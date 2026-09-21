Asian Games : महाराष्ट्राच्या लेकांनी वेधला रौप्यपदकाचा अचूक नेम; महिलांपाठोपाठ भारताच्या पुरुष नेमबाजी संघाचाही डंका

India Wins Silver in Men's 10m Air Rifle Event at Asian Games: आशियाई क्रीडा २०२६ स्पर्धेत भारतीय नेमबाजांनी अफलातून सुरुवात केली आहे. सोमवारी देखील भारतीय नेमबाजांनी पदकांचे खाते उघडले आहे. पुरुषांच्या १० मीटर एअर रायफल सांघिक प्रकारात भारताच्या संघाने रौप्य पदक जिंकले आहे. भारताच्या संघात हिमांशु धिल्लोन, पार्थ माने आणि रुद्रांश पाटील (Rudrankksh Patil, Himanshu Dhillon and Parth Mane) यांचा समावेश आहे. हिमांशु, पार्थ आणि रुद्रांश यांनी मिळून १८९०.१ पाँइंट्स मिळवत अंतिम फेरीत दुसरा क्रमांक मिळवला. त्यांचं सुवर्णपदक थोडक्यात हुकलं. चीनच्या शेंग लिहाओ, मा सिहान आणि झांग चांगहोंग यांचा समावेश असलेल्या संघाने सुवर्णपदकाला गवसणी घातली. त्यांनी १८९९.० पाँइंट्स मिळवला. तसेच दक्षिण कोरियाने १८८४.२ पाँइंट्सह कांस्य पदक जिंकले..Asian Games: भारताच्या लेकींचा धुमाकूळ! एलावेनिलचे दुहेरी यश, तर सचिकाचे MMA मध्ये पदक पक्के अन् क्रिकेटमध्येही वाजवला डंका.या स्पर्धेत ठाण्याच्या रुद्रांश पाटीलने ६३१.८ पाँइंट्स मिळवत वैयक्तिक तिसरा क्रमांक मिळवला, तर धिल्लोनने ६३०.० पाँइंट्सह सातव्या क्रमांकावर राहिला. सोलापूरचा पार्थ ३२८.३ पाँइंट्ससह १० व्या क्रमांकावर राहिला. सांघि अंतिम फेरीतील अव्वल ८ खेळाडू वैयक्तिक प्रकारातील अंतिम फेरीसाठी पात्र ठरतात. तसेच एका देशाचे केवळ दोनच खेळाडू पात्र ठरू शकतात. यामुळे भारताचे रुद्रांश आणि धिल्लोन हे वैयक्तिक प्रकारातील अंतिम फेरीसाठी पात्र ठरले आहेत..चीनच्या लिहाओने ६३५.४ पाँइंट्स मिळवत अव्वल क्रमांक मिळवला, तर सिहानने ६३३.० पाँइंट्स मिळवत दुसरा राहिला. चीनच्या संघातील चांगहोंगनेही ६३०.६ पाँइंट्ससह ५ वा क्रमांक मिळवला होता. मात्र एका देशाचे दोनच खेळाडूंना संधी असल्याने चांगहोंगला वैयक्तिक अंतिम फेरीसाठी पात्रता मिळाली नाही..रुद्रांशचे दुसरे पदकलक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी की २०२२ आशियाई क्रीडा स्पर्धेत १० मीटर एअर पिस्तुल सांघिक प्रकारात भारताला सुवर्णपदक मिळाले होते, त्यात रुद्रांश पाटीलचाही समावेश होता. आता त्याने सलग दुसऱ्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत पदक जिंकले आहे..Asian Games: भारतीय खेळाडूंचे दणादण गोल! हॉकीमध्ये पहिल्या सामन्यात पुरुष व महिला संघांची धडाकेबाज विजयी सलामी.महिला संघालाही रौप्य पदकआशियाई क्रीडा २०२६ स्पर्धेत महिलांच्या १० मीटर एअर रायफल सांघिक प्रकारातही भारताने रौप्य पदक जिंकले आहे. या संघात एलावेनिल वलारिवान, सोनम मस्कर आणि विदर्सा विनोद यांचा समावेश आहे. यातील एलावेनिल वलारिवान हिने महिलांच्या १० मीटर एअर रायफल एकेरी प्रकारातही रौप्य पदक जिंकले.त्यामुळे आत्तापर्यंत नेमबाजीत भारताने तीन पदके जिंकली आहेत. याशिवाय एमएमए या क्रीडा प्रकारात सुचिका तरियालने पदक पक्के केले आहे. तसेच भारतीय महिला क्रिकेट संघानेही अंतिम फेरीत स्थान मिळवल्याने पदक पक्के झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.