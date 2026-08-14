AUS vs BAN 1st Test: तंझीद हसन ऑसींना पुरून उरला... ऐतिहासिक खेळी; हेझलवूड, स्टार्क, कमिन्स या वाघांची केली 'शेळी' Video

Tanzid Hasan historic century in Darwin Test against Australia: बांगलादेशने पहिल्या कसोटीत ऑस्ट्रेलियाच्या वाघांची शेळी केल्याची दिसून येतेय.. यजमान ऑस्ट्रेलियाला पहिल्या डावात १९८ धावांवर गुंडाळल्यानंतर बांगलादेशने आघाडी घेतली आहे. सलामीवीर तंझीद हसन याने शतक झळकावून इतिहास घडवताना संघाला आघाडी मिळवून देण्यात महत्त्वाचा वाटा उचलला. पॅट कमिन्स, जोश हेझलवूड, मिचल स्टार्क या दिग्गज गोलंदाजांना हसनने पाणी पाजले. त्याच्या शतकाने अनेक विक्रम घडवले..हसन महमदूच्या भेदक माऱ्यासमोर ऑस्ट्रेलियाने शरणागती पत्करली... हसनने ५५ धावांत ६ विकेट्स घेऊन ऑसींचा पहिला डाव १९८ धावांवर गुंडाळला. त्याला तस्किन अहमद ( २-५५) व इबादस होसैन ( २-३९) यांची साथ मिळाली. कांगारूंकडून स्टीव्ह स्मिथने सर्वाधिक ७१ धावांची खेळी केली. गोलंदाजांच्या उल्लेखनीय कामगिरीनंतर बांगलादेशने फलंदाजीतही कमाल दाखवली. अधिक चांगल्या यूजर एक्सपीरियन्ससाठी eSakal App डाउनलोड करा.Android यूजर्ससाठी येथे क्लिक कराiOS यूजर्ससाठी येथे क्लिक करा.IND vs SL 1st Test : एकाच वेळी तीन डावखुरे फिरकी गोलंदाज? पहिल्या कसोटीत टीम इंडिया प्रयोग करण्याच्या तयारीत.शादमान इस्माल ( २०) याला स्टार्कने बाद करून इतिहास घडवला. कसोटी क्रिकेटमध्ये डावखुरा गोलंदाज म्हणून सर्वाधिक ४३४ विकेट्सचा विक्रम त्याने नावावर करताना श्रीलंकेच्या रंगना हेरथला ( ४३३) मागे सोडले. पण, या एका विकेटनंतर ऑस्ट्रेलियाला दुसऱ्या यशासाठी १०२ धावांची वाट पाहावी लागली. हसन व मोमिनूल हक यांनी दुसऱ्या विकेटसाठी १०२ धावांची भागीदारी केली..मोमिनूल ४९ धावांवर झेलबाद झाल्यानंतर हसनला कर्णधार नजमूल होसैन शांतोने साथ दिली. या जोडीनेही ऑस्ट्रेलियाची डोकेदुखी वाढवली. हसनने १९७ चेंडूंत ८ चौकार व १ षटकाराच्या मदतीने १०१ धावांची खेळी केली. ऑस्ट्रेलियात ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध कसोटीत शतक झळकावणारा तो बांगलादेशचा पहिला फलंदाज ठरला. ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध कसोटीतील हे बांगलादेशी फलंदाजाचे दुसरे शतक ठरले..यापूर्वी २००६ मध्ये शाहरीर नफिजने फतुल्लाह येथे १३८ धावांची खेळी केली होती. शिवाय घराबाहेरील कसोटीत २०२२ नंतर बांगलादेशी सलामीवराकडून झालेले हे पहिले शतक ठरले. यापूर्ली सलामीवीर महमुदुल हस जॉयने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध डर्बन येथे १३७ धावा केल्या होत्या. हसन १०१ धावांवर नॅथन लायनच्या चेंडूवर झेलबाद झाला. शांतो ५७ धावांवर खेळतोय आणि बांगलादेशने ३ बाद २४७ धावा करून ४९ धावांची आघाडी घेतली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.