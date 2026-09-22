Asian Games 2026 Medal Table: भारतीय महिलांच्या 'Gold' ने पदकतालिकेत उलथापालथ, १२ व्या स्थानावर असलेलो आपण थेट पोहोचलो...

India medal tally after women’s cricket gold medal: हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखाली महिला संघाने आशियाई क्रीडा स्पर्धा २०२६ मध्ये भारताला पहिले सुवर्णपदक जिंकून दिले. महिला क्रिकेटच्या अंतिम सामन्यात भारताने श्रीलंकेवर १४७ धावांनी दणदणीत विजय मिळवला अन् सुवर्णपदक कायम राखण्यात यश मिळवले. २०२३ मध्ये भारतीय महिलांनी ही गोल्डन कामगिरी केली होती. पाकिस्तान महिला संघानंतर आशियाई क्रीडा स्पर्धेत सलग दोन सुवर्ण जिंकण्याचा मान आता भारताने पटकावला आहे. या एका पदकाने भारताचे पदकतालिकेतील स्थानही सुधारले आहे..स्मृती मानधना ( ७९), शफाली वर्मा ( ४८) आणि रिचा घोष ( नाबाद ४९) यांच्या आक्रमक खेळाच्या जोरावर भारताने ३ बाद २१६ धावा उभ्या केल्या. प्रत्युत्तरात श्रीलंकेचा संपूर्ण संघ १५.४ षटकांत ६९ धावांत तंबूत परतला आणि भारताने १४७ धावांनी हा सामना जिंकला. दीप्ती शर्माने सर्वाधिक ३, तर शफाली वर्मा, श्रेयांका पाटील व श्री चरणी यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. भारतीय महिला संघांचा हा सलग आठवा T20I विजय ठरला आणि त्यांनी २०१८ ची सलग ७ सामन्यांतील विजयी मालिकेचा विक्रम मोडला..भारतीय महिला संघाचा हा ट्वेंटी-२० मधील धावांच्या बाबतीत सर्वात मोठा विजय ठरला. यापूर्वी २०१८ मध्ये भारतीय महिलांनी आशिया चषक स्पर्धेत मलेशियावर १४२ धावांनी विजय मिळवला होता. २०२६ च्या आशिया चषक स्पर्धेत हाँगकाँगवर १३७ धावांनी मिळवलेला विजय, हा या विक्रमात तिसऱ्या क्रमांकावर येतो. श्रीलंका महिला संघाचाही हा सर्वात मोठा पराभव ठरला. यापूर्वी २०१९ मध्ये ऑस्ट्रेलियाने त्यांना १३२ धावांनी हरवले होते..ASIAN GAMES 2026 Medal standingsभारतीय महिला क्रिकेट संघाच्या या गोल्डन कामगिरीमुळे भारताचे पदकतालिकेतील स्थान सुधारले आहे. सुवर्णपदकापूर्वी भारत तालिकेत १२ व्या क्रमांकावर होता आणि आता तो आठव्या क्रमांकावर आला आहे. भारताने १ सुवर्ण, ४ रौप्य व २ कांस्य अशी एकूण ७ पदकं आतापर्यंत जिंकली आहेत. यात मिक्स मार्शल आर्ट्समध्ये महिलांच्या ६० किलो वजनी गटात सुचिका तरियाल व १० मीटर एअर रायफल पुरुष वैयक्तिक गटातील रुद्रांक्ष पाटील यांच्या कांस्यपदकाचा समावेश आहे..नेमबाजीत १० मीटर एअर रायफल सांघिक प्रकारातील पुरुष व महिला गटातील असे दोन रौप्यपदकं भारताने जिंकली आहेत. याशिवाय १० मीटर एअर रायफल वैयक्तिक पुरुष व महिला गटात अनुक्रमे हिमांशू ढिल्लोन व इलावेली वालारिवन यांनी रौप्यपदक जिंकले. चीन ३१ सुवर्ण, १२ रौप्य व ७ कांस्य अशा एकूण ५० पदकांसह अव्वल स्थानावर आहे. जपान ( ४०), कझाकस्तान ( १२), कोरिया ( २५), थायलंड ( ६), हाँगकाँग ( ११) व तजिकिस्तान ( ७) हे भारताच्या पुढे आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.