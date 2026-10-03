IND vs PAK Final: वैभव सूर्यवंशीला स्वस्तात OUT केलं अन् सैम अयूबने केला विचित्र जल्लोष! VIDEO व्हायरल; भारतीय चाहते संतापले? नेमकं काय केलं?

VIRAL VIDEO IND VS PAK FINAL: आशियाई क्रीडा स्पर्धेत आज (३ ऑक्टोबर) सुवर्णपदकासाठी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात लढत सुरू आहे. हा सामना जपानमधील कोरोगी स्पोर्ट्स पार्कमध्ये खेळवला जात आहे. भारताने सुरुवातीला नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. भारताकडून डावाची सुरुवात वैभव सूर्यवंशी आणि अभिषेक शर्मा यांनी केली. मात्र, सामना सुरू होताच वैभव सूर्यवंशी १५ धावांवर बाद झाला. त्याला बाद केल्यानंतर पाकिस्तानचा गोलंदाज सैम अयूबने केलेलं सेलिब्रेशन सध्या चर्चेत आलं आहे. त्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे..झालं असं की, वैभव सूर्यवंशी फलंदाजीला येताच त्याने आक्रमक सुरुवात केली. त्याने सुरुवातीलाच दोन षटकार ठोकत आपले इरादे स्पष्ट केले. दुसऱ्या षटकातही त्याने दोन षटकार मारले. मात्र, तिसऱ्या षटकात रिव्हर्स शॉट खेळण्याच्या प्रयत्नात वैभव बाद झाला..IND vs PAK, Asian Games : मोहसिन नक्वीला 'अपमान' डोळ्यासमोर दिसला, भारत-पाकिस्तान लढतीपूर्वीच पळ काढला; नेमकं काय केलं?.वैभवचा झेल विकेटकीपर उस्मान खानने घेतला. मात्र, त्यानंतर गोलंदाज सैम अयूबने केलेलं सेलिब्रेशन चर्चेचा विषय ठरलं. याच सेलिब्रेशनचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात शेअर केला जात आहे..सैम अयूबने कसं केलं सेलिब्रेशन?वैभव सूर्यवंशी रिव्हर्स शॉट खेळण्याच्या प्रयत्नात बाद झाला. त्याचा झेल विकेटकीपरने घेतल्यानंतर सैम अयूबने हातात लहान मुलाला खेळवत असल्यासारखं सेलिब्रेशन केलं. या सेलिब्रेशनचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून त्यावर चाहते वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया देताना दिसत आहेत..IND vs PAK Final: भारताने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजी निवडली! वैभव सूर्यवंशीसह ‘या’ खेळाडूंना Playing XI मध्ये संधी; पण पाकच्या कॅप्टनसोबत हात मिळवला का?.दरम्यान, वैभव बाद झाल्यानंतर अभिषेक शर्माने डाव सांभाळला. त्याने आक्रमक फलंदाजी करत आपलं अर्धशतक पूर्ण केलं. अभिषेकने २८ चेंडूत ६१ धावांची खेळी केली. यात त्याने ७ षटकार आणि ३ चौकार ठोकले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.