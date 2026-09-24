Asian Games 2026 : अफगाणिस्तान, मलेशिया यांचा विजय; टीम इंडियाला उपांत्यपूर्व फेरीत कोण भिडणार? जाणून घ्या समीकरण

Afghanistan Malaysia Asian Games cricket latest result : भारतीय महिला क्रिकेट संघाने आशियाई क्रीडा स्पर्धा २०२६ मध्ये सुवर्णपदक जिंकल्यानंतर आता सर्वांचे लक्ष श्रेयस अय्यरच्या पुरुष संघाकडे लागले आहे. भारतीय संघ थेट उपांत्यपूर्व फेरीत खेळणार आहे. पण, आजपासून प्राथमिक फेरीच्या लढती सुरू झाल्या आणि दोन गटांत विभागलेल्या सहा संघातील चार संघ उपांत्यपूर्व फेरीसाठी पात्र ठरणार आहेत. गुरुवारी झालेल्या दोन सामन्यांत अफगाणिस्तान व मलेशिया यांनी विजयी सुरुवात केली. आता कोणता संघ टीम इंडियाला उपांत्यपूर्व फेरीत भिडेल, याची उत्सुकता आहे..अफगाणिस्तानने १२९ धावा करूनही बाजी मारली. जपानविरुद्धचा हा सामना त्यांनी ४८ धावांनी जिंकला. मोहम्मद अक्रम ( ३४), करीम जनत ( २१), कर्णधार डारविश रसूली ( २९) व मोहम्मद इशाक ( नाबाद २५) यांच्या खेळीच्या जोरावर अफगाणिस्तान ६ बाद १२९ धावांपर्यंत पोहोचला. जपानच्या इब्राहिम तकाहाशी ( २-१९) व शोमा सुगाया-स्लाटर ( २-१८) यांनी चांगला मारा केला..Asian Games 2026: चीनने शतक झळकावले! भारत पदकतालिकेत रेंगाळतोय; जपान, कोरिया, कझाकस्तानही पुढे; आपण कुठे आहोत?.जपानचा संपूर्ण संघ १९.३ षटकांत ८१ धावांवर तंबूत गेला. त्यांच्याकडून रेओ साकुरानो-थॉमसने सर्वाधिक २३ धावा केल्या. अफगाणिस्तानच्या अराब गुलने ४-२-८-४ अशी अप्रतिम गोलंदाजी केली. अब्दोल्लाह अहमदजाईने दोन, तर नानगेयालिया खानने ३ विके्टस घेतल्या. दुसऱ्या सामन्यात मलेशियाने ८ विकेट्सने हाँगकाँगवर बाजी मारली. हाँगकाँगचे ९ बाद ८१ धावांचे आव्हान मलेशियाने १२ षटकांत २ बाद ८४ धावा करून पार केले. पवनवदीप सिंग ( ३-११) व मुहम्मद आमीर ( ३-१२) यांच्यासह विरनदीप सिंग ( नाबाद ३२) व मुहम्मद सयाहादत ( नाबाद ३६) हे मलेशियाच्या विजयात चमकले..भारताविरुद्ध कोण खेळणार?स्पर्धेच्या फॉरमॅटनुसार भारतीय संघाला थेट उपांत्यपूर्व फेरीत खेळायचे आहे. सध्या अ आणि ब गटात सहा संघ स्पर्धा करत आहेत आणि त्यातील दोन संघ अंतिम ८ साठी पात्र ठरतील. भारताला उपांत्यपूर्व फेरीत Group A मधील दुसरा क्रमांकाचा संघाविरुद्ध खेळावे लागणार आहे. हा सामना २८ सप्टेंबरला होणार आहे. अ गटात अफगाणिस्तान, जपान व नेपाळ हे संघ आहेत, तर ब गटात मलेशइया, हाँगकाँग व ओमान यांचा समावेश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.