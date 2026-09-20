Asian Games,Cricket: भारतीय संघाचे सलग दुसऱ्यांदा मेडल पक्के! बांगलादेशला पराभूत करत फायनलमध्ये धडक

Indian Women Cricket Team Assures Consecutive Medal in Asian Games: भारतीय महिला क्रिकेट संघाने जपानमध्ये सुरू असलेल्या आशियाई क्रीडा २०२६ स्पर्धेत पदक पक्के केले आहे. रविवारी (२० सप्टेंबर) झालेल्या उपांत्य फेरीतील सामन्यात भारतीय महिला संघाने बांगलादेश महिला संघाला ११४ धावांनी पराभवाचा धक्का दिला आणि अंतिम सामन्यात धडक मारली आहे. आता अंतिम सामना हा सुवर्ण आणि रौप्य पदकाचा असेल. दरम्यान, बांगलादेश पराभूत झाले असले तरी त्यांना कांस्य पदकासाठी खेळण्याची संधी आहे. .Asian Games: सलग दुसऱ्यांदा गोल्ड मेडलसाठी सज्ज! भारतीय हॉकी संघ ऑलिंपिक पात्रतेसाठीही प्रयत्न करणार; पाहा Schedule.पदकाच्या लढतीसलग दुसऱ्यांदा भारतीय संघ आशियाई क्रीडा स्पर्धेत पदक मिळवणार आहे. २०२३ मध्ये झालेल्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारतीय महिला संघाने सुवर्णपदक जिंकले होते. आता हेच सुवर्णपदक राखण्यासाठी मंगळवारी (२२ सप्टेंबर) भारतीय संघ श्रीलंकेविरुद्ध अंतिम सामना खेळले. विशेष म्हणजे भारत आणि श्रीलंका महिला संघ १० दिवसात दुसऱ्यांदा अंतिम सामना खेळणार आहेत. याआधी १३ सप्टेंबर रोजी आशिया कपच्या अंतिम सामन्यातही हे दोन संघ आमने-सामने होते, ज्यात भारताने विजय मिळवत आठव्यांदा विजेतेपद आपल्या नावावर केले होते..आता २२ सप्टेंबरला होणाऱ्या अंतिम सामन्यात विजय मिळवणारा संघ सुवर्ण पदक जिंकेल, तर पराभूत होणारा संघ रौप्य पदक जिंकेल. म्हणजेच भारत आणि श्रीलंका हे दोन्ही संघांना पदक मिळणार हे निश्चित आहे.श्रीलंकेने उपांत्य फेरीत पाकिस्तान महिला संघाला ८ विकेट्से पराभूत करत अंतिम फेरीत धडक मारली. आता उपांत्य फेरीतील पराभूत संघ पाकिस्तान आणि बांगलादेश हे देखील २२ सप्टेंबरला कांस्य पदकासाठी लढतील. त्यांच्यातील विजेता संघ कांस्य पदक जिंकेल, तर पराभूत संघाला रिकाम्या हाताने परतावे लागेल..भारतीय महिला संघाचा बांगलादेशवर विजयरविवारी झालेल्या उपांत्य फेरीत भारतीय महिला संघाने बांगलादेशसमोर १९५ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना बांगलादेशचा संघ १५.४ षटकातच ८१ धावांवर सर्वबाद झाला. भारताच्या पाचही गोलंदाजांनी विकेट्स घेतल्या. बांगलादेशकडून दिलारा अख्तरने सर्वाधिक २७ धावा केल्या. तिच्याशिवाय केवळ शर्मिन अख्तर (१०) आणि सुलताना खातुन (१२) यांनाच दोन आकडी धावसंख्या पार करता आली. बाकी कोणीही १० धावांपर्यंतही पोहचू शकले नाही.भारताकडून गोलंदाजी करताना नंदिनी शर्मा आणि दीप्ती शर्मा यांनी प्रत्येकी ३ विकेट्स घेतल्या. श्री चरणीनेही चांगली गोलंदाजी करत २ विकेट्स घेतल्या. क्रांती गौड आणि श्रेयंका पाटील यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..Team India : शुभमन गिल-गौतम गंभीरच्या मार्गात 'लक्ष्मण'रेषा! Asian Games च्या संघातील खेळाडू देण्यास नकार; विंडीज मालिकेत संघ संकटात... .तत्पुर्वी, भारताने प्रथम फलंदाजी करताना २० षटकात ४ बाद १९५ धावा केल्या होत्या. भारताकडून शफाली वर्माने विस्फोटक फलंदाजी करताना शतक साजरे केले. तिने ४९ चेंडूतच ३ चौकार आणि ९ षटकारांसह १०० धावांची नाबाद खेळी केली. तसेच स्मृती मानधनाने ३७ धावांची, तर कर्णधार हरमनप्रीत कौरने ४० धावांची खेळी केली. गुनालन कमलिनी (३) आणि रिचा घोष (२) या मात्र स्वस्तात बाद झाल्या. भारती फुलमाली ९ धावांवर नाबाद राहिली.बांगलादेशकडून गोलंदाजी करताना मारुफा अख्तर, संजिदा अख्तर मेघला, राबेया कान आणि नाहिदा अख्तर यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.