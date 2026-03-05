“५ दिवस झाले... आम्हाला घरी जायचंय, किमान कळवा तरी आज की उद्या जाता येईल!” भारतात अडकलेल्या खेळाडूचा धीर संपतोय...

Daren Sammy reacts after West Indies stuck in Kolkata for 5 days: ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील आव्हान सुपर ८ फेरीतच संपुष्टात येऊनही वेस्ट इंडिजचा संघ अजूनही कोलकाता येथे अडकला आहे. विडींजचा मुख्य प्रशिक्षक डॅरेन सॅमी याने त्याचा संताप सोशल मीडियावर व्यक्त केला आहे. त्याने आज पाठोपाठ दोन पोस्ट केल्या. पहिल्या पोस्टमध्ये, 'मला घरी जायचं आहे' असे त्याने लिहिले. त्यानंतर दुसऱ्या पोस्टमध्ये त्याने लिहिले की, किमान आम्हाला अपडेट्स तरी द्या, काहीतरी सांगा. आज, उद्या किंवा पुढच्या आठवड्यात. पाच दिवस झाले आम्ही इथे अडकलोय....पश्चिम आशियात उद्भवलेल्या संकटामुळे वेस्ट इंडिजचा संघ भारतात अडकलेला आहे. ESPNcricinfo ने दिलेल्या माहितीनुसार, आयसीसीने सुरुवातीला वेस्ट इंडिजला कळवले होते की,संघाला लंडनला चार्टर फ्लाइटने पोहोचवले जाईल आणि त्यानंतर कॅरिबियन बेटांवर मायदेशी परतण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. वेस्ट इंडिजने आठवड्याच्या मध्यात भारत सोडावा अशी योजना होती, त्यांना कोणतीही विशिष्ट तारीख देण्यात आली नव्हती. पण, वेस्ट इंडिज अजूनही कोलकातामध्येच आहे..गेल्या आठवड्याच्या शेवटी सुरू झालेल्या संकटामुळे नेहमीचे हवाई मार्ग बंद आहेत. संघांच्या परतीच्या उड्डाणांची व्यवस्था करण्याचे आव्हान आयसीसीसमोर आहेत. बुधवारी, झिम्बाब्वेच्या संघाची पहिली तुकडी दिल्लीहून घरी परतण्यासाठी रवाना झाली. वेस्ट इंडिजप्रमाणे झिम्बाब्वेनेही १ मार्च रोजी त्यांचा शेवटचा साखळी सामना खेळला होता. त्याना दक्षिण आफ्रिकेकडून हार पत्करावी लागली होती. २ मार्चला झिम्बाब्वेचा संघ मायदेशाच्या दिशेने रवाना होणार होता, परंतु युद्धजन्य परिस्थितीमुळे तो रद्द करावा लागला..Video Viral: भारतीय खेळाडूंची Dope Test आयसीसी घेतच नाही, बीसीसीआय घ्यायलाच देत नाही... धक्कादायक दावा अन् खळबळ."आयसीसी ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप २०२६ मध्ये सहभागी होणारा झिम्बाब्वेचा वरिष्ठ पुरुष संघ भारतातून घरी परतत आहे. अलिकडच्या वाहतूक व्यत्ययांमुळे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने पर्यायी प्रवास व्यवस्था केली आहे," असे झिम्बाब्वे क्रिकेटने बुधवारी एका निवेदनात म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.