले... गिलच्या येण्याने प्लेइंग इलेव्हनमधील संजू सॅमसनचे स्थान मात्र धोक्यात आले आहेत..पंधरा जणांच्या या टीममध्ये रिषभ पंत ( दुखापतीमुळे), मोहम्मद सिराज ( वर्क लोड), श्रेयस अय्यर, रवी बिश्नोई, यशस्वी जैस्वाल, वॉशिंग्टन सुंदर अशी नावं गायब आहेत. श्रेयसला पुन्हा दुर्लक्षित केल्याने चाहत्यांना आश्चर्याचा धक्का बसला आहेच. पण, त्याचवेळी आता टीम इंडियाची प्लेइंग इलेव्हन कशी असेल याची चर्चा सुरू झाली आहे..Asia Cup 2025: India vs Pakistan मॅच होणार का? पत्रकाराच्या प्रश्नावर BCCI ने वाचा काय केलं... सूर्या अन् आगरकर... .शुभमन गिलला डायरेक्ट एन्ट्री?शुभमन गिल उपकर्णधार असल्याने प्लेइंग इलेव्हनमधील त्याचे स्थान पक्के समजायचे का? या प्रश्नावर अजित आगरकर म्हणाला, संतुलिक संघ निवडण्याचा निर्णय हा कर्णधार व प्रशिक्षक घेतील.दुबईत एकदा पोहोचल्यानंतर आम्हाला प्लेइंग इलेव्हनबाबत स्पष्टता येईल. आता आमच्याकडे बरेच पर्याय उपलब्ध आहेत. मागील काही महिन्यांपासून चांगल्या फॉर्मात आहे. संजूही चांगला खेळतोय. त्यामुळे अभिषेक शर्मासह ओपनिंगसाठी आमच्याकडे दोन चांगले पर्याय आहेत..जितेश शर्माने त्याचे स्थान निर्माण केलेय...मागील ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपनंतर आम्ही पुढील दिशा कशी असेल, यावर बरीच चर्चा केली. विक्रमापेक्षा, प्रवासावर लक्ष केंद्रीत करा. जितेश शर्माने आयपीएलमध्ये आणि देशांतर्गत स्पर्धांमध्ये चांगली कामगिरी केली आहे. तो खरंच खूप चांगला खेळला आहे आणि त्याने भारतीय संघातील स्थान त्याच जोरावर मिळवले आहे, अस सूर्यकुमार यादवने सांगितले..Asia Cup 2025 India Squad: श्रेयस अय्यरची चूक काय? त्याच्यासह यशस्वी अन् ६ खेळाडूंची संधी हुकली; अजित आगरकर म्हणतो... .जितेशचा प्राधान्य मग संजूचं काय?संघ जाहीर करताना आगरकरने जितेश शर्माचं नाव पहिलं घेतलं. असं करून त्याने जितेशला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये प्राधान्य दिलं जाईल, असे संकेत दिल्याची चर्चा रंगली आहे. संजू हा बॅक अप ओपनर असणार आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.