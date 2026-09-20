Asian Games: भारताच्या लेकींचा धुमाकूळ! एलावेनिलचे दुहेरी यश, तर सचिकाचे MMA मध्ये पदक पक्के अन् क्रिकेटमध्येही वाजवला डंका

Asian Games 2026 Opening Day Medals: आशियाई क्रीडा २०२६ स्पर्धेत भारताची सुरुवात चांगली झाली आहे. रविवारी (२० सप्टेंबर) भारताला नेमबाजीत दोन रौप्य पदके मिळाली असून एमएमए या क्रीडा प्रकारातही भारताचे पदक सुचिका तरियालने (Suchika Tariyal) पक्के केले आहे. तसेच भारतीय महिला क्रिकेट संघाचेही (India Women Cricket Team) पदक पक्के झाले आहे. नेमबाजीतील यशात एलावेनिल वलारिवान (Elavenil Valarivan) हिचा मोठा वाटा राहिला. तिने सांघिक आणि वैयक्तिक प्रकारात पदके जिंकली आहेत. .Asian Games: सलग दुसऱ्यांदा गोल्ड मेडलसाठी सज्ज! भारतीय हॉकी संघ ऑलिंपिक पात्रतेसाठीही प्रयत्न करणार; पाहा Schedule.एलावेनिल वलारिवानला दोन रौप्यएलावेनिल वलारिवान हिने महिलांच्या १० मीटर एअर रायफल प्रकारात वैयक्तिक रौप्य पदक जिंकले. तिने २५२.४ पाँइंट्ससह हे पदक जिंकले. तिचं सुवर्णपदक अगदीच थोड्या फरकाने हुकले. सुवर्णपदक जिंकणाऱ्या जपानच्या हिनाका तैची हिने २५३ पाँइंट्स मिळवले होते. हा नवा आशियाई विक्रमही ठरला. दक्षिण कोरियाच्या ह्योजिन बॅन हिने २३० पाँइंट्ससह कांस्य पदक नावावर केले.एलावेनिल वलारिवान शेवटपर्यंत सुवर्णपदकाच्या शर्यतीत होती. पण केवळ ०.३ पाँइंट्सने तिचे सुवर्णपदक हुकले..दरम्यान, एलावेनिल वलारिवान हिने वैयक्तिक रौप्य पदक जिंकण्यापूर्वी सोनम मस्कर आणि विदर्सा विनोद यांच्यासह महिलांच्या १० मीटर एअर रायफल सांघिक प्रकारातही रौप्य पदक जिंकले होते. या तिघींनी मिळून १८९८.० पाँइंट्सह हे रौप्यपदक नावावर केले. या प्रकारात चीनने सुवर्णपदक जिंकले. सांघिक प्रकारात एलावेनिल वलारिवान हिने ६३३.५ पाँइंट्स मिळवत भारताच्या संघात सर्वोत्तम कामगिरी केली होती. त्यानुसार ती वैयक्तिक प्रकारासाठी पात्र ठरली. याशिवाय सोनमने देखील वैयक्तिक प्रकारासाठी पात्रता मिळवली होती. पण ती अंतिम फेरीत ६ व्या क्रमांकावर राहिली..नेमबाजीत भारताची सुरुवात दमदार झाली असून अजूनही बऱ्याच पदकांची अपेक्षा भारताला आहे. यापूर्वी २०२३ च्या आशियाई स्पर्धेत भारताने ७ सुवर्ण, ९ रौप्य आणि ६ कांस्य असे मिळून २२ पदके नेमबाजीत मिळवली होता. त्यामुळे यंदा यापेक्षाही चांगल्या कामगिरीची अपेक्षा नेमबाजांकडून आहे..सुचिका तरियालचे ऐतिहासिक पदकसुचिका तरियाल ही रविवारी महिलांच्या पारंपरिक एमएमए ६० किलो वजनी गटाच्या स्पर्धेत उपांत्य फेरीत पोहचली आहे. त्यामुळे तिने भारताचे पदक पक्के केले आहे. ती जर आता उपांत्य फेरी जिंकली, तर सुवर्णपदकासाठी खेळेल. पण पराभूत झाली, तरी तिला कांस्य पदक मिळेल. यामुळे ती आशियाई क्रीडा स्पर्धेत MMA प्रकारात पदक मिळणारी भारताची पहिलीच खेळाडू ठरली आहे.तिने उपांत्यपूर्व फेरीत मंगोलियाच्या अल्तानचिमग बैगालमा हिला पराभूत करत उपांत्य फेरीत धडक मारली आणि भारतासाठी ऐतिहासिक पदक पक्के केले. आता ती सुवर्णपदकाच्या लढतीपर्यंत पोहचेल अशी भारतीयांना अपेक्षा आहेत..Asian Games,Cricket: भारतीय संघाचे सलग दुसऱ्यांदा मेडल पक्के! बांगलादेशला पराभूत करत फायनलमध्ये धडक.भारतीय महिला क्रिकेट संघाचेही पदक पक्केभारतीय महिला क्रिकेट संघाने रविवारी उपांत्य फेरीत बांगलादेश महिला संघाला ११४ धावांनी पराभूत करत अंतिम फेरीत धडक मारली. त्यामुळे भारतीय महिला क्रिकेट संघाचेही पदक पक्के झाले आहे.आता उपांत्य फेरीत पाकिस्तान महिला संघाला पराभूत करणाऱ्या श्रीलंका महिला संघाविरुद्ध भारतीय संघ अंतिम सामन्यात सुवर्णपदकासाठी खेळेल. सुवर्णपदकासाठीचा भारत आणि श्रीलंका महिला संघातील सामना मंगळवारी (२२ सप्टेंबर) होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.