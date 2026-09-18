Asian Games: सलग दुसऱ्यांदा गोल्ड मेडलसाठी सज्ज! भारतीय हॉकी संघ ऑलिंपिक पात्रतेसाठीही प्रयत्न करणार; पाहा Schedule

Indian Hockey Eyes Asian Games Gold and LA 2028 Spot: भारतीय पुरुष हॉकी संघाला नुकत्याच पार पडलेल्या विश्वकरंडकात निराशेचा सामना करावा लागला, मात्र हे अपयश मागे टाकून भारतीय हॉकी संघ आशियाई क्रीडा स्पर्धेमध्ये नव्या जोमाने मैदानात उतरणार आहे. आशियाई क्रीडा स्पर्धेचे जेतेपद पटकावून लॉस एंजेलिस ऑलिंपिकची पात्रता मिळवण्याचे ध्येय भारतीय पुरुष हॉकी संघ बाळगून आहे, अशी माहिती भारतीय पुरुष हॉकी संघाचे मुख्य प्रशिक्षक क्रेग फुल्टन यांनी गुरुवारी दिली. भारतीय पुरुष हॉकी संघाकडे आशियाई क्रीडा स्पर्धेत सलग दुसऱ्यांदा सुवर्णपदक पटकावण्याची संधी असणार आहे..Team India Schedule : अफगाणिस्तानला लोळवलं, आता भारत पुढे कोणाकोणाचा कार्यक्रम करणार? Asian Games ते ऑस्ट्रेलियाचा भारत दौरा, जाणून घ्या संपूर्ण वेळापत्रक.नेदरलँड्स आणि बेल्जियम येथे झालेल्या विश्वकरंडकामध्ये भारताची कामगिरी निराशाजनक झाली. भारताला आठव्या स्थानावर समाधान मानावे लागले. आता संघाची पुन्हा तयारी करून आशियाई क्रीडा स्पर्धेचे विजेतेपद कायम राखण्यावर क्रेग फुल्टन यांचे लक्ष आहे. हरमनप्रीत सिंगच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघ रविवारी इंडोनेशियाविरुद्ध होणाऱ्या गट अ मधील पहिल्या सामन्याच्या तयारीत व्यस्त आहे..क्रेग फुल्टन म्हणाले, “विश्वकरंडकात काय झाले, याचा आम्ही आढावा घेतला आहे. या स्पर्धेत कोणत्या गोष्टींमध्ये सुधारणा करायची आहे, हे आम्ही ओळखले आहे. आता त्या सुधारणांवर संघ म्हणून काम करायचे आहे.” त्यांनी पुढे नमूद केले की, “विश्वकरंडकामधून मिळालेले हे धडे आता प्रत्यक्ष कृतीत उतरवणे गरजेचे आहे. आम्ही सर्व गोष्टींची चर्चा केली असून, कोणत्या क्षेत्रात सुधारणा आवश्यक आहे हे स्पष्ट केले आहे. आता प्रशिक्षणातून केलेली तयारी सामन्यात दाखवण्याची वेळ आली आहे.”भारताचा अ गटामध्ये समावेश असून, यामध्ये इंडोनेशिया, यजमान जपान, दक्षिण कोरिया, बांगलादेश आणि श्रीलंका या देशांचा त्यांना सामना करावयाचा आहे. गट बमध्ये पाकिस्तान, मलेशिया, चीन, ओमान, उझबेकिस्तान आणि थायलंड हे देश एकमेकांसमोर उभे ठाकणार आहेत..प्रतिस्पर्ध्यांचा आदरभारत या स्पर्धेतील सहभागी संघांमध्ये सर्वोच्च क्रमांकाचा संघ आहे. त्यामुळे भारताकडून चांगल्या कामगिरीची अपेक्षा आहे, मात्र क्रेग फुल्टन कोणत्याही प्रतिस्पर्ध्याला कमी लेखत नाहीत. ते म्हणाले, “आम्ही प्रत्येक प्रतिस्पर्ध्याचा आदर करतो. प्रतिस्पर्ध्याचा खरा आदर म्हणजे मैदानावर १०० टक्के मेहनत करणे. आम्ही तेच केले आहे आणि पुढेही तेच करत राहू.”गटामध्ये अव्वल स्थान मिळवायचेयआशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारताला इतिहास घडवण्याची संधी आहे. १९५८पासून भारताने आशियाई क्रीडा स्पर्धेत सलग दोन वेळा हॉकीचे सुवर्णपदक जिंकलेले नाही. त्यामुळे यंदा विजेतेपद कायम राखण्याचे भारताचे लक्ष्य आहे, मात्र क्रेग फुल्टन भविष्यातील विक्रमांचा विचार न करता एकावेळी एका सामन्यावर लक्ष केंद्रित करत आहेत. आशियाई संघांविरुद्ध भारताने यापूर्वी अनेकदा आशियाई चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये खेळले असल्याने त्यांना या प्रतिस्पर्ध्यांची चांगली माहिती आहे.क्रेग फुल्टन म्हणाले, “आमचे पहिले लक्ष्य गटामध्ये अव्वल स्थान मिळवणे आहे. त्यासाठी आम्ही प्रत्येक सामना स्वतंत्रपणे घेणार आहोत आणि आमच्या खेळावरच लक्ष केंद्रित करणार आहोत.”.Asian Games 2026 Cricket : पाकिस्तानला दुबळ्या थायलंडने रडवले, शेजारी २ चेंडू राखून कसेबसे जिंकले; चीन न खेळताच स्पर्धेबाहेर .पुरुष हॉकी खेळातील गटवारीअ - भारत, जपान, दक्षिण कोरिया, बांगलादेश, श्रीलंका, इंडोनेशियाब - पाकिस्तान, मलेशिया, चीन, ओमान, उझबेकिस्तान, थायलंडभारतीय पुरुष हॉकी संघाच्या लढती२० सप्टेंबर - इंडोनेशिया२२ सप्टेंबर - श्रीलंका२४ सप्टेंबर - दक्षिण कोरिया२६ सप्टेंबर - जपान२८ सप्टेंबर - बांगलादेश.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.