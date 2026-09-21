Asian Games 2026: १३ वर्षांच्या शाळकरी मुलीनं जिंकलं 'Gold'; भल्याभल्यांना जे नाही जमलं, ते करून दाखवलं

Yu Zidi women’s 200m butterfly Asian Games 2026: चीनची १३ वर्षीय जलतरणपटू यू झिडी ही आशियाई विजेती बनली आहे. तिने महिलांच्या २०० मीटर बटरफ्लाय फायनलमध्ये बाजी मारली आणि २:०५.०८ सेकंदाच्या स्पर्धा विक्रमी वेळेची नोंद केली. चँग मोहनला तीन सेकंदाच्या फरकामुळे रौप्यपदकावर समाधान मानावे लागले. विशेष म्हणजे यू झिडी पुढील महिन्यात १४ वर्षांची होणार आहे. एवढ्या कमी वयात तिने आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील मोठ्या व्यासपीठावर अनुभवी खेळाडूंना मागे टाकत दमदार कामगिरी केली.."ते साधारणच होतं," सुवर्णपदक स्वीकारल्यानंतर ती म्हणाली. यू झिडीचा आशियाई खेळांमधील हा विजय २०२८ च्या लॉस एंजेलिस ऑलिम्पिकच्या दोन वर्षांपेक्षा कमी कालावधीपूर्वी आला आहे, जिथे तिला जलतरणातील सर्वात मोठ्या मंचावर स्पर्धा करण्याची संधी मिळू शकते. २०० मीटर बटरफ्लाय प्रकारातील तिची २:०५.०८ ही वेळ, कॅनडाच्या समर मॅकिंटॉशच्या २:०१.६५ या जागतिक विक्रमापेक्षा चार सेकंदांपेक्षा कमी आहे..Asia Games 2026: भारताच्या पोरींनी पाकिस्तानला ठेचले; इंडोनेशियाविरुद्ध १७-१ अशा विजयाने हॉकीचे मैदान गाजवले.यू झिडी हिने २०२५ च्या जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेत इतिहास घडवला होता.१२ वर्षांच्या यू झिडीने कांस्यपदक जिंकले होते आणि ती त्या स्पर्धेतील सर्वात युवा पदकविजेती खेळाडू ठरली होती. .चीनने स्पर्धेत दोन दिवसांत ३८ पदकं जिंकली आहेत. यात २३ सुवर्ण, १० रौप्य व ५ कांस्यपदकांचा समावेश आहे. यजमान जपान ३२ ( ८ सुवर्ण, १२ रौप्य व १२ कांस्य) पदकांसह दुसऱ्या, तर कोरिया २३ पदकांसह तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. भारताने ४ रौप्य व २ कांस्यपदक जिंकून १२ वे स्थान पटकावले एह. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.