Asia Cup 2025: संजू सॅमसनचे Playing XI मधील स्थान धोक्यात? गिल ओपनिंग करणार? आगरकरची विधानं अन् निवडीवरून अनेक प्रश्न...

Jitesh Sharma vs Sanju Samson wicketkeeper debate : आशिया कप २०२५ साठी भारतीय संघाची घोषणा होताच मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखालील या संघात शुभमन गिलला थेट एन्ट्री मिळाली आहे. पण, त्याच्या पुनरागमनामुळे संजू सॅमसनच्या Playing XI मधील स्थान धोक्यात आले आहे.
Swadesh Ghanekar
Updated on
Summary

  • अजित आगरकरने आशिया कप २०२५ साठी सूर्यकुमार यादव कर्णधार आणि शुभमन गिल उपकर्णधार असलेला १५ सदस्यीय भारतीय संघ जाहीर केला.

  • गिलला विश्रांती मिळेल अशी अपेक्षा होती, पण त्याला पुन्हा उपकर्णधारपद देण्यात आले.

  • रिषभ पंत (दुखापत), मोहम्मद सिराज (वर्कलोड), श्रेयस अय्यर, रवी बिश्नोई, यशस्वी जैस्वाल आणि वॉशिंग्टन सुंदर यांना संघात स्थान मिळाले नाही.

Ajit Agarkar explains Asia Cup 2025 Indian squad selection : सूर्यकुमार यादव कर्णधार, शुभमन गिल उप कर्णधार अशी सुरुवात करत निवड समिती प्रमुख अजित आगरकरने आशिया चषक २०२५ स्पर्धेसाठी भारताचा १५ सदस्यीय संघ जाहीर केला. इंग्लंड दौऱ्यावर कसोटी संघाचे कर्णधारपद हाती घेणाऱ्या शुभमन गिलला आशिया चषक स्पर्धेसाठी विश्रांती दिली जाईल असे वाटले होते. पण, त्याच्याकडे उप कर्णधारपद पुन्हा आले आणि अक्षर पटेलकडून निसटले... गिलच्या येण्याने प्लेइंग इलेव्हनमधील संजू सॅमसनचे स्थान मात्र धोक्यात आले आहेत.

