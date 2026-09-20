Asian Games: ९ षटकार अन् शतक... Shafali Verma ने विश्वविक्रमासह मोडले ६ मोठे विक्रम; स्मृती मानधनालाही टाकलंय मागे

Shafali Verma Asian Games Century Records: भारतीय महिला क्रिकेट संघाने आशियाई क्रीडा २०२६ स्पर्धेत अंतिम फेरीत धडक मारली असल्याने पदक निश्चित केले आहे. भारतीय महिला संघाने रविवारी उपांत्य फेरीत बांगलादेश महिला संघाला ११४ धावांनी पराभूत केले. भारताच्या या विजयात युवा शफाली वर्माने वादळी शतक करत मोलाचा वाटा उचलला. तिने या शतकासह ६ मोठे विक्रमही केले आहेत. या सामन्यात शफालीने ४९ चेंडूत ३ चौकार आणि ९ षटकारांसह नाबाद १०० धावा केल्या. त्यामुळे भारतीय संघाने प्रथम फलंदाजी करताना २० षटकात ४ बाद १९५ धावां उभारल्या. त्यानंतर बांगलादेश संघाला १५.४ षटकातच ८१ धावांवर सर्वबाद केले आणि अंतिम सामन्यात प्रवेश केला. आता भारतीय संघ २२ सप्टेंबरला सुवर्णपदकासाठी श्रीलंका महिला संघाविरुद्ध सामना खेळले. .Asian Games,Cricket: भारतीय संघाचे सलग दुसऱ्यांदा मेडल पक्के! बांगलादेशला पराभूत करत फायनलमध्ये धडक.शफालीचे ६ विक्रमदरम्यान, शफालीचे हे आंतरराष्ट्रीय टी२० कारकिर्दीतील पहिलेच शतक होते. तिने या शतकासह अनेक विक्रम केले. ती आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमध्ये भारतीय महिला संघासाठी शतक करणारी तिसरी खेळाडू ठरली आहे. तिच्यापूर्वी स्मृती मानधनाने या प्रकारात दोन शतके केले आहेत, तर हरमनप्रीत कौरने १ शतक केले आहे.शफाली आशियाई क्रीडा स्पर्धेत शतक (Asian Games Century) करणारी जगातील पहिलीय महिला क्रिकेटपटू ठरली आहे. यापूर्वी कोणत्याच महिला क्रिकेटपटूलाही आशियाई क्रीडा स्पर्धेत असा कारनामा करता आला नव्हता..४९ चेंडूत शतकशफालीने ४९ चेंडूत शतक केल्याने ती आंतरराष्ट्रीय महिला टी२० क्रिकेटमध्ये सर्वात कमी चेंडूत (Fastest T20I Century) शतक करणारी भारतीय खेळाडू ठरली आहे. तिने हरमनप्रीत कौरची बरोबरी केली आहे. हरमनप्रीत कौरने २०१८ मध्ये न्यूझीलंडविरुद्ध ४९ चेंडूत शतक केले होते. दरम्यान एकूण आंतरराष्ट्रीय महिला टी२० क्रिकेटमध्ये सर्वात कमी चेंडूत शतक करण्याचा विश्वविक्रम वेस्ट इंडिजच्या डिएंड्रा डॉटिनच्या नावावर आहे, तिने २०१० मध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध ३८ चेंडूत शतक केले होते..स्मृती मानधनला टाकले मागेशफाली वर्माने आता २०२६ वर्षाच आंतरराष्ट्रीय टी२० मध्ये ८०० धावा पार केल्या आहेत. तिच्यापूर्वी दक्षिण आफ्रिकेची लॉरा वुल्फार्ट आणि हाँग काँगच्या नताशा माईल्स यांनीच २०२६ वर्षात आंतरराष्ट्रीय महिला टी२० मध्ये ८०० धावांचा टप्पा पार केला आहे. विशेष गोष्ट अशी की यापूर्वी कधीच एका वर्षात कोणत्याच महिला क्रिकेटपटूने आंतरराष्ट्रीय टी२० मध्ये ८०० धावांचा टप्पा पार केला नव्हता. मात्र २०२६ वर्षात तब्बल ३ खेळाडूंना हा टप्पा गाठला आहे. (Most T20I Runs in Calendar Year) .सध्या एका वर्षात आंतरराष्ट्रीय महिला टी२० मध्ये सर्वाधिक धावा करणाऱ्या खेळाडूंच्या यादीत वूल्फार्ट २४ सामन्यांतील ८२४ धावांसह अव्वल क्रमांकावर आहे, त्यापाठोपाठ शफाली असून तिने २३ सामन्यांत ८१५ धावा केल्या आहेत. त्यामुळे शफालीला २२ सप्टेंबरच्या अंतिम सामन्यात वूल्फार्टला मागे टाकण्याची संधी आहे. माईल्सने २०२६ मध्ये आंतरराष्ट्रीय टी२०मध्ये ८०० धावा केल्या आहेत.भारतासाठी एका वर्षात आंतरराष्ट्रीय महिला टी२० मध्ये सर्वाधिक धावा करण्यात शफालीने स्मृती मानधनाला मागे टाकले आहे. स्मृतीने २०२४ मध्ये आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमध्ये २३ सामन्यांतील २१ डावात ७६३ धावा केल्या होत्या..षटकारांचाही विश्वविक्रमशफाली आता आंतरराष्ट्रीय महिला टी२० क्रिकेटमध्ये एका वर्षात सर्वाधिक षटकार (Most T20I Sixes in Calendar Year) मारणारी खेळाडू ठरली आहे. तिने २०२६ वर्षात २३ आंतरराष्ट्रीय टी२० सामन्यांमध्ये ३५ षटकार मारले आहेत. यापूर्वी हा विक्रम श्रीलंकेच्या चामरी अट्टापट्टूच्या नावावर होता. तिने २०२४ मध्ये आंतरराष्ट्रीय टी२० मध्ये ३२ षटकार मारले होते. या यादीत तिसऱ्या क्रमांकावर हरमनप्रीत कौर असून तिने २०१८ मध्ये २५ षटकार मारले होते. तिच्यासह अट्टापट्टूही आहे. अट्टापट्टूने २०२६ मध्ये २५ षटकार मारले आहेत. ती आता हरमनप्रीतला मागे टाकू शकते..Asian Games: भारताच्या लेकींचा धुमाकूळ! एलावेनिलचे दुहेरी यश, तर सचिकाचे MMA मध्ये पदक पक्के अन् क्रिकेटमध्येही वाजवला डंका.याशिवाय शफाली आयसीसीच्या पूर्ण सदस्य असलेल्या संघांमधील खेळाडूंमध्ये एका आंतरराष्ट्रीय टी२० डावात सर्वाधिक षटकार मारणारी महिला क्रिकेटपटू ठरली आहे. तिने डिएंड्र डॉटिन आणि हॅली मॅथ्यूज यांची बरोबरी केली आहे. डॉटिन आणि मॅथ्यूजने एका टी२० डावात ९ षटकार मारलेले आहेत.शफाली आता भारतासाठी आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक षटकार मारणारी महिला क्रिकेटपटूही ठरली आहे. तिने स्मृती मानधनाला मागे टाकले आहे. शफालीने ११८ आंतरराष्ट्रीय टी२० सामन्यांमध्ये १०४ षटकार मारले आहेत. स्मृतीने १७८ आंतरराष्ट्रीय टी२० सामन्यांमध्ये १०० षटकार मारले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.